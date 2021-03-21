Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»
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21 марта 2021, 19:50
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Мошкин
В окружении Владимира Зеленского назвали главного организатора беспорядков у офиса президента Украины. Утверждается, что за радикалами, которые безнаказанно исписали державное здание надписями «лох», стоит бывший глава государства Петр Порошенко. Аналитики, впрочем, полагают, что у выходки националистов есть гораздо более серьезные заказчики.
В воскресенье пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде призвала созвать внеочередное заседание парламента. Поводом стали беспорядки, произошедшие в субботу у офиса главы государства. Одновременно советник офиса Зеленского Михаил Подоляк указал на главного поджигателя и организатора беспорядков. Это, по его мнению, бывший глава государства Петр Порошенко.
Ранее о вине бывшего президента в столкновениях у стен офиса Зеленского заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, который, к слову, делал успешную карьеру в том же ведомстве и при Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Сам предыдущий президент никак не комментирует обвинения со стороны чиновников действующей администрации. На своих страницах в соцсетях Порошенко сосредоточился исключительно на критике Зеленского за провал с вакцинацией от ковида. Организаторы субботней протестной акции – украинские националисты, также открещиваются от связей с «шоколадным королем».
Формально прошедшие беспорядки действительно не имеют никакого отношения ни к Порошенко, ни к его партии «Европейская солидарность». Радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить своего соратника, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя МВД Арсена Авакова. Они скандировали «Зе – в отставку!».
На стенах и дверях офиса президента оставили призывы освободить Стерненко, оскорбления в адрес полиции и надписи «лох». Явный намек на фразу Зеленского «Я президент этой страны... Я ж не лох какой-то», произнесенную в Донбассе в споре с бойцом добробата.
Ущерб, нанесенный президентскому офису, оценили в 72 тысячи долларов.
Судья Игорь Слиденко тогда заявил, что попытка силой захватить здание суда будет расценена как узурпация власти, и приведет к войне и распаду Украины. В экспертных кругах и прессе тогда высказывалось мнение, что офис Зеленского мог использовать радикалов как инструмент давления на КСУ.
«Разные стороны используют националистов как инструмент – и команда президента, и глава МВД Аваков в конкуренции со Службой безопасности Украины, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Вообще, любопытно, почему полиция не помешала беспорядкам. Притом, что одним из требований тех, кто устроил эти беспорядки, была отставка Авакова. Думаю, что отчасти это связано с демонстративной попыткой главы МВД показать, что собой представляют радикалы».
При этом, отметил Погребинский,
«в причастности Порошенко к беспорядкам нет никаких сомнений».
По оценке эксперта, финансирование кампании в поддержку Стерненко идет через фирмы, с которыми работает экс-президент. «Люди Порошенко участвовали в акциях с требованиями освободить Стерненко», – констатировал Погребинский.
Но в целом за беспорядками у офиса Зеленского стоят две группы, полагает он. «Первая – это окружение Порошенко. Вторая – это те, кого у нас называют «соросятами», люди, которые живут на гранты, связанные со структурами Джорджа Сороса». По мнению Погребинского, ко второй группе относится и министр здравоохранения времен Порошенко Ульяна Супрун, которая регулярно участвует в мероприятиях в поддержку Стерненко.
«Показательно, что судьбой этого очевидного уголовника, который захватил бизнесмена, пытал его и так далее, – озаботился Atlantic Council («Атлантический совет»), неправительственная организация, в которую входят бывшие послы. По крайней мере, часть истеблишмента демократической партии США выражает свои позиции через Atlantic Council, – отметил Погребинский. – И эта структура называет уголовное дело против Стерненко не иначе как политическим преследованием».
Политолог отметил, что в риторике радикалов не присутствовало типичных для них антисемитских выпадов в адрес Зеленского. По мнению Погребинского, те, кто стоял за акцией, учитывали возможное недовольство со стороны посольства США. «Организаторы знают, что с посольством США нужно дружить. Кто-то может подумать, что атака вообще согласована с ними, или, по крайней мере с Atlantic Council», – подчеркнул Погребинский.
Он также упомянул перемену тона американских СМИ в отношении Зеленского. В частности, публикации в The Washington Post, из которых можно сделать вывод, что Белый дом резко недоволен действующей украинской властью.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"