Порошенко подставил своих заокеанских друзей

Американские СМИ всячески пытаются извратить суть грандиозного скандала, в который попал один из главных кандидатов на пост президента США, Джозеф Байден. Опубликованы переговоры Байдена и Порошенко, на которых бывший президент Украины заискивает перед своим заокеанским хозяином - и одновременно подставляет его. Что произошло и почему это важно для итогов выборов президента США?

Опубликованные 19 мая записи переговоров высших чинов администрации Обамы (вице-президента Джозефа Байдена и госсекретаря Джона Керри) с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшиеся в 2015-2016 годах, вызвали в Незалежной настоящий скандал. Нет, в «секте свидетелей Майдана», конечно, знали о тесной связи Банковой и Белого дома – но скорее гордились этой связью, поскольку думали, что Порошенко и Обама решают все вопросы в атмосфере свободы, равенства и братства.

Однако опубликованные пленки продемонстрировали лишь одну атмосферу – «чего изволите». Порошенко заискитвал перед Джозефом Байденом, пытался льстить и выслужиться, просил у него приказов по управлению Украиной. «Революция достоинства» в Киеве прошла ради такого вот достоинства?

Подстава перед выборами

Что же касается Соединенных Штатов, то там реакция другая. Американские СМИ (которые почти повально продемократические и антитрамповские) всячески пытаются замолчать или извратить произошедшее событие. Поскольку, как они верно понимают, эти пленки и все то, что за ними последует, может стать крышкой политического гроба, который накроет Байдена и всю Демократическую партию США аккурат к президентским выборам 2020 года.

Эти выборы для Демократической партии и без того будут непростыми. Либералы хоронили Трампа, порвали несколько информационных баянов – однако пока что Трамп выглядит куда живее Байдена. И в биологическом, и в политическом смысле.

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На сегодняшний день расклад следующий. Да, в общенациональном опросе Джозеф Байден опережает Трампа на 4,7%. Однако в США, как известно, не прямые всеобщие выборы – у каждого штата есть определенное количество выборщиков (их число зависит от численности населения), и все они уходят тому кандидату, кто в данном штате победил – даже если он победил с преимуществом в 1%. И на сегодняшний день Байден с большой долей вероятности гарантировал себе 183 голоса выборщиков.

У Трампа в копилке 125 – и еще почти 230 голосов находятся в пока не определившихся до конца штатах. Учитывая, что у демократов по умолчанию на старте кампании больше голосов, чем у республиканцев (значительная часть густонаселенных штатов востока и северо-востока традиционно демократические, плюс за них всегда крупнейшая Калифорния с ее 55 голосами выборщиков), преимущество Байдена над Трампом несущественное. А по мнению букмекеров, оно вообще не имеет значения – те, кто своими деньгами отвечают за свои прогнозы, ставят скорее на победу Трампа.

Выбираем тефлон!

Ставят в том числе и потому, что они понимают, насколько оба кандидата устойчивы к скандалам. Точнее, один устойчив, а другой не очень. Трамп уже давно тефлоновый – он прошел огонь обвинений в харассменте, воду возмущений от его заносчивости и, наконец, медные трубы слухов о его «пророссийскости». Тогда как Байден, оплотом имиджа которого является как раз моральная устойчивость и личная порядочность, крайне уязвим. Не только из-за собственных проступков (а уже появляются обвинения в том, что он домогался до своих сотрудниц), но и из-за деяний сына – Хантера Байдена, которого уже называют «тикающей бомбой» под кампанией его отца.

«Молодой и талантливый менеджер» активно вел дела в разных странах мира – в том числе в КНР и на Украине. Оба этих случая уже отыгрываются республиканцами. И если в первом случае Байдену-младшему (а с ним в прицепе и Байдену-старшему) предъявляют лишь обвинения в том, что этот бизнес мешает семейству Байденов занять жесткую позицию в отношении КНР, то в украинском случае все гораздо серьезнее. Речь идет о коррупции.

Так, конгрессмен Джим Джордан из комитета по судебным вопросам Палаты представителей уже запросил у Госдепа документы по компании Burisma и участию Байдена в работе этой компании. И не только Байдена-младшего – достопочтенного сенатора из Огайо (от республиканской, естественно, партии) интересуют участие в работе Burisma и связи с Байденом-младшим другого «молодого и талантливого менеджера» – Кристофера Хайнца, сына бывшего госсекретаря США Джона Керри. Все они, по мнению Джордана, были частью схемы компании Burisma по использованию связей в Демократической партии для того, чтобы избежать расследования – причем со стороны как украинских правоохранителей, так и американских властей.

А на пленке Джозеф Байден – высокопоставленный член этой администрации – фактически увольняет генпрокурора Украины Виктора Шокина, который и начал интересоваться работой Burisma. И тот же Джон Керри в разговоре с Петром Порошенко намекает на серьезную заинтересованность вице-президента США в этой отставке.

Ждем айсберга

Да, он не конкретизирует «личную» заинтересованность. На пленках нет того, что американцы назвали бы «дымящимся пистолетом» – прямого заявления Байдена или хотя бы Керри о том, что их преследование Шокина связано с Burisma. Однако, по словам помощника Трампа Рудольфа Джулиани (который фактически отвечает за раскручивание украинских связей Байдена и полгода назад встречался с Андреем Деркачом – депутатом Рады, опубликовавшим нынешние записи), эти пленки являются лишь «вершиной айсберга». Не исключено, что «дымящийся пистолет» – а, возможно, и не один – появится позже, ближе к осенним дебатам кандидатов в президенты США. Ведь политический компромат – это блюдо, которое всегда нужно подавать горячим.

Демократы, возможно, попытаются как-то изменить ход скандала – например, переключить вопрос с «зачем нам нужен лживый коррупционер во главе государства» на тот, что был озвучен в заголовке одной из статей издания Daily Beast: «Кто слил звонки Байдена на Украину». А дальше уже пойдет простор для фантазий и ассоциаций.

Слить, в понимании демократов, понятно, могли только русские хакеры, которые, естественно, работают на Кремль (собственно, как и сам «сливной бачок» Андрей Деркач – Washington Post в своей статье отдельно акцентировала тот факт, что Деркач «раньше находился в пророссийской фракции» украинского парламента, учился в школе КГБ и был сыном сотрудника КГБ).

С помощью этих записей, пишут американские СМИ, «Путин хочет снова вмешаться в американские выборы» – не пустить к власти настоящего американского патриота Байдена и оставить у штурвала в Вашингтоне своего агента/друга/марионетку Дональда Трампа. А значит, долг каждого американского патриота – не позволить Путину это сделать, для его просто не нужно обращать внимания на все эти подкинутые русскими записи.

Вопрос в том, послушаются ли их американские патриоты – особенно в случае, если айсберг «Украиногейта» продолжит подниматься из воды, после чего «Титаник» предвыборной кампании Байдена не сможет с ним разминуться.