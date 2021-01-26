У Зеленского есть «козырь» против Байдена

Должностные лица Украины прогнозируют резкое улучшение качества отношений с США при президенте Джо Байдене: новые кредиты, новые проекты, новые санкции против России. Действительно, у Байдена есть причина для того, чтобы чувствовать себя благодарным и даже обязанным команде Зеленского. Но объемы его благодарности могут украинцев огорчить.

Министр Дмитрий Кулеба на своей должности меньше года, но уже успел изменить «лицо» украинской дипломатии. Он перестроил если не ее методы, то внешний образ, благо является самым молодым главой МИД в истории страны и первым, кто не прошел через советскую школу кадров.

Во-первых, он обожает играть в европейский, как ему кажется, демократизм и общезападный технологизм, напоминая подчас эдакого коуча с гаджетами и в кроссовках.

Во-вторых, вместо того, чтобы ныть и грозить кулаком обступившим отчизну врагам, излучает оптимизм (мол, всё у нас получится), как будто у Украины, как государства, есть хоть какая-то история успеха.

Обычно этот оптимизм прямо связывается им с политическими талантами Владимира Зеленского, то есть Кулеба еще и кто-то вроде его личного пиарщика. Учитывая, что рейтинг главы государства продолжает падать, он наверняка это ценит.

А после того, как президентом США был избран Джо Байден, энтузиазм Кулебы возрос против обыкновенного в разы. Министр заявлял, что надеется на «особенное качество сотрудничества», на «рок-н-ролл» в отношениях с Вашингтоном, на «динамику» и «драйв». Теперь к списку определений добавилась «особая химия», которая, по мнению Кулебы, должна сложиться между Зеленским и Байденом:

«Они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает».

Кулеба врет, поскольку общее как раз в обратном – в отказе от наведения мостов в расколотой стране. Только Байден будет играть на «добивание» противника, а Зеленского отличает бездействие, сиречь полное игнорирование интересов русскоязычных избирателей Юго-Востока Украины: вместо того, чтобы отменять политику предшественника, он безвольно ее продолжает.

Однако у главы МИДа действительно есть повод для энтузиазма, связанный с Байденом. В кои-то веке в руках у Киева оказался значимый козырь для игры с американцами.

Этот козырь предопределило то, что после Евромайдана правящая тогда в США Демократическая партия как бы взяла над Украиной шефство – беспрецедентно активно вмешивалась в ее внутреннюю политику ради, как там заявлялось, активных реформ и демократических преобразований. Отсталую восточноевропейскую страну подрядились научить быть менее отсталой.

Следствием такого вмешательства стала коррупция. Это не какая-то индивидуальная особенность американцев или даже Украины. Это всегда так бывает: кураторы из метрополии начинают обменивать свое влияние на деньги просто потому, что могут. В личной финансовой заинтересованности от проектов на Украине теперь подозревают многих статусных демократов – от главы комитета по разведке в Палате представителей Чака Шумера до самого Байдена.

Абсолютно точно можно утверждать, что Байден заставил президента Петра Порошенко отстранить от должности генпрокурора Виктора Шокина, поскольку новый президент США сам этим публично похвастался. Неотменяемым фактом является и то, что Шокин начал расследование против холдинга Burisma, в совет директоров которого входил сын Байдена – Хантер, и что после его отставки расследование было прекращено. Либеральные СМИ Америки до сих пор упорно делают вид, что между этими событиями нет и не может быть связи.

Дональд Трамп считал иначе, а потому послал в Киев своего интенданта по особым поручениям и личного адвоката Рудольфа Джулиани. Его целью было получить доказательства коррупционной схемы Байденов, чтобы обвинить кандидата от демократов в торговле личным влиянием и заведомо незаконном спасении сына от тюрьмы.

Ранее он пытался добиться того же от команды Госдепа на Украине, но она оставалась преимущественно демократической и профанировала требования республиканской власти. А чтобы Трамп не увлекался самодеятельностью, тему «украинского досье» сделали для него опасной – сперва через обвинения в связях с Россией, потом путем импичмента: демократов не интересовало, чем Байден шантажировал Порошенко, но шантаж Трампом Зеленского они сочли неприемлемым и достойным изгнания из Вашингтона. По вполне понятным причинам.

Был ли такой шантаж на самом деле – вопрос открытый. Учитывая манеры Трампа, скорее всего, да. Но если и был, Зеленскому, пускай и с помощью демократов, удалось от него увернуться.

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Ситуация для президента Украины выглядела незавидной – он угодил меж двух огней. С одной стороны, Трамп – президент США, а президента США на Украине принято слушаться. С другой – если обеспечить Трампа компроматом на Байдена, это рассорит Киев с демократами, а вдруг Байден выиграет выборы – и что тогда?

В итоге компрометирующие Байдена сведения действительно были обнародованы и именно на Украине, но максимально неубедительным способом. Это сделал многолетний народный депутат и сын бывшего главы СБУ Андрей Деркач, заявивший, помимо прочего, что 900 млн долларов за лоббизм в пользу Burisma предназначались непосредственно Байдену-старшему. Учитывая, что он поспособствовал отставке заинтересовавшегося деятельностью холдинга генпрокурора, деньги явно потрачены не зря.

Тонкость в том, что подтверждать обвинения Деркача власти не стали, а без этого он обыкновенный украинский депутат, который кого-то в чем-то обвиняет – таких сотни. Отмахнуться от нападок не составляло труда: в Демпартии Деркача обвинили в том, что он российский агент, материалы по предоставленным им доказательствам блокировали в социальных сетях, а либеральные СМИ транслировали жесткую установку – любое обсуждение обнародованного Деркачом компромата является работой на российскую разведку.

В этой истории «глубинное государство» США показало свою силу особенно наглядно. Против Деркача, ряда других украинских граждан и СМИ были введены санкции как за вмешательство в американские выборы, сиречь за попытку изменить их результат, очернив Байдена. Министерство финансов США сделало это еще за полторы недели до того, как Трамп освободил Белый дом.

То есть очень спешили. Опять же, их легко понять.

Со своей стороны, в Киеве заявили, что привлекут к ответственности лиц, попытавшихся бросить тень на светлый образ Байдена. Вот и вся «химия отношений».

Отличительное свойство украинского политика – уверенность, что он обманет всех вокруг, хотя в итоге неизменно обманывает сам себя. Но на сей раз, нужно признать, украинцам – своим ли умом или с подачи демократов – удалось перехитрить как минимум Трампа и защитить ахиллесову пяту Байдена. Ведь насчет влияния этой истории на выборы Минфин США сказал чистую правду: согласно соцопросам, количество демократов, которые не стали бы голосовать за Байдена, если бы знали о расследовании против его сына, в процентах исчисляется двузначными значениями, тогда как Трамп отстал от демократа на выборах менее чем на пять процентных пунктов.

Теперь Зеленский и его команда вправе надеяться, что новая администрация США оценит эту помощь в заметании грязи под ковер и как-нибудь их отблагодарит. Например, новыми кредитами, поставками оружия и ужесточением антироссийских санкций.

Возможно, именно так все и будет. Зеленский точно может рассчитывать на то, что американцы продолжат поддерживать Украину в пику России, а при определенном везении и на особую благодарность со стороны Байдена. Однако, предвкушая возможные объемы этой благодарности, украинцы рискуют просчитаться.

Во-первых, с Деркачом и Трампом или без них, «украинское досье» остается токсичным для Байдена и может быть использовано пока еще живой республиканской оппозицией для дискредитации его помощи Киеву.

Во-вторых, угождать кураторам из метрополии – это для колонии не способ получить что-то взамен, а непосредственная обязанность, повинность, ярмо. Любые подарки и уступки могут восприниматься как должное и не подразумевать ответных любезностей. И сложно с ходу назвать веские причины для того, чтобы американцы относились к Киеву как-то иначе: формула «я начальник – ты дурак» определяет «химию отношений» Вашингтона со странами и посимпатичней Украины.

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