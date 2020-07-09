Обнародованы записи с признанием Порошенко в причастности к диверсиям в Крыму

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал новые записи разговора людей, чьи голоса похожи на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На записи якобы Порошенко признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

Аудиозапись опубликована на странице Деркача в Facebook. В частности, на записи слышно, как якобы Байден резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму. Он заявил, что США не поддерживает таких шагов Украины и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось.

«Думаю, что от них [подобных операций] никакой выгоды. Думаю, вы уже видели то, что произошло в Мариуполе, что происходит последние несколько недель. Тут мое беспокойство совпадет с беспокойством президента [США]», – заявил Байден.

В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что он был не в курсе этой операции и обещает провести расследование.

«Это произошло во время моего визита на Дальний Восток. Мы предприняли важные шаги, которые делают такую ситуацию невозможной в будущем», – заявил Порошенко.

Также якобы экс-президент отметил, что специально не отправил сразу в отставку главу украинской военной разведки, чтобы это не выглядело как признание Украиной ответственности.

Опубликовавший записи Деркач подчеркнул, что за подготовку диверсионных действий в Крыму отвечал тогдашний начальник ГУР минобороны Украины Валерий Кондратюк.

«Порошенко использовал отдельных представителей ВСУ для участия в диверсиях и террористических актах против граждан Украины, проживающих в Крыму... То, что Петр Алексеевич готов был сделать со своими гражданами, заслуживает отдельного внимания от правоохранительных органов Украины», – заявил Деркач.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины.

В результате погибли российские офицер ФСБ и военный. Все диверсанты были задержаны и дали признательные показания. При этом арестованный предполагаемый глава группы украинских диверсантов, задержанных при попытке прорыва в Крым, полковник украинской разведки Евгений Панов назвал главные цели диверсий. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В мае депутат уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.

В июне Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко с Байденом в 2016 году.