На Украине признали законным закрытие дела о вмешательстве Байдена в работу прокурора

Украинский суд подтвердил законность закрытия в сентябре 2020 года уголовного дела о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США, а ныне президента страны Джо Байдена в работу экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина, сообщило МВД Украины. «Уголовное производство было закрыто 23 сентября 2020 года в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на [закрывшего дело против Байдена] дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства. Таким образом, украинский суд подтвердил законность закрытия дела о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу Байдену.

Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину 24 февраля 2021, 16:49

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алексей Дегтярев

Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт. «Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости». Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским 24 февраля 2021, 13:43

Фото: кадр из видео

Текст: Ирина Яровая

«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека. «Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог. Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник. В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник. «При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог. Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей. Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» 24 февраля 2021, 09:16

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний. «Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред». По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист. «Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт. Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии 23 февраля 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука 25 февраля 2021, 21:06

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива. «Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ». Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни 24 февраля 2021, 00:38

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму. Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости». Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он. Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине 24 февраля 2021, 02:59

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

ООН оказывается оторванной от реальности из-за «сказки о российской агрессии» на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. Он выступил на пленарной встрече Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Как заявил Полянский, «если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности – сегодня как раз самый наглядный пример подобного «отрыва». Он винит в этом Киев, который «оседлал и нещадно эксплуатирует вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии», передает ТАСС. Полянский подчеркнул, что у Украины и ее западных союзников есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы «в сказку о российской агрессии продолжали верить». Иначе им придется признать ответственность за события на евромайдане, пожар в одесском Доме профсоюзов и конфликт в Донбассе. Полянский заявил, что «отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется», в том числе «перед гражданами Украины», хотя «гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение». Он заявил, что приверженность Киева Минским соглашениям – «красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», об этом свидетельствуют заявления самого Киева. «На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова», – сказал Полянский. Его немецкий коллега Кристоф Хойсген сказал: «Россия заявляет, что мир прекрасен в Крыму. Но я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму». Полянский напомнил, что представители Бундестага «регулярно бывают в Крыму». «Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», – заявил Полянский, добавив, что «распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму» проще, чем «узнать правду». По его словам, ежегодно около миллиона украинцев по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях, передает РИА «Новости». Полянский заявил, что следует говорить «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», но «майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию». Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения. Он процитировал «красноречивые слова президента Зеленского», который заявил: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений – это возврат Донбасса в состав Украины. Но для этого требуется прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, однако Киев такой диалог «отвергает с самого начала». Представитель России также указал на то, что со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада Донбасса. Он спросил: «А какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?». Полянский отметил, что украинские вооруженные силы активизировали обстрелы пригородов Донецка накануне заседания ГА ООН по теме Украины. Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя уже объяснял Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава Крыма назвал предъявленные Киевом обвинения «новостями из сумасшедшего дома» 25 февраля 2021, 12:30

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой. «Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков», – написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте. Он назвал прокуратуру АРК на Украине фейковой, заявив также, что она служит «нацистскому режиму» в Киеве. «Очевидны результаты действий нацистского режима, которому служат фейковые прокуроры: в стране гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, экономика уничтожена, десятки миллионов людей ввергнуты в нищету. Именно Украина нарушает главный закон войны – не трогать мирное население. Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти «прокуроры» и «наполеоны» из киевской «палаты номер шесть», когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов», – добавил он. Как передает РИА «Новости», созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны». СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину 25 февраля 2021, 13:50

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене. «В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения – содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», – говорится в сообщении Telegram издания Шарий.net. На четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Однако журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники. Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. «Материалы дела – полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна – это политическое дело», – заявил Рыбин, подчеркнув, что никаких доказательств связи Шария с Россий в материалах тоже нет. СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Шарий: Обвинения против меня опозорят Украину 25 февраля 2021, 20:10

Фото: из личного архива

Текст: Ирина Яровая

Обвинения в государственной измене, выдвинутые против меня украинскими властями, абсурдны. Если с ними ознакомятся в Европе, то это будет позор для украинского государства, заявил газете ВЗГЛЯД известный блогер Анатолий Шарий. «То, что СБУ объявила меня в розыск, я оцениваю абсолютно нормально: уже девять лет я в розыске у этого недогосударства, теперь побуду еще. Ведь, по мнению СБУ, я «совершал подрывную деятельность путем пропаганды многоязычия», «вызывал недоверие к действующей власти и к Службе безопасности Украины путем размещения видео, где назвал ее сотрудников «тупыми свиньями», «вызывал сомнение во внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Украины», в котором вообще ни у кого сомнений быть не должно. Это все цитаты! Если бы я такую фигню читал в СССР, возможно, у меня не было бы разрыва с реальностью. Но то, что я это вижу сейчас, этот бред сумасшедшего. Кто это пишет – борцы с «совком»?» – высказался украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий. Если украинские власти «вышлют это в Европу, мне будет плевать – я максимально унижу это государство», заявил Шарий. «Не просто одного Зеленского, а все государство целиком. Если государственная машина в лице СБУ пошла на дно и предъявляет такое людям, это государство надо максимально опозорить. И вот тогда пусть действительно считают меня государственным изменником», – сказал он. Собеседник подчеркнул – риска экстрадиции с территории Евросоюза, а также угрозы для партии по закону нет. «Даже если бы у меня не было статуса беженца, никакой экстрадиции по такому поводу не бывает. Я покидать ЕС не собираюсь, а про экстрадицию они пусть расскажут своим бабушкам в колхозных селах. На партии тоже это никак не должно отразиться, но так как украинские власти поступают беззаконно, в реальности может быть все что угодно», – считает Шарий. По мнению блогера, если правительство позволяет себе поступать «по беспределу», то с самим президентом Зеленским тоже скоро так расправятся. «С другой стороны, я всегда стою на принципах законности, поэтому считаю, что он должен будет просто отсидеть свои 50 лет срока, а еще лучше, пожизненное заключение. То, что он сейчас делает – это уголовное преступление, узурпация власти. Его команда говорит ему: «Делай, Вовчик, делай!», а он тупой, поэтому все это подписывает», – полагает Шарий. Точно в таком же стиле был создан и законопроект о коллаборационизме, считает политик. «Этот законопроект создавался специально под меня и под мою партию. По нему, партия запрещается, если ее функционер осужден по 111-й статье Уголовного кодекса – измена Родине. Эту статью «нарисовали» мне, а в нынешних условиях могут предъявить вообще любому гражданину Украины, даже если он немой», – констатировал он. Ранее пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма. СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. В четверг он не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБУ. Журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники. Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Зеленский может запретить любую партию, запретить высказываться против власти. Но он никогда не сможет запретить людям думать, что он преступник. Оппозиции необходимо добиваться импичмента любым законным способом, вредить этой власти везде, где только можно. Если еще два года этот психически больной человек продержится у власти, он сможет просто отменить выборы, объявить себя императором, обложиться эсбэушниками, ввести военную диктатуру и расстреливать людей на улицах за инакомыслие. Пока этого не произошло, его нужно остановить», – заключил Шарий. У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками 23 февраля 2021, 22:53

Фото: кадр «Страна.ua»

Текст: Антон Антонов

Возле офиса президента Украины в Киеве происходят столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко, сообщают СМИ. Националисты «пытаются прорваться к зданию офиса президента», силовики предпринимают попытки их оттеснить. Правоохранители используют слезоточивый газ. Радикалы «бросают дымовые шашки и петарды». «Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие «активисты» бросают файеры в тыл полицейским», – пишет «Страна.ua». Позднее издание сообщило, что происходит «вялая борьба «нанайских мальчиков», когда «одни делают вид, что пытаются прорвать кордон», а «другие – что пытаются его удержать». Сообщается, что «есть задержанные». У офиса президента Украины собралось около 3 тыс. сторонников «Движения сопротивления капитуляции». Они скандируют «Стерненко – волю!», «Киев, вставай!», «Импичмент, отставка, суд!», «Свободу политзаключенным». Они требуют пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд, передает ТАСС. Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов сообщил, что пострадали около 10 сторонников Стерненко. По его словам, «у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал. «Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)», – сообщила пресс-служба нацполиции города. «Страна.ua» заявила, что участников на митинг в Киеве собирали за деньги: «Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе «Работа Киев». В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 «нужны молодые люди с 16 лет». За два часа обещали 250 гривен (около девяти долларов), а также «бонусы» для тех, кто «приведет друзей». Во вторник Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД