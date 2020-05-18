Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США.

Бывший вице-президент Джо Байден вновь заставил американскую публику усомниться в ясности своего рассудка. Как сообщила Daily Mail, во время виртуального круглого стола в прямом эфире 77-летний Байден заявил, что пандемия стоила Штатам «жизни миллионов людей» и 85 тысяч рабочих мест (на самом деле – наоборот, от COVID умерло 85 тыс. американцев и 36,5 млн потеряли работу).

Затем кандидат чуть не уснул в прямом эфире, в тот момент, когда к нему обращалась бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Не случайно нынешний хозяин Белого дом, 73-летний Дональд Трамп так любит обзывать своего соперника «Сонным Джо».

Ранее Байден признался, что не помнит свою бывшую помощницу Тару Рид, обвиняющую его в сексуальных домогательствах. При этом Байден твердо утверждает, что все ее обвинения – ложь. Кстати, Трамп по данному поводу неожиданно взял своего противника под защиту. «У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение», – предположил Трамп.

Тем не менее, если верить соцопросам, Байден, как кандидат в президенты, все равно опережает Трампа – правда, незначительно. Как сообщает телеканал CNN, рейтинг общенациональной поддержки избирателей (SSRS) показывает превосходство Байдена над Трампом на 5%. Правда, как признают социологи, если взять лишь ключевые штаты, победа в которых может стать решающей на голосовании в ноябре, то в них соперники идут ноздря в ноздрю с незначительным преимуществом Трампа.

Однако в ключевых штатах, от которых больше всего зависит исход гонки, ситуация с рейтингом спорная: там у действующего президента популярность выше – 52% опрошенных, сообщили «Известия».

Андрей Коробков (фото: кадр из видео)

О том, какие факторы помогут Байдену вернуться в Белый дом, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт клуба «Валдай» Андрей Коробков.

ВЗГЛЯД: Андрей Владимирович, удалось ли Байдену показать себя молодцом в разгар эпидемии?

Андрей Коробков: Байден ведет себя совершенно позорно. Он спрятался в подвале, что вызывает бесконечные анекдоты. Помимо всего прочего, он оказался еще и элементарным трусом. Зато на фоне вирусного кризиса и анекдотического поведения Байдена стремительно набирают очки несколько губернаторов-демократов. Это Гэвин Ньюсом (Калифорния) и особенно Эндрю Куомо (штат Нью-Йорк), который каждый день дает многочасовые пресс-конференции. Именно его продвигают CNN и другие продемократические медиа. Куомо действительно был бы очень эффективным кандидатом и в вице-президенты, и даже в президенты.

ВЗГЛЯД: Но Куомо пока отказывается от участия в гонке. Кроме того, Байден уже выиграл праймериз.

А. К.: Очень многие демократы задумываются о том, как бы заменить Байдена на Куомо. Но сделать это, действительно, теперь очень сложно. Демократы фактически уже номинировали Байдена и тем самым загнали себя в тупик. Все большему числу демократов становится очевидным, что Байден впадает в старческий маразм, но обратного пути нет.

Учитывая возраст и физическое состояние Байдена, очень высока вероятность, что он окажется не в состоянии исполнять свои обязанности и покинет Белый дом раньше срока. И тогда вице-президент сам станет президентом или заменит Байдена уже на выборах 2024 года. Поэтому внутри Демократической партии развернулась агрессивная борьба за выдвижение на вице-президентство.

ВЗГЛЯД: Байден уже пообещал предложить пост вице-президента женщине. Он делает это, чтобы смягчить скандалы, типа того, что устроила Байдену его бывшая подчиненная?

А. К.: Секс-скандалы, в которые оказался втянут Байден, наверняка не последние. Как только летом он будет официально номинирован, сторонники Трампа начнут выпускать против него и другой компромат.

Сама партийная верхушка теперь смотрит на Байдена как на промежуточную фигуру, поэтому борьба за кандидатуру вице-президента идет гораздо жестче, чем когда бы то ни было за последнее десятилетие. На Байдена давят с двух сторон.

Первая группировка – это черные, которые требуют, чтобы это была не просто женщина, а черная женщина. Вторая группировка – прогрессисты, леваки.

Их еще недавно возглавлял Сандерс. Здесь наиболее видимым кандидатом кажется Элизабет Уоррен.

Проблема Уоррен в том, что она тоже стара, ей за 70. И у нее достаточное количество скелетов в шкафу, она неоднократно была поймана на лжи. Ближе к выборам эти скелеты, вероятно, начнут вываливаться наружу. Захочет ли Байден выбрать себе в напарницы такого человека?

ВЗГЛЯД: Но Уоррен поддерживает 36% демократов – она лидирует среди женщин в партии по популярности. Трамп в шутку тоже советует Байдену выбрать Уоррен.

А. К.: Потому что Уоррен утопит Байдена. Она и белая, и представляет леваков. То есть отпугивает и цветные меньшинства, и центристскую верхушку партии, которая контролирует административный аппарат и процесс выбора кандидата.

ВЗГЛЯД: Сам Байден назвал уже одно имя. Он не исключил, что кандидатом станет Стейси Абрамс, чернокожая депутат парламента Джорджии. Недавно она тщетно баллотировалась там в губернаторы.

А. К.: Она набирает больше очков, чем основная масса. Но Стейси Абрамс ведет себя довольно глупо. Она не просит рассмотреть свою кандидатуру, а требует, чтобы Байден сам номинировал ее. Это нарушает правила игры. Байден с подозрением смотрит на такую агрессивность.

ВЗГЛЯД: После Уоррен на втором месте по популярности в партии – чернокожая сенатор от Калифорнии и бывшая генпрокурор этого штата Камала Харрис. Каковы ее шансы?

А. К.: Харрис вела себя крайне непорядочно по отношению к Байдену во время праймериз. Конечно, он этого не забыл. Жена Байдена говорила, что поведение Харрис вызывает отвращение. Но Харрис – сильная фигура.

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Есть и четвертая женщина. Это Эми Клобушар, белый сенатор от Миннесоты – это штат Среднего Запада. Он соседствует с Висконсином, Мичиганом и Пенсильванией. Эти штаты принесли Трампу победу в 2016 году. С этой точки зрения она интересна для Байдена. Клобушар также представляет центристов и поэтому рассматривается верхушкой партии как безопасная фигура, но Клобушар – сама по себе очень жесткий человек. Известно, что она безобразно ведет себя по отношению к подчиненным.

ВЗГЛЯД: А вы сами кого бы посоветовали Байдену?

А. К.: Ну, для начала: чтобы с этим человеком можно было сработаться, чтобы он элементарно тебя не предал. Но главное: такой выбор должен усилить поддержку в рамках партии и электората в целом.

Напомню, что Байден выиграл номинацию во многом благодаря очень сильной поддержке среди черных. Они составляют порядка четверти электората от Демократической партии. В ряде южных штатов они составляли даже больше половины электората демократов, например, в Южной Каролине.

Тут-то и возникает загвоздка. Демократические комментаторы советуют Байдену выбрать на пост вице-президента чернокожую женщину. Мол, это усилит его поддержку среди черных. Но он и так имеет уже полную поддержку среди черных.

Байдену нужно обратить внимание на другие три фактора. Ему нужно усилить свои позиции среди либералов – тех, кто называет себя прогрессистами, в штатах Среднего Запада, а также среди мексиканцев, выходцев из Латинской Америки, других меньшинств и групп населения.

Поэтому возможен вариант, когда в итоге появится совершенно непредсказуемая фигура из второго ряда, которая в прессе вообще не упоминается. Например, сенатор от Невады Кэтрин Кортес-Масто, на мой взгляд, обеспечила бы Байдену голоса избирателей и на Среднем Западе, и среди испаноязычных.

ВЗГЛЯД: То есть это ваш кандидат. А какое решение, скорее всего, примет верхушка демократов?

А. К.: Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Кажется, что это дает свободу маневра для Байдена. Но, с другой стороны, такой метод отбора показывает электорату, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности».

Деятеля назначают на должность не на основе его квалификации, знаний, опыта, а исключительно на основе принадлежности к определенной расовой, гендерной, этнической группе, сексуальной ориентации и так далее.

В итоге процесс отбора превращается в цирк для наблюдателей извне. Это процесс бесконечных торгов между представителями отдельных групп, которые сейчас и контролируют Демократическую партию – гендерных, расовых, этнических, сексуальных меньшинств.

ВЗГЛЯД: Почему вы не упоминаете Мишель Обаму? Многие говорят, что выиграть выборы Байдену поможет именно она.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Обама – это кандидат мечты для множества демократов. Именно они создали миф о том, что Мишель Обаму обожает вся страна. Но они выдают желаемое за действительное, потому что популярность среди демократов еще не означает популярности у большинства населения. А большинство американцев Обама раздражает.

При этом сама Мишель категорически отказывалась номинироваться в кандидаты. Причин тут несколько. Одна из них в том, что Обамы сейчас очень заняты – они агрессивно зарабатывают деньги. Мишель уже получила 10 млн долларов за мемуары. Обамы недавно купили дорогое поместье на северо-востоке США, им нужно восполнить свои расходы.

Вторая причина – у одной из их дочек уже отмечено несколько приводов в полицию, и родителям вряд ли захочется, чтобы эта грязь полезла наружу во время выборов.

ВЗГЛЯД: В политику опять рвется Хиллари Клинтон. Она может помочь Байдену?

А. К.: Она запустила медиакампанию – чтобы ее имя опять начало крутиться в качестве кандидата в вице-президенты или даже в президенты. Но Хиллари стала бы красной тряпкой не только для республиканцев, но и для всего центристского электората, мобилизуя голоса против демократов.

Да и Байден прекрасно понимает, кто такие Клинтоны. Вряд ли он захочет взять себе такого вице-президента, который дышит тебе в затылок и готов на все, чтобы заполучить твое кресло.

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