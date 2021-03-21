Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»

21 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы должны говорить японцам: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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Пашиняна дожали

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    Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

    В низком качестве нынешнего украинского президента уверены не только хулиганы-радикалы    21 марта 2021, 19:50
    Фото: РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    В окружении Владимира Зеленского назвали главного организатора беспорядков у офиса президента Украины. Утверждается, что за радикалами, которые безнаказанно исписали державное здание надписями «лох», стоит бывший глава государства Петр Порошенко. Аналитики, впрочем, полагают, что у выходки националистов есть гораздо более серьезные заказчики.

    В воскресенье пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде призвала созвать внеочередное заседание парламента. Поводом стали беспорядки, произошедшие в субботу у офиса главы государства. Одновременно советник офиса Зеленского Михаил Подоляк указал на главного поджигателя и организатора беспорядков. Это, по его мнению, бывший глава государства Петр Порошенко.

    Ранее о вине бывшего президента в столкновениях у стен офиса Зеленского заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, который, к слову, делал успешную карьеру в том же ведомстве и при Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.

    Сам предыдущий президент никак не комментирует обвинения со стороны чиновников действующей администрации. На своих страницах в соцсетях Порошенко сосредоточился исключительно на критике Зеленского за провал с вакцинацией от ковида. Организаторы  субботней протестной акции – украинские националисты, также открещиваются от связей с «шоколадным королем». 

    Формально прошедшие беспорядки действительно не имеют никакого отношения ни к Порошенко, ни к его партии «Европейская солидарность». Радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить своего соратника, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя МВД Арсена Авакова. Они скандировали «Зе – в отставку!».

    На стенах и дверях офиса президента оставили призывы освободить Стерненко, оскорбления в адрес полиции и надписи «лох». Явный намек на фразу Зеленского «Я президент этой страны... Я ж не лох какой-то», произнесенную в Донбассе в споре с бойцом добробата.

    Ущерб, нанесенный президентскому офису, оценили в 72 тысячи долларов.

    Украинские радикалы нередко устраивают атаки на важнейшие государственныы объекты. Так, в конце прошлого года они жгли файеры у здания Конституционного суда Украины (КСУ), сопровождая это выкриками про «зраду» – измену. Выступление уличных активистов совпала с попытками офиса президента сместить главу КСУ Александра Тупицкого, что вызвало тяжелейший политический кризис, грозивший импичментом Зеленскому.

    Судья Игорь Слиденко тогда заявил, что попытка силой захватить здание суда будет расценена как узурпация власти, и приведет к войне и распаду Украины. В экспертных кругах и прессе тогда высказывалось мнение, что офис Зеленского мог использовать радикалов как инструмент давления на КСУ.

    «Разные стороны используют националистов как инструмент – и команда президента, и глава МВД Аваков в конкуренции со Службой безопасности Украины, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Вообще, любопытно, почему полиция не помешала беспорядкам. Притом, что одним из требований тех, кто устроил эти беспорядки, была отставка Авакова. Думаю, что отчасти это связано с демонстративной попыткой главы МВД показать, что собой представляют радикалы».

    При этом, отметил Погребинский,

    «в причастности Порошенко к беспорядкам нет никаких сомнений».

    По оценке эксперта, финансирование кампании в поддержку Стерненко идет через фирмы, с которыми работает экс-президент. «Люди Порошенко участвовали в акциях с требованиями освободить Стерненко», – констатировал Погребинский.

    Но в целом за беспорядками у офиса Зеленского стоят две группы, полагает он. «Первая – это окружение Порошенко. Вторая – это те, кого у нас называют «соросятами», люди, которые живут на гранты, связанные со структурами Джорджа Сороса». По мнению Погребинского, ко второй группе относится и министр здравоохранения времен Порошенко Ульяна Супрун, которая регулярно участвует в мероприятиях в поддержку Стерненко.

    «Показательно, что судьбой этого очевидного уголовника, который захватил бизнесмена, пытал его и так далее, – озаботился Atlantic Council («Атлантический совет»), неправительственная организация, в которую входят бывшие послы. По крайней мере, часть истеблишмента демократической партии США выражает свои позиции через Atlantic Council, – отметил Погребинский. – И эта структура называет уголовное дело против Стерненко не иначе как политическим преследованием».

    Политолог отметил, что в риторике радикалов не присутствовало типичных для них антисемитских выпадов в адрес Зеленского. По мнению Погребинского, те, кто стоял за акцией, учитывали возможное недовольство со стороны посольства США. «Организаторы знают, что с посольством США нужно дружить. Кто-то может подумать, что атака вообще согласована с ними, или, по крайней мере с Atlantic Council», – подчеркнул Погребинский.

    Он также упомянул перемену тона американских СМИ в отношении Зеленского. В частности, публикации в The Washington Post, из которых можно сделать вывод, что Белый дом резко недоволен действующей украинской властью.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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