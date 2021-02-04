Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.

«Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА «Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT.

Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины «Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук.

Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна».

«То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», – подчеркнул Медведчук.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.