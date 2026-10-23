The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

Tекст: Вера Басилая

В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.

Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.

Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.