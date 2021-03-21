Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

В окружении Владимира Зеленского назвали главного организатора беспорядков у офиса президента Украины. Утверждается, что за радикалами, которые безнаказанно исписали державное здание надписями «лох», стоит бывший глава государства Петр Порошенко. Аналитики, впрочем, полагают, что у выходки националистов есть гораздо более серьезные заказчики.

В воскресенье пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде призвала созвать внеочередное заседание парламента. Поводом стали беспорядки, произошедшие в субботу у офиса главы государства. Одновременно советник офиса Зеленского Михаил Подоляк указал на главного поджигателя и организатора беспорядков. Это, по его мнению, бывший глава государства Петр Порошенко.

Ранее о вине бывшего президента в столкновениях у стен офиса Зеленского заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, который, к слову, делал успешную карьеру в том же ведомстве и при Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.

Сам предыдущий президент никак не комментирует обвинения со стороны чиновников действующей администрации. На своих страницах в соцсетях Порошенко сосредоточился исключительно на критике Зеленского за провал с вакцинацией от ковида. Организаторы субботней протестной акции – украинские националисты, также открещиваются от связей с «шоколадным королем».

Формально прошедшие беспорядки действительно не имеют никакого отношения ни к Порошенко, ни к его партии «Европейская солидарность». Радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить своего соратника, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя МВД Арсена Авакова. Они скандировали «Зе – в отставку!».

На стенах и дверях офиса президента оставили призывы освободить Стерненко, оскорбления в адрес полиции и надписи «лох». Явный намек на фразу Зеленского «Я президент этой страны... Я ж не лох какой-то», произнесенную в Донбассе в споре с бойцом добробата.

Ущерб, нанесенный президентскому офису, оценили в 72 тысячи долларов.

Украинские радикалы нередко устраивают атаки на важнейшие государственныы объекты. Так, в конце прошлого года они жгли файеры у здания Конституционного суда Украины (КСУ), сопровождая это выкриками про «зраду» – измену. Выступление уличных активистов совпала с попытками офиса президента сместить главу КСУ Александра Тупицкого, что вызвало тяжелейший политический кризис, грозивший импичментом Зеленскому.

Судья Игорь Слиденко тогда заявил, что попытка силой захватить здание суда будет расценена как узурпация власти, и приведет к войне и распаду Украины. В экспертных кругах и прессе тогда высказывалось мнение, что офис Зеленского мог использовать радикалов как инструмент давления на КСУ.

«Разные стороны используют националистов как инструмент – и команда президента, и глава МВД Аваков в конкуренции со Службой безопасности Украины, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Вообще, любопытно, почему полиция не помешала беспорядкам. Притом, что одним из требований тех, кто устроил эти беспорядки, была отставка Авакова. Думаю, что отчасти это связано с демонстративной попыткой главы МВД показать, что собой представляют радикалы».

При этом, отметил Погребинский,

«в причастности Порошенко к беспорядкам нет никаких сомнений».

По оценке эксперта, финансирование кампании в поддержку Стерненко идет через фирмы, с которыми работает экс-президент. «Люди Порошенко участвовали в акциях с требованиями освободить Стерненко», – констатировал Погребинский.

Но в целом за беспорядками у офиса Зеленского стоят две группы, полагает он. «Первая – это окружение Порошенко. Вторая – это те, кого у нас называют «соросятами», люди, которые живут на гранты, связанные со структурами Джорджа Сороса». По мнению Погребинского, ко второй группе относится и министр здравоохранения времен Порошенко Ульяна Супрун, которая регулярно участвует в мероприятиях в поддержку Стерненко.

На эту тему

«Показательно, что судьбой этого очевидного уголовника, который захватил бизнесмена, пытал его и так далее, – озаботился Atlantic Council («Атлантический совет»), неправительственная организация, в которую входят бывшие послы. По крайней мере, часть истеблишмента демократической партии США выражает свои позиции через Atlantic Council, – отметил Погребинский. – И эта структура называет уголовное дело против Стерненко не иначе как политическим преследованием».

Политолог отметил, что в риторике радикалов не присутствовало типичных для них антисемитских выпадов в адрес Зеленского. По мнению Погребинского, те, кто стоял за акцией, учитывали возможное недовольство со стороны посольства США. «Организаторы знают, что с посольством США нужно дружить. Кто-то может подумать, что атака вообще согласована с ними, или, по крайней мере с Atlantic Council», – подчеркнул Погребинский.

Он также упомянул перемену тона американских СМИ в отношении Зеленского. В частности, публикации в The Washington Post, из которых можно сделать вывод, что Белый дом резко недоволен действующей украинской властью.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД