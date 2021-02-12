Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС

Оппозиционный украинский телеканал Zik, закрытый указом президента Владимира Зеленского вместе каналами «112 Украина» и NewsOne, подал иск в Верховный суд республики с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным, рассказали представители телеканала.

Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Подача исков от «112 Украина» и NewsOne ожидается в ближайшее время, передает «Страна.ua».

Тем временем национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии телеканалов «112 Украина» и ZiK. Сотрудники «112 Украина» обратились к Зеленскому, заявив ему, что «закрытие неугодных телеканалов не улучшит ситуацию в стране, не снизит цифры в платежках за газ, не начнет вакцинирование от коронавируса и не прекратит бесчинства радикалов». Как отметили журналисты, президент «продолжает уничтожать независимые медиа на Украине», расправляясь тем самым «над неугодными лично ему СМИ».

"Президент взбешен тем, что наши телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем: с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением. Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи...Верю в то, что справедливость восторжествует, а Владимир Зеленский понесет ответственность за свои действия», – прокомментировал ситуацию владелец оппозиционных телеканалов Тарас Козак.

Напомним, президент Украины указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Они распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.