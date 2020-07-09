Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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    Порошенко готовит переворот?

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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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              Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

              В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с Путиным   9 июля 2020, 22:35
              Фото: POOL New/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков,
              Оксана Борисова

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              На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко?

              Депутат Верховной рады Андрей Деркач опять устроил Украине сенсацию, обнародовав в четверг очередные записи телефонных разговоров человека, чей голос очень похож на голос экс-президента Петра Порошенко. На этот раз достоянием гласности стали беседы экс-президента Украины с двумя людьми, чьи голоса похожи на голоса российского лидера Владимира Путина и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

              Теперь украинская печать спорит, какая из двух пленок скандальнее. Если допустить, что пленки подлинные, то разговор Порошенко и Путина состоялся 30 апреля 2015 года, то есть всего через пару месяцев после кровопролитных боев за Дебальцево. Несмотря на этот факт, на записях слышно, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, мирно ведут беседу о минском переговорном процессе и даже обмениваются шутками. «Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», – сказал якобы Порошенко. 

              Он также поздравил якобы президента России с наступающим Днем солидарности трудящихся. Путин сказал, что будет вручать медали Героев Труда. Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов к 70-летию Победы. Под конец лидеры любезно попрощались. «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!» – говорит первый собеседник. «Обнимаю. До свидания! Давайте!» – отвечает ему второй.

              По мнению Деркача, приязненный тон беседы контрастирует с тем, что демонстрировал в то время Порошенко на публике, заявляя о своем непримиримом отношении к «агрессору». По словам депутата, исходя из защиты интересов Украины обнародуется лишь часть разговоров.

              Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить подлинность пленки, заявив, что в Кремле не знакомы с этой публикацией. 

              Украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко не сомневается в подлинности обнародованных записей, поскольку «лично хорошо знает Петра Порошенко» и узнает в разговоре его манеру. «Это было через 11 месяцев после избрания Порошенко, и отношения между двумя президентами только начинали портиться», – говорит политолог газете ВЗГЛЯД. –

              Отношения Порошенко и Путина уже нельзя назвать доверительными, поскольку первый просто подлизывается ко второму, а второй еще не до конца разочаровался в первом».

              Скачко не считает, что публикация что-то изменит в отношении к Порошенко его сторонников. «Фанатики уже объявили это происками ФСБ и подлогом, а прагматики будут его все равно поддерживать из-за того, что это представляется им целесообразным», – полагает украинский эксперт. Последнее он объясняет тем, что Порошенко вновь находится на «восходящем тренде и может даже скоро сковырнуть господина Зеленского, особенно если американцы еще более дистанцируются от украинской политики».

              «Со стороны Путина тон разговора сдержанный, без эмоций, за исключением одного момента в конце беседы. Стиль Порошенко не подобострастный, но демонстрирующий особый уровень уважения, понимания того, кто тут старший в разговоре», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              Эксперт напомнил, что поначалу, сразу после крымских событий, Путин и Порошенко регулярно общались, но отчеты об этих разговорах публиковались не всегда. Организатором таких бесед обычно выступал украинский бизнесмен и политический деятель Виктор Медведчук – по просьбам Порошенко. «В 2015 году Порошенко выглядел умным человеком с массой бизнес-интересов в России, – отметил Погребинский. – Более того, тогдашний российский посол на Украине Михаил Зурабов был его личным другом и мог на первых порах готовить Путина к тому, что с Порошенко можно договариваться». Контакты между президентами сохранялись даже в 2016 году, когда Порошенко уже жаловался, что Путин не отвечает на его звонки.

              Политолог уверен, что опубликованная аудиозапись должна «травить душу националистам, которые выбрали Порошенко своим героем». «Они теперь думают: «Ну как же так, ты зарекомендовал себя врагом России, русофобом, цитировал слова Лермонтова про «немытую Россию», а на самом деле ты не просто хорошо относишься к России, ты еще очень уважаешь Путина». По разговору видно, как он хочет понравиться Путину».

              Тем не менее публикация этого разговора вряд ли сильно повредит репутации Порошенко, который уже и так стал «антигероем для 75% населения Украины», полагает эксперт.

              Долгое эхо ночного боя под Армянском

              Вторая обнародованная в четверг пленка Деркача, если будет доказана ее подлинность, прольет свет на события августа 2016 года, когда в районе Перекопа группа украинских диверсантов пыталась проникнуть в Крым. В ночном бою с этой группой погибло двое российских силовиков. На записи слышно, как якобы Байден резко критикует попытки спецслужб Украины устроить в Крыму вооруженную вылазку. Он говорит, что Вашингтон не поддерживает таких методов и требует от Порошенко, чтобы подобное больше не повторялось. В ответ человек с голосом Порошенко уверяет, что был не в курсе этой операции, и обещает наказать руководство спецслужб за самоуправство. Тогда официальный Киев вообще отрицал свою причастность к данному инциденту.

              Комментируя эти аудиозаписи в четверг, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий». Он также напомнил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла в Киеве Джеффри Пайетта заявили, будто не видели никаких доказательств того, что Украина готовила террористические провокации на полуострове. «На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость», – отметил Аксенов.

              Напомним, в мае – июне Деркач уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и госсекретарь США Джим Керри. Сам Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.

              Ту же тактику сторонники Порошенко избрали и на этот раз. В его партии «Европейская солидарность» назвали обе новые записи фальшивкой. «Разговор» с Путиным – это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», – цитирует сообщение пресс-службы партии РИА «Новости».

              Осеннее наступление олигарха на президента

              Деркач выступил также с сенсационным предсказанием о том, что Порошенко в сговоре со спецслужбами готовит на осень государственный переворот. В частности, напомнил Деркач, главой Службы внешней разведки (СВР) Украины в минувшее воскресенье стал Валерий Кондратюк – тот самый генерал, что летом 16-го года отвечал за подготовку диверсий в Крыму в качестве начальника ГУР минобороны Украины. По мнению депутата, СВР может быть использована осенью для создания в стране атмосферы хаоса, чтобы на этом фоне «сместить с поста законно избранного президента Владимира Зеленского».

              На ваш взгляд

               
              Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?



              Обсуждение: 25 комментариев
              По мнению политолога Скачко, экс-президент уже практически не скрывает, что готовит на осень государственный переворот. Реальность этого он определяет формулой «возможно, хотя и не вероятно». Политолог поясняет, что западные кураторы могут не согласиться на такую замену: «Зеленский – безропотный, как бурундучок: что ему говорят, он то и делает, а Порошенко – олигарх, который будет бороться за свои активы на Украине».

              Главной сенсацией утечки Погребинский считает именно упоминание в разговоре Байдена с Порошенко Валерия Кондратюка. Политолог напомнил, что Порошенко через пару месяцев после беседы с Байденом действительно уволил Кондратюка, но Зеленский вернул генерала из опалы и даже назначил главой СВР. «Главная сенсация – это раскрытие того, кто организовал диверсионные акты в Крыму, кто несет за это ответственность и кто теперь назначен главой Службы внешней разведки. До какой степени нужно быть некомпетентным, чтобы назначать Кондратюка на такую должность», – недоумевает Погребинский.

              Что касается кривотолков о подготовке осеннего Майдана, то Погребинский надеется, что такие разговоры помогут отрезвить нынешнего президента. «Зеленскому и его команде надо осознать: если вы продолжите вести себя так, как сейчас, то выборы не дождутся вас. Дело не в рейтинге, а в том, что их просто никто не будет защищать. И есть надежда, что президент Зеленский немного одумается и начнет вести себя более адекватно», – сказал Погребинский. Впрочем, в возможность путча эксперт не верит. «Шансы почти нулевые – из-за отсутствия перспектив легитимации этого переворота как в глазах Запада, так и России», – подытожил Погребинский.

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