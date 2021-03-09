Зеленский пообещал закрыть ряд попавших под санкции каналов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.

Зеленский заявил на форуме «Украина-30», что в Киеве продолжают работать над тем, чтобы «на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», передает ТАСС.

Также он заявил, что на Украине в ближайшее время заработает Международный центр противодействия дезинформации.

«Дальнейшие задания государства – осознать все угрозы информационной безопасности общества и найти пути противодействия им уже сегодня. Украина сегодня находится на передовой борьбы с пропагандой», – сказал он.

Политик напомнил, что в сентябре 2021 года он выступил в ООН с предложением создать на Украине международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации: «В будущем (данный центр) станет международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире».

Зеленский также заявил, что одной из ключевых задач государства будет борьба с распространением фейков в украинских СМИ, а также со стороны его политических оппонентов.

«Они (оппоненты) в погоне за собственной популярностью готовы поставить под угрозу безопасность, жизнь и здоровье украинцев. Информационная война – это не только ложь, это страх, паника и агрессия, которые множатся с каждым лайком, репостом. Это вредный спам, искусственно созданные так называемые лидеры общественного мнения», – сказал он.

Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.

Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.

Советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России».

Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе.