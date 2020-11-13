Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Теперь достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона. Подробности...

России не стоит жалеть о поражении Трампа

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если демократы ослабят экономику и вооруженные силы Штатов, то Москва – уж точно одна из последних, кому об этом стоит сожалеть, а Пекину и вовсе впору такое отпраздновать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

Обсуждение: 10 комментариев

Вторая карабахская война: итоги

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Обсуждение: 5 комментариев

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		13 ноября 2020, 12:10

    Появление законопроекта об интернировании российских граждан и лиц без гражданства удивило даже тех, кто уже отвык удивляться происходящему на Украине. Можно было бы предположить, что автором документа является какой-нибудь депутат от партии Петра Порошенко – русскоязычного винницкого олигарха, который претендует на место предводителя идейных украинских националистов – но нет. Инициатором законопроекта выступает целый премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Если кратко, то законопроект предлагает принудительно задерживать и отправлять в специальные поселения граждан стран, которые «осуществляют агрессию в отношении Украины». А поскольку таковой на официальном уровне признана только Россия, то понятно, кого коснется закон. И речь не только о российских гражданах, которые все еще наведываются в гости на Украину к родственникам или друзьями, но и об украинских гражданах, имеющих российское гражданство.

    В первую очередь инициатива, конечно, коснется жителей непризнанных ДНР и ЛНР, для которых процедура получения российского гражданства максимально упрощена, а также жителей Крыма, который Киев все еще считает своей территорией. Исчерпывающего перечня причин для задержания и интернирования законопроект не дает – эти вопросы отнесены к компетенции Службы безопасности Украины. Задержания могут происходить даже несмотря на то, что украинский закон о гражданстве не признает за украинскими подданными других гражданств. Иными словами, украинцы, являющиеся носителями двух и более гражданств, с официальной точки зрения являются только гражданами Украины.

    Но плевать на нормы закона. После обмена Киевом одних украинских граждан на других украинских граждан в последние годы, вопрос о «своих» и «чужих» решается там в «понятийном», а не в правовом порядке. Оставив за скобками рассуждения о том, как данный законопроект нарушает права человека (таковых прав после госпереворота лишилась значительная часть граждан), сосредоточимся на том, кому и зачем нужен скандальный документ.

    Руководитель правительства Денис Шмыгаль не обладает собственным политическим весом. С точки зрения украинской политики даже последних лет – этот человек никто. В отсутствие собственного кадрового резерва президент Владимир Зеленский пользуется кадрами, которые ему предоставляет его собственное окружение, а также близкие к офису президента олигархи. Ключевое место среди таких олигархов сейчас занимает Ринат Ахметов, выходцем из структур которого и является Денис Шмыгаль. Одновременно Шмыгаль – уроженец Львова, связанный с галицкими криминальными и полукриминальными элитами. С точки зрения националистически-олигархического консенсуса на Украине – идеальный кандидат.

    Фото: Александр Река/ТАСС

    Законопроект был подан в парламент 5 ноября, когда стали очевидны провальные для партии «Слуга народа» результаты выборов в местные органы власти, а в стране заполыхал конституционный кризис, спровоцированный попытками Зеленского в обход закона отправить в отставку судей Конституционного суда.

    Последний, напомним, в конце октября признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства (в частности, касательно доступа к декларациям чиновников Национального агентства по предотвращению коррупции), чем вывел из строя финансируемую США и Евросоюзом вертикаль правоохранительных органов в стране.

    Таким образом, в начале ноября Владимир Зеленский столкнулся сразу с двумя проблемами. Первая – утрата легитимности. Результаты местных выборов показали реальный уровень доверия украинцев к президенту и его политической силе «Слуга народа», которая все еще контролирует парламентское большинство, хотя в действительности уже не представляет интересов подавляющей части населения страны. Вторая – угроза импичмента в случае незаконного смещения судей Конституционного суда. Такое голосование намечено в Раде на 17 ноября – именно оно может запустить процессы ползучего переворота на Украине.

    Шатающееся под Зеленским кресло – и плюс к этому он подцепил коронавирус и сейчас фактически изолирован в киевской клинике «Феофания» – заставляет других политических игроков искать варианты сохранения себя во власти. А это просто невозможно без «ярлыка» на княжение от американского посольства на Украине. Выборы в США состоялись – и победу в них, вероятнее всего, одержит Джо Байден. У последнего во время вице-президентства сложились теплые отношения с Петром Порошенко, партнером которого является Ринат Ахметов. Последнего называют «другом всех президентов», и это неспроста. Если Зеленский будет смещен, то с большой долей вероятности выгодоприобретателем этого станет именно Порошенко. Похоже, что у Ахметова четко просчитали возможные сценарии, решив подсобить партнеру в этой игре.

    Кстати, если внимательно посмотреть на корпоративный планктон, работающий в структурах Рината Ахметова, мы обнаружим там массу людей, питающих искреннюю ненависть к Донбассу, к России и к самой идее примирения. В отличие от работников металлургических заводов и энергостанций в городах юго-востока страны, эти люди давно превратились в квазипатриотов на зарплате, которые тонко чувствуют настроение и запросы олигарха номер один в стране и стараются им соответствовать. Тем удивительнее, что именно Ахметов в свое время пытался воссоздать Партию регионов под брендом «Оппозиционного блока». Последний, к слову, также с треском провалился на местных выборах, окончательно доказав своему спонсору бессмысленность инвестиций в мир в некогда дорогих его сердцу Донецке и Луганске.

    Закон об интернировании российских граждан – это четкий сигнал о бесполезности любых переговоров о статусе Донбасса. Глава президентского офиса Андрей Ермак, который и был основным переговорщиком по Донбассу с украинской стороны, сейчас также выведен из игры и находится в «Феофании» вместе с Зеленским. Заигрывать с электоратом, желающим мира, некому и уже незачем. Порошенко и Ахметов посылают на Запад сигналы о возможности устранить «невнятного президента», и когда (а не «если») эти сигналы будут услышаны, случится еще один госпереворот на Украине.

    Кроме того, закон об интернировании решает еще один важный вопрос. Теперь неугодных граждан не нужно судить. Суд, как показала практика последних лет, невыгоден властям с точки зрения пиара. Дело Кирилла Вышинского, дело Надежды Савченко, дела многочисленных журналистов, которые были упрятаны за решетку при Порошенко, но после вышли на свободу либо под подписку о невыезде, демонстрируют слабость власти и разжигают ненависть к ней со стороны обывателей. Теперь же достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это, к слову, совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона.

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    Выдавливание оппозиционно настроенных граждан из страны примет повальный характер. Жителям ДНР и ЛНР теперь просто опасно будет ездить на Украину – за заслуженной пенсией или по делам. Они будут заперты на своей территории. В этих условиях требования к России признать Донбасс усилятся стократно. А после такого признания, очевидно, любые разговоры о реинтеграции территорий закончатся раз и навсегда. Только война до последнего украинца.


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