На Украине наступил 1937 год

В украинском интернете проходят ковровые блокировки. Расправившись с оппозиционными каналами, представители демократической украинской власти предписали провайдерам заблокировать четыре политических Telegram-канала – «Легитимный», «Сплетница», «Резидент» и «Картель». Потому что они публиковали инсайды на тему подковерных разборок внутри команды Зеленского и весьма раздражали своей деятельностью украинского президента.

А уже на следующий день стало известно о блокировке очередной партии интернет-сайтов – включая российский новостной ресурс РБК, «Живой Журнал», сервис онлайн-метрик Liveinternet, «Банки.ру», популярную платформу программистов GitHub, а также множество аполитичных изданий совершенно разного профиля.

Эта ситуация вызвала недоумение даже в среде лояльных украинских патриотов – до такой степени, что чиновники обещают отменить и пересмотреть санкционный список. Однако все понимают – на Банковой тестируются возможности зачистки оппозиционного информационного поля, чтобы отработать механизмы, которые уже завтра могут быть использованы против практически любого интернет-медиа.

«Одним решением суда, в рамках какого-то уголовного дела, закрывается доступ к сотням сайтов. И если РБК это переживет (Украина – не главный рынок), то для сайтов вроде vn.20minut.ua, которые создавались годами, это просто смерть. Фактически отрабатывается механизм ускоренной блокировки доступа к любым сайтам на Украине. Полный и тотальный правовой беспредел» – комментирует ситуацию главный редактор самого популярного украинского новостного сайта Страна.ua Игорь Гужва, который получил политическое убежище в Австрии после системного преследования со стороны украинской власти.

Впрочем, очередные запреты не стали для большинства украинцев каким-то особенным сюрпризом – особенно после недавнего погрома телевизионных каналов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и уголовного дела против блогера Анатолия Шария, которого объявили в государственный розыск.

Вполне очевидно: в стране, где давно запрещены «Одноклассники», «ВКонтакте», целая куча сайтов, телеканалы, книги, фильмы и даже вражеский поисковик «Яндекс» с антивирусом Касперского, без проблем могут запретить все, что угодно – включая Telegram и доменную зону ru. Блокировку, разумеется, обойдут с помощью разнообразных анонимайзеров – но сам факт запрета создает удобную почву для преследования противников власти, чтобы арестовывать их счета и бросать невинных людей в тюрьму. В то время как разжигающий ненависть «Миротворец» продолжает работать, несмотря на многочисленные протесты со стороны западных политиков и международных правозащитных организаций. Однако украинские власти создают еще более серьезную базу для политических преследований диссидентов. Депутаты от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали специальный закон о наказании всевозможных «коллаборационистов». Под его действие подпадают сотни тысяч жителей Донбасса и Крыма – вплоть до бухгалтеров, учителей и уборщиц. И все украинские граждане, которые ведут свой бизнес с неподконтрольными территориями.

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Их собираются поразить в гражданских правах или судить с большой вероятностью тюремного заключения сроком до трех лет. А за осуществление информационной деятельности «в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией» требуют сажать на срок до десяти лет – причем под это подпадает любой человек, который хотя бы раз выступил в эфире какого-то российского телевизионного шоу.

Еще один законопроект, также зарегистрированный соратниками Зеленского, устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований – за то, что они «сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями». Достаточно будет осудить кого-то из их членов за госизмену, чтобы закрыть всю оппозиционную партию, профсоюз или церковь. Хотя такие практики, основанные на принципе коллективной ответственности, существовали в самых мрачных диктатурах, и не имеют ничего общего с базовыми понятиями демократии.

Одновременно с этим Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который введет в действие механизм заочного правосудия. Как заявила депутат Александра Устинова, это позволит властям преследовать «людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях – объявить в розыск и заочно осудить».

Как известно, Интерпол отказывается преследовать людей по политическим обвинениям. Однако новый закон позволит властям провести заочное расследование или судебный процесс – без участия и даже без ведома подозреваемого человека, а затем вынести ему заочный приговор – тоже при отсутствии самого обвиняемого. Чтобы потребовать от других стран выдать его Киеву согласно действующему договору об экстрадиции.

Все это напомнило мне знаменитый пост российского журналиста Антона Петрова. Зимой 2014 года, в разгар Евромайдана, он торжественно предсказал, что в России вскоре запретят интернет, а Украина достигнет сверкающих высот демократии и прогресса.

«Через полгода на Украине будет другой президент. А в России запретят публичный вайфай и негосударственное телевидение. Через год в Сочи развалится Олимпийская деревня. Через два года на Украине закончится реформа МВД. А патриарх Кирилл причислит Иосифа Сталина к лику святых. Через три года в России перестанут набирать в школу некрещеных детей. А Украина реформирует судебную систему. Через четыре года Украина станет членом Евросоюза. А в русском интернете останутся только четыре государственных сайта. Через пять лет Россия отменит загранпаспорта и закроет границы. А Украина станет лидером Европы по экспорту свинины и зерна. Через шесть лет Украина войдет в Еврозону. А в России запретят письменность», – написал этот прозорливый деятель, который живет сейчас в Киеве и призывает к священной войне с агрессором.

На практике все получилось иначе. Все получилось ровно наоборот. Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев.

Впрочем, это далеко не предел. Принятие законов о заочном правосудии для «коллаборантов» выводит политические преследования на качественно новые уровни. Осталось только организовать лагеря для политзаключенных – и это тоже не выглядит нереальным, в свете закона о принудительном интернировании нелояльных граждан.

Добро пожаловать в новые тридцатые годы, которые наступают уже сегодня – в разгар новой цифровой эры.