|
|
В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве
|
|
Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.
В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей
У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год.
Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК.
Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей.
«Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.
«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
|
|
Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия
Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим.
В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс».
КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления.
Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые исследовали генетические мутации у украинцев
Международная команда ученых провела крупнейшее генетическое исследование жителей Украины и выяснила, что четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.
Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, является частью крупнейшего международного проекта в области геномики «Проект разнообразия генома человека». Задача проекта – нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека, передает РИА «Новости».
«Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине. Мы обнаружили более 13 млн генетических вариантов среди образцов ДНК, почти 500 тыс. из которых ранее не были зарегистрированы», – сказал руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета.
Отмечается, что эти варианты, известные как мутации, – результат эволюционных и демографических факторов, которые на протяжении всей истории формировали генетический состав украинцев.
«По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций – это отражение их уникальной эволюционной истории», – объяснил Олексик.
Исследование обнаружило важные с медицинской точки зрения мутации. По сравнению с другими европейцами, у украинцев, участвовавших в исследовании, гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, однако у них чаще встречается мутация, связанная с аутизмом.
Ранее международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры.
Пенс отказался отстранять Трампа от власти
|
|
Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»
|
|
Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».
Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».
Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.
У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».
Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.
Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».
Помпео не захотели видеть в Европе
|
|
Визит главы Госдепа Майкла Помпео в Европу отменен, так как высокопоставленные европейские официальные лица не захотели с ним встречаться, сообщают европейские дипломаты.
Источник Reuters сообщил, что перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе Помпео собирался посетить Люксембург, но глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн не захотел проводить с ним переговоры. МИД Люксембурга подтвердил, что встреча с Помпео была отменена, передает ТАСС.
Reuters указывает, что глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал главу американского государства Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом», передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что на этом этапе визит в Брюссель был все еще в силе, но в последнем варианте расписания встреч не оказалось никаких запланированных переговоров с ЕС или публичных мероприятий в НАТО. По словам другого источника, союзники США из-за беспорядков в Вашингтоне оказались в замешательстве по поводу предстоящего визита.
Была анонсирована встреча Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, при этом впервые за 15 лет альянс объявил, что не будет организовывать подходы к прессе в связи с визитом. Также Помпео собирался встретиться с министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес. В Еврокомиссии заявили, что встреч с Помпео в ближайшие дни не планируют.
Во вторник Госдеп отменил все поездки Помпео на неделю, объяснив это необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента США Джозефа Байдена.
Напомним, в Европе беспорядки и штурм сторонниками Трампа Капитолия назвали самым темным днем в истории США и попыткой государственного переворота.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами
С 2011 года ввоз книг из России на Украину упал в 12 раз, за последние четыре года импортерам в Киеве свыше 4 тыс. раз отказали во ввозе книг из России, сообщил украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию.
Госкомитет заявил, что в соответствии с законом 2016 года запрещают «исключительно книги антиукраинского содержания» и книги, которые, по мнению украинских властей, якобы содержат «пропаганду в пользу государства-агрессора», как Киев называет Россию. Госкомитет заверил, что после принятия закона «легальным путем на Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания», передает ТАСС.
С 2017 года на Украину ввезли 31 тыс. наименований книг. В основном речь идет о мировой классике, детской и научно-популярной литературе. Кроме того, ввозят украиноязычные книги украинских издательств, напечатанные в России. Отказ разрешить «ввоз книжной продукции» чаще всего связан с «подачей неполного пакета документов заявителями», в 274 случаях (из 4274) – с «антиукраинским содержанием». Подчеркивается, что «на Украину не дали ввезти почти 1,5 млн экземпляров антиукраинских изданий».
Кроме того, «введены санкции в отношении девяти российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из России.
Госкомитет сообщил, что «общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18104», хотя количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных на Украину книг, так как значительная часть полученных разрешений остается нереализованной. Отмечается, что «полное прекращение или ограничение» на ввоз книги из России на Украину возможно только «путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг».
Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева. Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.
Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена
|
|
Сотрудники службы безопасности Конгресса США предупредила законодателей о планируемом штурме Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщили американские СМИ.
Сенаторам рассказали о готовящихся вооруженных нападениях на здания Конгресса, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill.
«Они (сотрудники службы безопасности) говорили о 4 тыс. вооруженных« патриотах», которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти туда». Это должна быть организованная группа, у которой есть план, верной своему делу», – цитирует издание конгрессмена-демократа Конора Лэмба.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
Киев счел переговоры «нормандской четверки» непростыми
Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине были непростыми, но конструктивными, заявил офис украинского президента Владимира Зеленского.
Указывается, что «стороны коснулись всех вопросов повестки дня» – от вопросов «безопасности до гуманитарных». Участники встречи подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня. Сам Киев при этом подчеркнул важность «усиления безопасной составляющей договоренностей». Стороны «обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже». Переговоры, как сообщают в Киеве, продолжатся «в пятницу, 22 января», передает ТАСС.
Напомним, амглавы администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя переговоры, сообщил, что «похвастаться нечем», «найти окончательные решения не удалось». При этом у него «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
|
|
После того, как сторонник президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на Чака Норриса, актера заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне. Его менеджер опроверг участие Норриса в протестах.
Как сообщает газета New York Post, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020» и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали «Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?» (в настоящее время это сообщение удалено – прим. ВЗГЛЯД).
После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
«Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее», –сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.
Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах.
«Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок», – написал актер в Twitter.
-
Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки»
Политические советники нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция) завершили переговоры в Берлине, сообщили в посольстве России в ФРГ.
«Переговоры завершились», – отметили в дипмиссии. От России во встрече принимал участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА «Новости».
Ранее в посольстве России в Германии сообщили, что Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата. Источник в российской делегации сообщил, что «предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта» на востоке Украины.
Последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, сообщил, что стороны провели обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, по итогам встречи прорывов нет, вопрос о проведении саммита «нормандской четверки» не обсуждался.