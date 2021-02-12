ЕС заявил о праве Украины на «защиту» при закрытии Киевом телеканалов

Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве

«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву.

«В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар.

«Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами».

«Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник.

Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог.

«Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар.

Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».

В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.