Авторитетный медицинский журнал подтвердил эффективность «Спутника V» выше 90%

Один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно им, препарат имеет высокую эффективность и безопасность.

«Результаты испытаний показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников… Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19 через 21 день после введения первой дозы вакцины, составляет 91,6%», – пишет The Lancet.

Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, публикация в журнале стала большим событием с точки зрения борьбы с пандемией COVID-19. «Спутник V» – не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, и опубликованным в журнале The Lancet» – сказал он.

Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%, а для людей старше 60 лет – 91,8%. Эти данные не отличались от статистики, полученной в группе добровольцев 18 – 60 лет. Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев, у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ, сказано на сайте РФПИ.

Ранее эффективность «Спутника V» в Венесуэле оценили в 100%.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.