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Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского
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«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».
«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.
«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.
В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.
«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».
Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».
«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.
Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на Зеленского
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Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины, сообщила пресс-служба «Мотор Сич».
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством», – приводит текст сообщения ТАСС.
Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что «истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины» и что «ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций».
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Саакашвили посетовал на репутацию у Украины «государства-кидалова»
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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», – сказал Саакашвили. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их на Украине «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», – заключил он.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
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В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования
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«Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя заявление представителей Киева о том, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе и опасается российских провокаций.
«Я бы не рассматривал посылы, сделанные такими персонажами, как представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. Он один из экспертов, сидящих на американских грантах последние 20 лет. Никакого отношения ни к Донбассу, ни к переговорному процессу он, по сути, не имеет», – сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.
Ранее Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева в ТКГ, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Говоря о реальном положении дел в регионе, собеседник отметил, что «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях». Одновременно с этим десятки единиц техники не обнаруживают на местах хранения со стороны Украины.
«Кроме того, – добавил Мирошник, – каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения. За минувшие сутки порядка сотни боеприпасов было применено со стороны Украины, в том числе тяжелые минометы и гранатометы. Таким образом, Киев активно стягивает вооружение и ведет обстрелы в Донбассе, при этом не заявив о выходе из достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня».
По словам эксперта, «активизация действий произошла после 19 февраля, когда якобы было проведено некое заседание Совета нацбезопасности Украины, где было принято «засекреченное» решение по Донбассу. «А по факту на уровне президента и его окружения принято решение о несоблюдении Минских соглашений», – уверен Мирошник.
«На мой взгляд, напряженная ситуация в регионе связана со сменой руководства Соединенных Штатов, – поясняет Мирошник. – Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс».
«При этом маловероятно, что Украина бросится в бой и будет пытаться захватить территории. Киеву нужно организовать обстрел и показывать картинку, говоря при этом, что «русско-террористические» войска пытаются лишить Украину независимости», – считает собеседник.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины
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Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, соответствующие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15.00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15.00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», передает ТАСС.
Накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины. 4 февраля в Верховный суд Украины поступило два иска с требованием отменить указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов. 12 февраля оппозиционный украинский телеканал Zik обратился в Верховный суд с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным.
В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Владимир Путин указал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
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Польский город приостановил все связи с украинским Тернополем из-за прославления Шухевича
Город Замосць в Польше заморозил любое сотрудничество с украинским Тернополем из-за прославления одного из руководителей запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*) Романа Шухевича, заявил мэр польского города Анджей Внук.
«Я с сожалением воспринял тот факт, что 5 марта текущего года депутаты города Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича – командира УПА*, ответственного за жестокие убийства поляков», – передает заявление градоначальника РИА «Новости».
«Поэтому я должен объявить, что мы приостанавливаем все отношения на ниве местного самоуправления с властями Тернополя», – отметил Внук.
Замосць и Тернополь в рамках сотрудничества должны были реализовать проект под названием «Общая история двух городов – Тернополя и Замосця», на который они получили финансирование из средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша – Белоруссия – Украина стоимостью 68 713 евро.
По словам мэра, «поведение депутатов города Тернополя стоит в явном противоречии с заявлениями исполнительной власти – мэра и аппарата местного самоуправления – в отношении совместной работы над сохранением польского и украинского наследия, продвижения международного сотрудничества и памяти об истории этого города, которая строилась на протяжении веков как гражданами польской национальности, так и украинской».
«Я надеюсь, что на стороне наших украинских партнеров будет понимание того, что любая инициатива по прославлению военных преступников порождает последствия. Каждая такая инициатива должна учитывать чувства семей погибших и польского народа», – написал Внук.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Инструкторы НАТО обучили украинских военных боям в городе
С 2015 года НАТО подготовило около 16 тыс. украинских военных к ведению боевых действий в городах, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский.
По его словам, всего в период с 2015 по 2020 год с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тыс. украинских военнослужащих.
«Направление нашего сотрудничества – это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», – передает РИА «Новости» слова Сирского.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс.
В Раде заявили, что Украина стала мировым центром торговли детьми
Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми, в 2020 году в Киевской области вдвое выросло межгосударственное усыновление, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Павленко.
«Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми», – заявил депутат в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
В 2020 году, как отметил Павленко, в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время, вдвое выросло межгосударственное усыновление. «В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться», – добавил он.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев должен работать над сменой своего имиджа в мире, чтобы Украина не ассоциировалась с конфликтом на востоке страны и коррупцией, а хотя бы с борщом.
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На Украине торжественно открыли туалет
В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве в честь Международного женского дня торжественно открыли женский туалет, видео церемонии распространилось в Сети и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя ситуацию, написал в Facebook, что «легкий маразм» президента Украины Владимира Зеленского становится, вероятно, заразительным.
«Страна непуганых идиотов» Цитата Абдулова, фильм «Гений», – поддержал Омеляна Сергий Клинчук.
«Жаль, фейерверков не было», – выразила сожаление Nadia Popovych.
«Наконец-то первые маленькие шаги от Саакашвили», – считает Roman Bdaitsiiev.
«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали...», – процитировала классика Ira Matushkina.
«До слез. Фуршет бы еще», – отметил Валентин Д.
Отметим, что это не первый случай на Украине: в 2017 году торжественно открывал туалет мэр Киева Виталий Кличко, затем в Винницкой области в 2018 году при участии местных чиновников состоялось торжественное открытие туалета в одной из сельских школ. Также в 2018 году пользователи Сети высмеяли экс-президента Украины Петра Порошенко, торжественно открывшего дорожный знак на отремонтированном участке трассы Запорожье – Днепр.
США собрались усилить поддержку Украины
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Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
По его словам, последний пункт «крайне важен», поскольку Киеву приходится, с одной стороны, «противостоять агрессии извне», а с другой – «разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией». «Мы нацелены на работу по всем этим направлениям», – подчеркнул Блинкен.
Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии заявил также, что США выступают против «агрессии в Донбассе».
В прошлую пятницу глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В тот же день Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек
Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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На Украине заявили о невозможности восстановить экономику
Экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на 10% ежегодно, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет, передает РИА «Новости».
Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.
Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.
В январе бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.
В Крыму решили подать иск к Украине из-за водной блокады
Власти Крыма готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – передает ТАСС слова Константинова.
Он подчеркнул, что такой судебный процесс «в первую очередь имеет моральное значение».
Выступая на сессии Госсовета, Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.
«Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала. Особое поручение совместно с представителями прокуратуры – установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий чтобы эта вода была перекрыта», – добавил спикер.
Ранее Константинов рассказал, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова.
Минкультуры Украины посоветовало Киеву поработать над сменой имиджа в мире
Киев должен работать над сменой своего имиджа в мире, чтобы Украина не ассоциировалась с конфликтом на востоке страны и коррупцией, а хотя бы с борщом, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Мы должны работать над собственными позитивными нарративами, которые существуют в нашем государстве, чтобы оно не ассоциировалось сейчас с войной и коррупцией, а хотя бы с писанками, борщом и современной украинской модой», – сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». Ткаченко назвал эту задачу для Киева «мягкой силой», которая должна «разбить вал дезинформации» в отношении страны, к которому, по мнению чиновника, якобы причастна Россия, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.
Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
Советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России».
Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе.
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В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе
Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе с начала этой недели, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«С начала этой недели отмечается усиление обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции ДНР.
По его словам, для обеспечения безопасности жителей республики Народная милиция вынуждена была трижды открывать огонь «на подавление из незапрещенных минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба». «Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», – отметил представитель ведомства.
Кроме того, по данным представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду с 7.40 до 18.40 (мск) «было зафиксировано пять фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины». «Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено 25 выстрелов из гранатометов АГС и СПГ. Также был зафиксирован снайперский огонь «, – добавил представитель ведомства.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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