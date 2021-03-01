На Украине наступил 1937 год

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Белоруссия намайнит в бюджет биткоинов

Майнинговые фермы могут стать новой доходной статьей белорусского бюджета Alessandro Bianchi/Reeuters
Белоруссия может начать майнить криптовалюту, заявил в пятницу один из членов правительства страны. После отказа Прибалтики по политическим причинам покупать белорусскую электроэнергию, у Минска есть избыточные мощности по электрогенерации. Эксперты уверены: дешевое белорусское электричество и уверенно растущий биткоин сулят госпроекту по добыче криптовалюты огромную выгоду. Подробности...
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Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

Красные торопились взять Кронштадт до того, как на Балтике вскроется лед – после этого крепость стала бы неуязвимой РИА Новости
«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

Айвар Лембергс много лет не давал покоя атлантистам instagram.com/aivarslembergs
В Латвии брошен в тюрьму Айвар Лембергс – мэр Вентспилса и, пожалуй, самый яркий политик этой страны. Он открыто обвинял руководство Латвии в «идиотизме», пресмыкательстве перед Западом, не боялся публично критиковать США и НАТО. Как на приговор политику повлияли его связи с Россией и заявления о необходимости налаживать добрососедские отношения с нашей страной? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
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Америку уже лишили будущих поколений

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди. Подробности...
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Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны. Подробности...
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У Украины нет сердца

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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    Андрей Манчук

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    Андрей Манчук
    политолог
    		1 марта 2021, 12:02

    В украинском интернете проходят ковровые блокировки. Расправившись с оппозиционными каналами, представители демократической украинской власти предписали провайдерам заблокировать четыре политических Telegram-канала – «Легитимный», «Сплетница», «Резидент» и «Картель». Потому что они публиковали инсайды на тему подковерных разборок внутри команды Зеленского и весьма раздражали своей деятельностью украинского президента.

    А уже на следующий день стало известно о блокировке очередной партии интернет-сайтов – включая российский новостной ресурс РБК, «Живой Журнал», сервис онлайн-метрик Liveinternet, «Банки.ру», популярную платформу программистов GitHub, а также множество аполитичных изданий совершенно разного профиля.

    Эта ситуация вызвала недоумение даже в среде лояльных украинских патриотов – до такой степени, что чиновники обещают отменить и пересмотреть санкционный список. Однако все понимают – на Банковой тестируются возможности зачистки оппозиционного информационного поля, чтобы отработать механизмы, которые уже завтра могут быть использованы против практически любого интернет-медиа.

    «Одним решением суда, в рамках какого-то уголовного дела, закрывается доступ к сотням сайтов. И если РБК это переживет (Украина – не главный рынок), то для сайтов вроде vn.20minut.ua, которые создавались годами, это просто смерть. Фактически отрабатывается механизм ускоренной блокировки доступа к любым сайтам на Украине. Полный и тотальный правовой беспредел» – комментирует ситуацию главный редактор самого популярного украинского новостного сайта Страна.ua Игорь Гужва, который получил политическое убежище в Австрии после системного преследования со стороны украинской власти.

    Впрочем, очередные запреты не стали для большинства украинцев каким-то особенным сюрпризом – особенно после недавнего погрома телевизионных каналов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и уголовного дела против блогера Анатолия Шария, которого объявили в государственный розыск.

    Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters

    Вполне очевидно: в стране, где давно запрещены «Одноклассники», «ВКонтакте», целая куча сайтов, телеканалы, книги, фильмы и даже вражеский поисковик «Яндекс» с антивирусом Касперского, без проблем могут запретить все, что угодно – включая Telegram и доменную зону ru. Блокировку, разумеется, обойдут с помощью разнообразных анонимайзеров – но сам факт запрета создает удобную почву для преследования противников власти, чтобы арестовывать их счета и бросать невинных людей в тюрьму. В то время как разжигающий ненависть «Миротворец» продолжает работать, несмотря на многочисленные протесты со стороны западных политиков и международных правозащитных организаций. Однако украинские власти создают еще более серьезную базу для политических преследований диссидентов. Депутаты от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали специальный закон о наказании всевозможных «коллаборационистов». Под его действие подпадают сотни тысяч жителей Донбасса и Крыма – вплоть до бухгалтеров, учителей и уборщиц. И все украинские граждане, которые ведут свой бизнес с неподконтрольными территориями.

    Их собираются поразить в гражданских правах или судить с большой вероятностью тюремного заключения сроком до трех лет. А за осуществление информационной деятельности «в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией» требуют сажать на срок до десяти лет – причем под это подпадает любой человек, который хотя бы раз выступил в эфире какого-то российского телевизионного шоу.

    Еще один законопроект, также зарегистрированный соратниками Зеленского, устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований – за то, что они «сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями». Достаточно будет осудить кого-то из их членов за госизмену, чтобы закрыть всю оппозиционную партию, профсоюз или церковь. Хотя такие практики, основанные на принципе коллективной ответственности, существовали в самых мрачных диктатурах, и не имеют ничего общего с базовыми понятиями демократии.

    Одновременно с этим Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который введет в действие механизм заочного правосудия. Как заявила депутат Александра Устинова, это позволит властям преследовать «людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях – объявить в розыск и заочно осудить».

    Как известно, Интерпол отказывается преследовать людей по политическим обвинениям. Однако новый закон позволит властям провести заочное расследование или судебный процесс – без участия и даже без ведома подозреваемого человека, а затем вынести ему заочный приговор – тоже при отсутствии самого обвиняемого. Чтобы потребовать от других стран выдать его Киеву согласно действующему договору об экстрадиции.

    Все это напомнило мне знаменитый пост российского журналиста Антона Петрова. Зимой 2014 года, в разгар Евромайдана, он торжественно предсказал, что в России вскоре запретят интернет, а Украина достигнет сверкающих высот демократии и прогресса.

    «Через полгода на Украине будет другой президент. А в России запретят публичный вайфай и негосударственное телевидение. Через год в Сочи развалится Олимпийская деревня. Через два года на Украине закончится реформа МВД. А патриарх Кирилл причислит Иосифа Сталина к лику святых. Через три года в России перестанут набирать в школу некрещеных детей. А Украина реформирует судебную систему. Через четыре года Украина станет членом Евросоюза. А в русском интернете останутся только четыре государственных сайта. Через пять лет Россия отменит загранпаспорта и закроет границы. А Украина станет лидером Европы по экспорту свинины и зерна. Через шесть лет Украина войдет в Еврозону. А в России запретят письменность», – написал этот прозорливый деятель, который живет сейчас в Киеве и призывает к священной войне с агрессором.

    На практике все получилось иначе. Все получилось ровно наоборот. Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев.

    Впрочем, это далеко не предел. Принятие законов о заочном правосудии для «коллаборантов» выводит политические преследования на качественно новые уровни. Осталось только организовать лагеря для политзаключенных – и это тоже не выглядит нереальным, в свете закона о принудительном интернировании нелояльных граждан.

    Добро пожаловать в новые тридцатые годы, которые наступают уже сегодня – в разгар новой цифровой эры.

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