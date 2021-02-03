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На Украине решили начать процедуру импичмента Зеленского
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому в связи с его решением закрыть ряд украинских телеканалов, заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной», – заявил с трибуны парламента Рабинович, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Кравчук предложил Украине референдум о возвращении Крыма и Донбасса
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.
В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав России в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза.
В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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Зеленский разочаровался в американской демократии
Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США... Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, (это страна – прим. ВЗГЛЯД), где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», – сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
Он отметил, что Украина «пережила две революции», и поэтому понимает, что подобное «может происходить». Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что «все не идеально». «Я был серьезно встревожен (из-за этого). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», – подчеркнул украинский президент.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на экс-президента вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. Председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии Патрик Лихи.
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Эксперт объяснил разочарование украинцев в Зеленском
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«Украинцы ждали от Зеленского совсем другой власти, но когда все вернулось на круги своя, люди поняли – все политики мазаны одним миром», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
«Действительно, сейчас мы наблюдаем волну разочарования у населения в нынешнем президенте Украины. Значительная часть сторонников Владимира Зеленского разуверилась в его способности изменить жизнь в стране к лучшему, и эти настроения конвертировались в убеждение «с каждым новым президентом будет только хуже», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По мнению собеседника, «феноменальная победа Зеленского в свое время стала своего рода красной карточкой для украинского правящего класса, в котором люди видели лишь сборище лжецов и мироедов». «Украинцы ждали от нового президента совсем другой власти, которая меньше бы врала, не воровала, уважала мнение и интересы простого населения. Но этого не произошло, все вернулось на круги своя, и люди пришли к выводу – все политики мазаны одним миром», – констатировал Золотарев.
Тем не менее, отметил политолог, Зеленский все еще остается политиком с самым высоким общенациональным уровнем поддержки. «Для него еще не все потеряно, поскольку у него пока осталось то электоральное ядро, которое обеспечивает ему не только текущий уровень доверия, но и легитимность. Однако посмотрим, что будет, если в ближайшие месяцы мы зайдем в период политической турбулентности», – полагает он.
«Но пока сложно сказать, что следующий после Зеленского президент будет еще хуже. Может быть, после разочарований мы увидим куда более успешного лидера, но пока в обществе доминирует явно пессимистичный тренд», – заключил Золотарев.
Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты опроса среди граждан Украины, согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом. В декабре 2020 года этот показатель составлял 70,1%.
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%).
Также 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%) считают, что политический раскол является главной причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»
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Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщили в ведомстве.
«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в нашу страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел в Минск», – говорится на сайте погранслужбы.
Как уточняется в сообщении, солиста «Песняров» задержали в киевском аэропорту «Борисполь». В ведомстве заявили, что в Крыму музыкант находился незаконно летом 2020 года, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сам артист подтвердил факт своего нахождения в Крыму. В погранслужбе не назвали имя музыканта, по информации «Украинской правды», речь идет о Валерии Дайнеко, передает ТАСС.
В марте прошлого года украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста и запретили им въезд на три года.
Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде.
«Это абсолютно прозрачное решение <...>. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине», – заявил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Фокус».
По словам советника, санкции в отношении телеканалов – это «ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки», это «совсем не про медиа и не про свободу слова». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».
Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.
«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.
В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».
В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.
Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
По словам Кравчука, призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах. Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня, передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
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США пообещали Украине активную военную помощь
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь со стороны США, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих [представленных в Конгрессе США] партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине», – приводит текст заявления Прайса ТАСС.
По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона» и осуществлении экономических реформ. «Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», – заявил Прайс.
Напомним, накануне инаугурации 46-го американского президента будущий госсекретарь США Энтони Блинкен и будущий глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам поддержали поставки американского оружия Украине. В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует прекращению войны в Донбассе. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок американского оружия после инаугурации Байдена. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 году Украина получила от США оружия на 510 млн долларов. В МИД России выразили уверенность, что после прихода к власти новой американской администрации Соединенные Штаты продолжат «накачивать» Украину оружием.
Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве подчеркивали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эксперт оценил слова украинского полковника о «плохих» сценариях для Киева в Донбассе
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«Не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов.
Так он прокомментировал заявление украинского полковника Олега Жданова о том, что страну ждут «плохой» и «очень плохой» сценарии событий в Донбассе, под которыми подразумевается либо выход из Минских соглашений, либо их полное выполнение с последующей интеграцией Украины с Россией и Белоруссией.
«Во-первых, сценариев гораздо больше. Но я не думаю, что Украина может присоединиться к Союзному государству в том составе, в котором она сейчас представляет себя. В будущем, при самораспаде этого государства, я не исключаю того, что значительная часть регионов сможет претендовать на такой вариант. И его нельзя назвать «плохим», – сказал Корнилов.
«Что касается выхода Украины из Минских соглашений – да, такой сценарий возможен. Он неоднократно проговаривался украинскими деятелями разного калибра, включая президента Зеленского. Но стоило нам провести форум «Русский Донбасс» – как вдруг все украинские чиновники стали орать, будто бы Россия выходит из Минских соглашений», – напомнил эксперт.
«То есть они грозят нам выходом из «Минска», но как только дело доходит до ответа со стороны ЛНР и ДНР – украинские чиновники вдруг рассказывают о том, что дороже и ценнее Минских соглашений ничего не было и нет», – заметил политолог.
«Однако не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе. Это зафиксировано ОБСЕ. То есть если из Вашингтона поступит соответствующий сигнал – вооруженные силы Украины сразу же начнут провокации. Хочется верить, что США все-таки удержат Киев от большой крови. В противном случае Украину ждет жесткий ответ и, как говорил президент Путин, это поставит вопрос о существовании украинской государственности», – заключил Корнилов.
Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 2021 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
Кроме того, в январе в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики ДНР и ЛНР.
По мнению командира бригады «Восток» ополчения ДНР Александра Ходаковского, заявленное на форуме намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – «это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».
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