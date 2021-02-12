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ЕС заявил о праве Украины на «защиту» при закрытии Киевом телеканалов
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Свобода слова важна, но Киев имеет право на «защиту от дезинформации», говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС.
В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ.
Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве
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«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву.
«В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар.
«Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами».
«Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник.
Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог.
«Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар.
Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».
В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.
При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста главой сети региональных «штабов Навального» Леонидом Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. … Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу».
«Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова.
Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.
Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Однако уже 9 февраля он поменял мнение и призвал сторонников организовать акцию 14 февраля.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
«Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.
«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».
«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.
По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ.
Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом
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Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
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Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».
По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».
Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку»
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Евросоюз в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву планировал устроить России «публичную порку», но не получилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы – от проблем до перспектив развития, – которые стоят на повестке дня», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Вести FM».
Она также охарактеризовала как предательство тот факт, что сторонники Алексея Навального обсуждают с официальными лицами Евросоюза и США возможность введения санкций в отношении России.
«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Также Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Боррель по итогам переговоров выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Германия назвала условия для создания военного альянса России и Китая
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Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости».
«Они (сторонники приостановки проекта «Северный поток 2») говорят, что из-за происходящего в России мы не должны иметь дел с Россией, в конце концов, любой бизнес с Россией идет на пользу государству. Таким образом, это применимо ко всему, это ведет к полной экономической изоляции России. У нас похожие дебаты в отношении Китая, там речь идет о расцеплении, под этим подразумевается не что иное, как экономическая изоляция Китая», – отметил Маас.
По его словам, необходимо оценивать риски подобной изоляции двух стран, сторонники подобных мер в отношении Москвы и Пекина «подталкивают Россию и Китаю все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз»
«Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении», – сказал глава ведомства.
Также он подверг критике сторонников исключения России из Совета Европы. По его словам, членство в СЕ отвечает интересам россиян. «Я ни во что не ставлю стратегию сожженных мостов, это не только неправильно, это опасно», – отметил Маас.
Он добавил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», – заявил глава МИД.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции «никогда не работали», тем более в отношении России.
Между тем глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».
Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС
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Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным. Думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», – сказал российский дипломат, передает РИА «Новости».
По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. «Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – добавил Чижов.
Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию.
Комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это решение, Чижов указал, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях.
«Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело – анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», – сказал он.
Чижов подчеркнул, что «то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций». «Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты «наблюдали», например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред России при ЕС подчеркнул, что ему «трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего». «На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция», – отметил дипломат.
Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. «Причем вопрос, кому в этом повезло больше – королю или демонстрантам», – заключил постпред России при Евросоюзе.
На прошлой неделе в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
В ответ на действия Москвы Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта
Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.
«Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении.
Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию.
В США увидели выгоду в конфликте России и ЕС после визита Борреля
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Конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена, пишут американские СМИ.
«Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», пишет Wall Street Journal.
Как сообщает издание, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе стал еще одним шагом ряда политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в стремлении укрепить отношения с Россией.
«Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров раскритиковал ЕС за вмешательство в ситуацию с Навальным. Еще позже Боррель узнал, что Москва высылает троих европейских дипломатов. В воскресенье Боррель написал в своем блоге, что «Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Он добавил, что «ЕС может ввести санкции в связи с заключением Навального», пишет издание.
Газета отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву
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Евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».
Большинство политиков в Брюсселе остались недовольны поездкой Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, передает Deutsche Welle.
В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.
Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить «российскую агрессию» против соседних стран. В то же время он задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . «В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России», – заявил Галер.
Председатель фракции «Обновить Европу» Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти России, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в «ловушку» на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, «неверным дипломатическим сигналом» и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.
Евродепутат от «зеленых» Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве «отрезвляющим и унизительным». Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой «Северного потока – 2».
Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.
После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. «Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция – это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию», - подытожил Боррель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
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Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости».
По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.
«В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев.
Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.