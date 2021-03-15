Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

Владимир Зеленский компенсирует недостаток ресурсов неумеренным креативом. Парадоксально, но падение рейтинга и ползущую утрату контроля над собственной партией президент Украины решил использовать как повод для укрепления своих позиций. Кажется, чем дольше Джо Байден не звонит Зеленскому, тем отчаяннее, уже даже на грани фола, готова действовать команда последнего, подавая сигналы о своей полной и безоговорочной лояльности.

Ожидаемая в понедельник, 15 марта, публикация расследования Bellingcat об истории с упущенными украинской разведкой «вагнеровцами» в Белоруссии, кажется, изрядно напугала бывшего комика. Недоброжелатели президента ждут от расследования доказательств госизмены в ближайшем его окружении – на уровне заместителя либо даже главы администрации. «Крот» или «кроты» якобы слили детали «гениального» плана СБУ то ли Минску, то ли Москве, тем самым пустив всю задумку под хвост. Эта информация – не важно даже, насколько она правдива – запустит волну, которая может стать началом конца Зеленского во власти. Она же может быть просто жесткой проверкой Зеленского со стороны британских спецслужб, чей нежной опеке в период транзита власти в Вашингтоне передоверили Украину.

Но события, произошедшие накануне ожидаемых разоблачений, могут побить по резонансу даже сами эти разоблачения. На днях Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил СБУ расследовать ни много, ни мало - факт госизмены всех причастных к голосованию за Харьковские соглашения депутатов и политиков. По мнению СНБО, именно Харьковские соглашений 2010 года, продлевавшие пребывания российской военной базы в Крыму до 2042-го в обмен на скидку на газ, стали предвестником отделения Крыма семь лет назад. Среди голосовавших за соглашения депутатов и агитировавших за их принятие политиков немало ныне действующих влиятельных фигур, включая украинского олигарха номер один Рината Ахметова и экс-президента Петра Порошенко.

Именем СНБО президент Зеленский также намерен вернуть в госсобственность купленное китайцами предприятие «Мотор-Сич», фактически, создав новый прецедент внесудебной реприватизации собственности. Ранее Собвез уже заявил о том, что намерен вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс», по которому в страну поступает большая часть российского и белорусского дизтоплива. Контроль над трубой приписывают оппозиционному политику Виктору Медведчуку. И, наконец, президент неожиданно объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них – не только Медведчук, но и попавший под санкции США Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ.

Параллельно Офис президента запускает ряд новых антироссийских инициатив, как-то «Крымская платформа», на которой в формате глав государств планируется обсуждать стратегию возвращения полуострова Украине. Большие, и, надо сказать, небезосновательные надежды в Киеве питают по поводу участия в работе платформы турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Также продолжится и прессинг властей в отношении оппозиционных медиа. Новым инструментом выступит международный центр борьбы с дезинформацией, запуск которого анонсирован на ближайшее время.

Таким образом, Владимир Зеленский, оказавшись под угрозой потери кресла местоблюстителя Украины, начал наступления сразу по нескольким фронтам. Не контролируя ни судебную (что показала недавняя история его противостояния с Конституционным судом), ни правоохранительную (МВД бессменно контролирует сверхвлиятельный Арсен Аваков) ветви власти, Зеленский решил создать параллельный центр принятия решений, каким стал подчиненный ему Совбез.

Механизм решения вопросов – санкции, которые позволяют президенту разбираться с оппонентами, во-первых, без суда, во-вторых – при помощи не силовых, а экономических методов воздействия, через контрольный президенту Минфин и другие ведомства.

Понятно, что такой кавалерийский наскок вызвал бы сопротивление олигархов, которые де-факто являются акционерами и правящей партии «Слуга народа», и в целом Верховной Рады, и отчасти правительства. До сих пор Зеленский придерживался олигархического консенсуса, который давал его команде зарабатывать вместе с олигархами. Но после объявления США санкций в отношении Игоря Коломойского и действий самой президентской администрации против Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», ящик Пандоры был открыт. Зеленский через СНБО стал открыто угрожать своим бывшим и нынешним партнерам в надежде на то, что такую его политику поддержит Вашингтон. А большего и не нужно.

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Проблема заключается в том, что Зеленский, судя по всему, действует по собственной инициативе, под давлением обстоятельств и на опережение в расчете на авансы со стороны Штатов. Буду ли даны такие авансы, сказать сложно. Вероятно, в Вашингтоне еще до конца не определились, можно ли верить клянущейся в верности вчерашней марионетке местного олигарха. Кроме того, инициативность Зеленского откровенно не дружит с законом, что не устают повторять и в Евросоюзе, и в Китае.

Так, в ЕС критикуют прессинг властей против СМИ, а суды над украинскими гражданами, которые подпали под санкции собственного государства, рано или поздно дойдут до ЕСПЧ и других международных инстанций. И шансы, что действия государства Украина будут признаны незаконными, крайне велики. Китай также не останется в стороне. Китайские инвесторы уже подали иски в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины $3,5 млрд долларов после того, как украинские власти наложили арест на купленные китайцами акции «Мотор-Сичи». Отношения же Вашингтона и Пекина при Байдене могут существенно отличаться от аналогичных при Трампе, а значит, финт с «Мотор-Сич» там могут не оценить, тогда как санкции Китая, который является крупнейшим импортером украинской продукции, могут больно ударить по экономике.

В целом шансы, что нынешняя инициативность Владимира Зеленского станет наказуемой, достаточно велики. Команда президента обладает ограниченным ресурсом, и держится только благодаря неопределенной позиции США, которые пока лишь рефлексируют по поводу «украинского фактора» в препятствовании избранию Байдена, вводя точечные санкции, но не демонстрируют стратегического видения роли Украины в своих дальнейших геополитических планах. Сейчас уязвимость Зеленского выгодна Штатам, которые предпочтут «подвесить» украинского президента компроматом, исходящим от Bellingcat или другой НКО. При этом сам Зеленский, вступив в войну сразу по многим фронтам, взвинтил ставки до предела. В случае развития ситуации по негативному для украинского президента сценарию, он рискует потерять не только власть.