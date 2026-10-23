Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине
The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе
Соединенные Штаты подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО.
В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.
Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.
Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.
Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.