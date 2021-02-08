Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.

«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.

Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.

Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.