Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине

Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.

«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.

В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».

В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.

Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.

Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».