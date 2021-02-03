Ряд телеканалов прекратили вещание на Украине после указа Зеленского

«Не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов.

Так он прокомментировал заявление украинского полковника Олега Жданова о том, что страну ждут «плохой» и «очень плохой» сценарии событий в Донбассе, под которыми подразумевается либо выход из Минских соглашений, либо их полное выполнение с последующей интеграцией Украины с Россией и Белоруссией.

«Во-первых, сценариев гораздо больше. Но я не думаю, что Украина может присоединиться к Союзному государству в том составе, в котором она сейчас представляет себя. В будущем, при самораспаде этого государства, я не исключаю того, что значительная часть регионов сможет претендовать на такой вариант. И его нельзя назвать «плохим», – сказал Корнилов.

«Что касается выхода Украины из Минских соглашений – да, такой сценарий возможен. Он неоднократно проговаривался украинскими деятелями разного калибра, включая президента Зеленского. Но стоило нам провести форум «Русский Донбасс» – как вдруг все украинские чиновники стали орать, будто бы Россия выходит из Минских соглашений», – напомнил эксперт.

«То есть они грозят нам выходом из «Минска», но как только дело доходит до ответа со стороны ЛНР и ДНР – украинские чиновники вдруг рассказывают о том, что дороже и ценнее Минских соглашений ничего не было и нет», – заметил политолог.

«Однако не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе. Это зафиксировано ОБСЕ. То есть если из Вашингтона поступит соответствующий сигнал – вооруженные силы Украины сразу же начнут провокации. Хочется верить, что США все-таки удержат Киев от большой крови. В противном случае Украину ждет жесткий ответ и, как говорил президент Путин, это поставит вопрос о существовании украинской государственности», – заключил Корнилов.

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».

«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».

«Очень плохой сценарий», по его мнению, это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.

Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.

Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 2021 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».

Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.

Кроме того, в январе в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики ДНР и ЛНР.

По мнению командира бригады «Восток» ополчения ДНР Александра Ходаковского, заявленное на форуме намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – «это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».

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