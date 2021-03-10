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НОВОСТЬ ЧАСА

Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:23  |  vz.ru
Разделы

В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты»

Всего «проклятых солдат», как считают польские историки, было порядка 20 тысяч человек общественное достояние
Из Белоруссии высылают польского консула, Варшава возмущена и угрожает ответом. Причина дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память разная. Одни помнят героев, другие – жестоких убийц. Чего добивались борцы за «объединение польских земель»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины
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    Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины

       10 марта 2021, 22:31
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, сообщила пресс-служба суда.

    По данным пресс-службы, соответствующие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15.00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15.00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», передает ТАСС.

    Накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube.

    Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.

    В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины. 4 февраля в Верховный суд Украины поступило два иска с требованием отменить указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов. 12 февраля оппозиционный украинский телеканал Zik обратился в Верховный суд с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным.

    В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Владимир Путин указал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

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    В МВД Украины похвастались «ударом» по России
       8 марта 2021, 07:57
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко.

    Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».

    В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.

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    Коментарии (152)
    Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины
       8 марта 2021, 12:19
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь».

    «С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru.

    Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.

    В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.

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    Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией
       8 марта 2021, 17:07
    Фото: Михаил Маркив/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

    «Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
       10 марта 2021, 05:32
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.

    По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    «Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.

    По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».

    Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
       10 марта 2021, 10:39
    Фото: Міністерство оборони України
    Текст: Алина Назарова

    Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.

    «Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».

    Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».

    Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.

    Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.

    Коментарии (39)
    В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
       9 марта 2021, 15:15
    Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

    «Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.

    Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.

    Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.

    «Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.

    Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

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    Коментарии (70)
    Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
       9 марта 2021, 08:55
    Фото: PRESIDENTIAL PRESS
    SERVICE/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

    По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.

    Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.

    При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    Коментарии (44)
    На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
       9 марта 2021, 14:40
    Фото: Zoltan Mathe/ЕРА/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

    «Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    «Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт. 

    «Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».

    «Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.

    «Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог. 

    Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

    «В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.

    При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича

    10 марта 2021, 09:29

    Текст: Алина Назарова

    Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.

    Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости».

    «Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78.

    «А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw.

    «Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009.

    «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya.

    «Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347.

    «Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko.

    В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине
       8 марта 2021, 09:05
    Фото: Serhii Hudak/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник.

    «Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ.

    Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.

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    Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ

    8 марта 2021, 22:47

    Текст: Антон Никитин

    Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

    «После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости».

    По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.

    Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.

    «Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она.

    Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.

    Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    На Украине захотели заменить русский язык английским

    9 марта 2021, 15:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    «Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».

    По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.

    По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.

    На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

    16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

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    В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России
       8 марта 2021, 14:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.

    «Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, – это удар по демократии», – пояснил Чепа RT.

    Он отметил, что решение о закрытии каналов было принято после обострения ситуации в Донбассе. «Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договоренностей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность», – подчеркнул депутат.

    Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал Поцелуйко с его фамилией поздравлять женщин с 8 марта, а не «стучать кулаком в грудь».

    В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.

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    В Госдуме оценили слова экс-посла Украины о разрыве отношений с Россией
       9 марта 2021, 12:04
    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь на поддержку новой администрации США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя заявление экс-посла Украины в США Валерия Чалого о том, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией.

    «Сейчас на Украине востребованы подобные речи, поэтому Чалый и делает такие заявления. Идея разрыва отношений между Россией и Украиной не нова. Эти отношения и без того сейчас на самом низком уровне. При этом количество вопросов, существующих между нашими странами, не уменьшается», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Собеседник пояснил, что «идея каких-либо разрывов процветает на Украине, а в настоящий момент востребована как никогда». «Президент Зеленский и его окружение решили «переобуться» и взяли курс на обострение ситуации как внутри страны, так и в конфликте в Донбассе, что отражается на отношениях с Россией. Им кажется, что это позволит поправить пошатнувшийся рейтинг нынешней власти», – пояснил парламентарий.

    «Сейчас украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь, что новая администрация США поддержит их во всех антироссийских начинаниях. При этом сама Украина, безусловно, прагматически заинтересована и в поставках российского газа, и электроэнергии, и горюче-смазочных материалов. Прожить без этого всего она не может», – подчеркнул Затулин. «Кроме того, для Валерия Чалого такие речи – это возможность привлечь к себе внимание. Но само по себе подобное заявление можно считать дежурным», – добавил депутат.

    Говоря о предложении Чалого обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом в случае разрыва дипломатических отношений, собеседник напомнил о примере Грузии.

    «Разрыв отношений с Россией является для Грузии неуспешным – и с точки зрения развития страны, и ее экономики, и ее самостоятельности, которая находится под большим вопросом. Что касается Украины, то о ее самостоятельности вообще не стоит говорить», – заключил Затулин.

    Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Espreso заявил о том, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. 

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Кравчук озвучил сценарий сохранения Украины в составе СССР

    8 марта 2021, 20:30

    Текст: Абдулла Шакиров

    Украина могла стать частью Советской Конфедерации, однако президент СССР не захотел менять политическую систему государства, заявил экс-президент республики и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

    По его словам, перед встречей в Беловежской пуще главы союзных республик неоднократно встречались в Ново-Огарево и обсуждали дальнейшую судьбу Союза. На одной из них Кравчук рассказал, что был согласен на конфедеративное устройство государства.

    «Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: «Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: «Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию». Горбачев говорит: «А образец конфедерации можете предложить?» Ельцин говорит: «Конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я». Горбачев так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», – приводит слова Кравчука Украина 24.

    Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.

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