Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

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НОВОСТЬ ЧАСА

Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона

Китай выражает недовольство литовской политикой Shalan Stewart/ZUMA/ТАСС
Одна из небольших прибалтийских стран, Литва, фактически вступила в конфронтацию с гигантским, хотя и далеким соперником – Китайской Народной Республикой. Парадоксальным образом это произошло после многочисленных заявлений о желании Вильнюса развивать торговлю с Пекином, особенно в области транзита. Что случилось в отношениях двух государств – и при чем тут Соединенные Штаты Америки?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Президент Украины, вступив в войну сразу по многим фронтам, взвинтил ставки до предела. В случае развития ситуации по негативному для него сценарию, он рискует потерять не только власть. Подробности...

Запад показал больную реакцию на «Спутник»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вакцина от коронавируса – новый для России экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды. Подробности...
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Что случилось с наследием персидских казаков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Подробности...
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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор
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    Глеб Простаков

    Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		15 марта 2021, 17:30

    Владимир Зеленский компенсирует недостаток ресурсов неумеренным креативом. Парадоксально, но падение рейтинга и ползущую утрату контроля над собственной партией президент Украины решил использовать как повод для укрепления своих позиций. Кажется, чем дольше Джо Байден не звонит Зеленскому, тем отчаяннее, уже даже на грани фола, готова действовать команда последнего, подавая сигналы о своей полной и безоговорочной лояльности.

    Ожидаемая в понедельник, 15 марта, публикация расследования Bellingcat об истории с упущенными украинской разведкой «вагнеровцами» в Белоруссии, кажется, изрядно напугала бывшего комика. Недоброжелатели президента ждут от расследования доказательств госизмены в ближайшем его окружении – на уровне заместителя либо даже главы администрации. «Крот» или «кроты» якобы слили детали «гениального» плана СБУ то ли Минску, то ли Москве, тем самым пустив всю задумку под хвост. Эта информация – не важно даже, насколько она правдива – запустит волну, которая может стать началом конца Зеленского во власти. Она же может быть просто жесткой проверкой Зеленского со стороны британских спецслужб, чей нежной опеке в период транзита власти в Вашингтоне передоверили Украину.

    Но события, произошедшие накануне ожидаемых разоблачений, могут побить по резонансу даже сами эти разоблачения. На днях Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил СБУ расследовать ни много, ни мало - факт госизмены всех причастных к голосованию за Харьковские соглашения депутатов и политиков. По мнению СНБО, именно Харьковские соглашений 2010 года, продлевавшие пребывания российской военной базы в Крыму до 2042-го в обмен на скидку на газ, стали предвестником отделения Крыма семь лет назад. Среди голосовавших за соглашения депутатов и агитировавших за их принятие политиков немало ныне действующих влиятельных фигур, включая украинского олигарха номер один Рината Ахметова и экс-президента Петра Порошенко.

    Именем СНБО президент Зеленский также намерен вернуть в госсобственность купленное китайцами предприятие «Мотор-Сич», фактически, создав новый прецедент внесудебной реприватизации собственности. Ранее Собвез уже заявил о том, что намерен вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс», по которому в страну поступает большая часть российского и белорусского дизтоплива. Контроль над трубой приписывают оппозиционному политику Виктору Медведчуку. И, наконец, президент неожиданно объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них – не только Медведчук, но и попавший под санкции США Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ.

    Параллельно Офис президента запускает ряд новых антироссийских инициатив, как-то «Крымская платформа», на которой в формате глав государств планируется обсуждать стратегию возвращения полуострова Украине. Большие, и, надо сказать, небезосновательные надежды в Киеве питают по поводу участия в работе платформы турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Также продолжится и прессинг властей в отношении оппозиционных медиа. Новым инструментом выступит международный центр борьбы с дезинформацией, запуск которого анонсирован на ближайшее время.

    Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

    Таким образом, Владимир Зеленский, оказавшись под угрозой потери кресла местоблюстителя Украины, начал наступления сразу по нескольким фронтам. Не контролируя ни судебную (что показала недавняя история его противостояния с Конституционным судом), ни правоохранительную (МВД бессменно контролирует сверхвлиятельный Арсен Аваков) ветви власти, Зеленский решил создать параллельный центр принятия решений, каким стал подчиненный ему Совбез.

    Механизм решения вопросов – санкции, которые позволяют президенту разбираться с оппонентами, во-первых, без суда, во-вторых – при помощи не силовых, а экономических методов воздействия, через контрольный президенту Минфин и другие ведомства.

    Понятно, что такой кавалерийский наскок вызвал бы сопротивление олигархов, которые де-факто являются акционерами и правящей партии «Слуга народа», и в целом Верховной Рады, и отчасти правительства. До сих пор Зеленский придерживался олигархического консенсуса, который давал его команде зарабатывать вместе с олигархами. Но после объявления США санкций в отношении Игоря Коломойского и действий самой президентской администрации против Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», ящик Пандоры был открыт. Зеленский через СНБО стал открыто угрожать своим бывшим и нынешним партнерам в надежде на то, что такую его политику поддержит Вашингтон. А большего и не нужно.

    Проблема заключается в том, что Зеленский, судя по всему, действует по собственной инициативе, под давлением обстоятельств и на опережение в расчете на авансы со стороны Штатов. Буду ли даны такие авансы, сказать сложно. Вероятно, в Вашингтоне еще до конца не определились, можно ли верить клянущейся в верности вчерашней марионетке местного олигарха. Кроме того, инициативность Зеленского откровенно не дружит с законом, что не устают повторять и в Евросоюзе, и в Китае.

    Так, в ЕС критикуют прессинг властей против СМИ, а суды над украинскими гражданами, которые подпали под санкции собственного государства, рано или поздно дойдут до ЕСПЧ и других международных инстанций. И шансы, что действия государства Украина будут признаны незаконными, крайне велики. Китай также не останется в стороне. Китайские инвесторы уже подали иски в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины $3,5 млрд долларов после того, как украинские власти наложили арест на купленные китайцами акции «Мотор-Сичи». Отношения же Вашингтона и Пекина при Байдене могут существенно отличаться от аналогичных при Трампе, а значит, финт с «Мотор-Сич» там могут не оценить, тогда как санкции Китая, который является крупнейшим импортером украинской продукции, могут больно ударить по экономике.

    В целом шансы, что нынешняя инициативность Владимира Зеленского станет наказуемой, достаточно велики. Команда президента обладает ограниченным ресурсом, и держится только благодаря неопределенной позиции США, которые пока лишь рефлексируют по поводу «украинского фактора» в препятствовании избранию Байдена, вводя точечные санкции, но не демонстрируют стратегического видения роли Украины в своих дальнейших геополитических планах. Сейчас уязвимость Зеленского выгодна Штатам, которые предпочтут «подвесить» украинского президента компроматом, исходящим от Bellingcat или другой НКО. При этом сам Зеленский, вступив в войну сразу по многим фронтам, взвинтил ставки до предела. В случае развития ситуации по негативному для украинского президента сценарию, он рискует потерять не только власть.

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