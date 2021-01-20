Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19

Взгляд
20 января, среда  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
Разделы

Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
Перейти в раздел…

Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
Перейти в раздел…

Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

Отменив ЧМ, Запад ударил Батьке в чувствительное место – Лукашенко обожает хоккей Алексей Никольский/ТАСС
В Белоруссии и в России обсуждают, насколько болезненной стала для Лукашенко отмена чемпионата мира по хоккею в Минске. С помощью турнира Батька собирался показать всему миру, что стабильность в Белоруссии восстановлена, но теперь игры ЧМ-2021, скорее всего, пройдут лишь в Латвии. Тем временем в Москве фанаты решают, будет ли комфортно играть нашим хоккеистам в недружелюбной Риге. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...

Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
Обсуждение: 225 комментариев
Перейти в раздел…

Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
  • Сразу после 1 января

  • После Старого нового года

  • На Крещение

  • Не раньше февраля
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19
    Москва потребовала от США устранить проблемы со связью дипломатов В Крыму напомнили о фундаменте возвращения полуострова в состав России Немецкий Uniper выразил уверенность в успехе «Северного потока – 2» ЕС собрался усилить роль евро как мировой валюты
    Стали известны планы Байдена в отношении Ирана Пострадавшие при бомбардировках Югославии сербы подадут в суд на НАТО В Грузии понадеялись на позитивный вердикт ЕСПЧ по делу о войне с Россией «Вилку Колчака» выставили на Avito за 2 млн рублей
    Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Ледовитым океаном На Украине объявили конкурс на лучший памятник Петлюре Военная мощь России в Арктике вызвала беспокойство в команде Байдена

    Главная тема


    Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

    «Северные территории»


    Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы

    «плохая идея»


    Команда Байдена пообещала остановить «Северный поток – 2»

    «рабочая лошадка»


    В Германии оценили новое поколение Lada Niva

    Видео

    горячие точки


    Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

    ПАК ДА


    Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

    «Буря в пустыне»


    США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»

    миграционная политика


    Америку превратят в проходной двор

    Второй рейх


    Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

    начало войны


    Дмитрий Дробницкий: Байден принес в мир четыре новых войны

    сценарий развития


    Сергей Миркин: Судьбу Зеленского решит Байден

    Крещение Господне


    Святослав Шевченко: Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?

    Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19

       20 января 2021, 09:47
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. «Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», – отметил министр.

    Мурашко добавил, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

    Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

    В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны»

       19 января 2021, 20:30
    Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года.

    «Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов.

    Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании.

    «Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник.

    Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом.

    «Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов.

    Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)

    Вирусолог объяснил отличие респираторов FFP2 от обычных масок

       19 января 2021, 14:24
    Фото: Kirsten Nijhof/picture alliance/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Респираторы наиболее эффективны против коронавируса и других вирусов, нежели медицинские маски, поэтому в России было бы правильнее их тоже ввести, как это начали делать в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов.

    В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Германии решили обязать всех граждан носить не медицинские маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Данное требование уже действует в Баварии, а 19 января канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить данное нововведение с руководителями 16 федеральных земель. Также с 25 января ношение респираторов станет обязательным в Австрии.

    «Эти респираторы однозначно эффективнее защищают человека от коронавируса. Те марлевые маски, которые сейчас все используют, это, конечно, фиговые листочки – они не особо защищают от вирусов. Тем более, что многие граждане их применяют несколько раз, хотя разрешено носить не более трех часов, хранят просто в кармане, что не гигиенично, и так далее», – говорит Ершов.  

    По мнению вирусолога, марлевая маска скорее играет психологическую роль, нежели защитную. То есть, действительно, если в маске находится болеющий человек, то она какие-то частицы вируса задерживает, но здорового человека она должным образом не защищает. Он объясняет, что пропускную способность хирургической (медицинской) маски можно сравнить с волейбольной сеткой, через которую летит горошина (она в данном сравнении выступает в роли вируса). Респиратор же более плотно прилегает к лицу, а также способен задерживать более мелкие частицы, что обеспечивает лучшую степень защиты.

    «Конечно, было бы правильнее и у нас ввести эти респираторы, по крайней мере в местах особого риска (больницах, транспорте и т. д.). Но тогда поднимается ряд других вопросов: в каких количествах придется их производить, будут ли гражданам доступны цены и другие», – рассуждает академик.

    При этом вирусолог не исключает, что здесь присутствуют и интересы бизнеса, как и везде. Но поскольку в данном случае респираторы действительно более эффективны, нежели медицинские маски, такой ход вполне оправдан.

    Ранее в МЧС рассказали, что от вирусов хорошо защищают многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами. При этом респираторы «более плотно прилегают к лицу», а также зачастую имеют специальный фильтр, что обеспечивает наибольшую эффективность против вирусов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (43)

    Израильский телеведущий привился «Спутником V»

    19 января 2021, 20:31

    Текст: Ксения Панькова

    Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan.

    «Гиль-Хар (…) стал первым израильтянином, получившим российскую вакцину», – говорится в сообщение корпорации, опубликованном в Twitter.

    По словам телеведущего, вакцинироваться российской вакциной его убедил примеру двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян. А также высочайшая эффективность вакцины.

    Ранее СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

    В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».

    Коментарии (17)

    Кустурица назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной

    19 января 2021, 22:53

    Текст: Антон Никитин

    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».

    «Я хочу [привиться вакциной] «Спутник V», потому что это – классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина – самая лучшая», – приводит слова Кустурицы ТАСС.

    Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. «У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]», – сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что в случае необходимости сделает прививку.

    Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.

    В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. За первый квартал в России планируется произвести 33 млн доз вакцины «Спутник V».

    Коментарии (12)

    Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду

    19 января 2021, 22:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Американская компания Pfizer с 25 января приостанавливает поставки своей вакцины на территорию Канады из-за проблем на одном из европейских заводов компании.

    Поставки будут приостановлены минимум на неделю, об этом заявил канадский генерал Дэни Фортина, который отвечает за сортировку и распространение препарата в Канаде, сообщает ТАСС.

    По словам генерала, приостановка поставок существенно отразится на процессе вакцинации населения.

    При этом премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что «Канада рассчитывает получить все [закупленные] дозы препарата от Pfizer до конца первого квартала с тем, чтобы завершить вакцинацию канадцев до начала сентября».

    Ранее стало известно, что при поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой. В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось.

    Напомним, в конце декабря в Канаде были обнаружены первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса.

    Коментарии (7)

    В Минздраве объяснили, почему Петербург обогнал Москву по количеству заболевших COVID-19

       19 января 2021, 19:05
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Коронавирусная инфекция имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости, к тому же в Москве раньше началась вакцинация, поэтому по количеству зафиксированных случаев Санкт-Петербург обогнал столицу, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Северная столица России обошла Москву по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 19 января в Санкт-Петербурге выявлено 3 281 случай, в то время как в Москве – 3 115.

    «На мой взгляд, здесь ничего катастрофического нет. Мы должны четко понимать, что это вирусная инфекция, которая имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости. Поэтому в настоящий момент времени действительно идет естественный биологический процесс изменений заболеваемости: в некоторые периоды времени в некоторых городах могут наблюдаться определенные повышения заболеваемости», – говорит Козлов.

    Врач подчеркивает, что всем гражданам России, вне зависимости от количества заболевших в их городе, следует соблюдать все рекомендации оперативного штаба и Роспотребнадзора, чтобы не допустить резкого роста заражений.

    «И также нужно понимать, что фактически единственный путь реально взять инфекцию под контроль – провести вакцинацию. Поэтому, конечно, на снижение количества заболевших в столице могла повлиять вакцинация, которая там началась раньше», – подытожил микробиолог.

    Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве замечено снижение заболеваемости коронавирусом и назвал ситуацию «позитивной».

    Коментарии (4)

    В России за сутки зарегистрировали 21,7 тыс. случаев коронавируса

       19 января 2021, 11:14
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3281, Москве – 3115, Московской области – 1072. Всего в стране выявлено 3 612 800 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 002 026 человек, из них 23 262 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 586 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 66 623 человека.

    Накануне, 18 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 857. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1123.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (2)

    Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана

    19 января 2021, 18:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, по которой в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.

    «Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечения источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.

    Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.

    Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)

    Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»

    19 января 2021, 14:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой и второй фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Ранее специалисты в эфире YouTube-проекта «Факт Up» Экспертного института социальных исследований рассказали об особенностях трех российских вакцин от COVID-19. Среди них: две зарегистрированные вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также вакцина Центра Чумакова, которая проходит вторую фазу клинических исследований.

    Коментарии (4)

    Названы «глазные» симптомы коронавируса

    19 января 2021, 11:05

    Текст: Евгения Шестак

    В результате заражения коронавирусом человек может испытывать некоторые проблемы с органами зрения, говорится в исследовании ученых из университета Англия Раскин.

    Выяснилось, что 18% испытуемых после заражения жаловались на светобоязнь, 17% – на боль в глазах, 16% – на зуд в области глаз. При этом сначала у человека появлялись традиционные симптомы коронавируса, а потом уже «глазные», передает РИА «Новости»

    Вместе с тем ученые полагают, что наличие этих симптомов не обязательно указывает на заражение коронавирусом, однако человек все-таки должен обследоваться у врача.

    Ранее врач-терапевт Елена Селькова заявила, что потеря обоняния, возникшая не в результате заражения коронавирусом, может свидетельствовать о развитии серьезного хронического заболевания. 

    Коментарии (0)

    Малафеева госпитализировали с поражением легких

    20 января 2021, 01:30

    Текст: Антон Никитин

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких, сообщил помощник экс-голкипера.

    «Да, Вячеслава действительно госпитализировали. У него всю неделю держалась температура 38 градусов, но состояние ухудшилось, поэтому решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70%. Пока это все, что могу сказать», – сказал помощник интернет-порталу Sports.ru.

    «Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение. Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сообщила жена Малафеева в Instagram.

    Напомним, в сентябре минувшего года нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар сообщил, что переболел коронавирусом. Кроме того, в мае коронавирусом заразились сразу несколько футболистов «Локомотива». В том же месяце коронавирус выявили у нескольких игроков «Спартака».

    Коментарии (1)

    Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза

    19 января 2021, 18:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Границы внутри Евросоюза останутся открытыми, однако Еврокомиссия решительно призывает отказаться от необязательных поездок, говорится в опубликованной ЕК стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией.

    «Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска», – цитирует документ ТАСС.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.

    Коментарии (0)

    В Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР от коронавируса

    19 января 2021, 15:19

    Текст: Алина Назарова

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса.

    Затулин предложил подготовить заявление палаты о возможности вакцинации от коронавируса жителей ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею поддержал, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в штабе по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, должны пойти навстречу этим нашим обращениям, ведь не первое уже обращение. Мне кажется, что надо все сделать для того, чтобы те, кто сегодня надеются на нас, а сегодня им надеяться некогда, чтобы они получили такую помощь», – сказал Затулин.

    По его словам, два комитета – по охране здоровья и делам СНГ – максимально оперативно подготовят поручение. «Речь идет о том, чтобы правительство сообщило нам, в какие сроки, каких объемах может быть оказана помощь по выделению вакцины российского производства для населения этих территорий», – добавил депутат.

    Вакцина «Спутник V» также уже зарегистрирована в Аргентине, Белоруссии, ПарагваеБоливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.  

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%

    Коментарии (4)

    Британия установила новый антирекорд по смертям от COVID за сутки

    19 января 2021, 20:59

    Текст: Ксения Панькова

    Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.

    Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум – 1 тыс. 564 смерти – был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.

    Коментарии (2)

    Экс-посол Швейцарии привился «Спутником V» перед отъездом из России

    19 января 2021, 15:02

    Текст: Ксения Панькова

    Бывший посол Швейцарии в России в декабре, незадолго до отъезда из Москвы, сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве.

    «В конце декабря 2020 года, незадолго до своего отъезда из Москвы, тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной «Спутник V», как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    Россье завершил свою дипломатическую миссию в России в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.

    В 2020 году швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse выяснил, что использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связаны с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины.

    Напомним, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз. 

    Коментарии (5)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •