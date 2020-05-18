Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

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18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев

Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

              Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалы   18 мая 2020, 13:10
              Фото: REUTERS/John Gress
              Текст: Андрей Резчиков,
              Оксана Борисова

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              «Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США.

              Бывший вице-президент Джо Байден вновь заставил американскую публику усомниться в ясности своего рассудка. Как сообщила Daily Mail, во время виртуального круглого стола в прямом эфире 77-летний Байден заявил, что пандемия стоила Штатам «жизни миллионов людей» и 85 тысяч рабочих мест (на самом деле – наоборот, от COVID умерло 85 тыс. американцев и 36,5 млн потеряли работу).

              Затем кандидат чуть не уснул в прямом эфире, в тот момент, когда к нему обращалась бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Не случайно нынешний хозяин Белого дом, 73-летний Дональд Трамп так любит обзывать своего соперника «Сонным Джо».

              Ранее Байден признался, что не помнит свою бывшую помощницу Тару Рид, обвиняющую его в сексуальных домогательствах. При этом Байден твердо утверждает, что все ее обвинения – ложь. Кстати, Трамп по данному поводу неожиданно взял своего противника под защиту. «У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение», – предположил Трамп.

              Тем не менее, если верить соцопросам, Байден, как кандидат в президенты, все равно опережает Трампа – правда, незначительно. Как сообщает телеканал CNN, рейтинг общенациональной поддержки избирателей (SSRS) показывает превосходство Байдена над Трампом на 5%. Правда, как признают социологи, если взять лишь ключевые штаты, победа в которых может стать решающей на голосовании в ноябре, то в них соперники идут ноздря в ноздрю с незначительным преимуществом Трампа.

              Однако в ключевых штатах, от которых больше всего зависит исход гонки, ситуация с рейтингом спорная: там у действующего президента популярность выше – 52% опрошенных, сообщили «Известия».

              Андрей Коробков (фото: кадр из видео)
              Андрей Коробков (фото: кадр из видео)

              О том, какие факторы помогут Байдену вернуться в Белый дом, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт клуба «Валдай» Андрей Коробков.

              ВЗГЛЯД: Андрей Владимирович, удалось ли Байдену показать себя молодцом в разгар эпидемии?

              Андрей Коробков: Байден ведет себя совершенно позорно. Он спрятался в подвале, что вызывает бесконечные анекдоты. Помимо всего прочего, он оказался еще и элементарным трусом. Зато на фоне вирусного кризиса и анекдотического поведения Байдена стремительно набирают очки несколько губернаторов-демократов. Это Гэвин Ньюсом (Калифорния) и особенно Эндрю Куомо (штат Нью-Йорк), который каждый день дает многочасовые пресс-конференции. Именно его продвигают CNN и другие продемократические медиа. Куомо действительно был бы очень эффективным кандидатом и в вице-президенты, и даже в президенты.

              ВЗГЛЯД: Но Куомо пока отказывается от участия в гонке. Кроме того, Байден уже выиграл праймериз.

              А. К.: Очень многие демократы задумываются о том, как бы заменить Байдена на Куомо. Но сделать это, действительно, теперь очень сложно. Демократы фактически уже номинировали Байдена и тем самым загнали себя в тупик. Все большему числу демократов становится очевидным, что Байден впадает в старческий маразм, но обратного пути нет.

              Учитывая возраст и физическое состояние Байдена, очень высока вероятность, что он окажется не в состоянии исполнять свои обязанности и покинет Белый дом раньше срока. И тогда вице-президент сам станет президентом или заменит Байдена уже на выборах 2024 года. Поэтому внутри Демократической партии развернулась агрессивная борьба за выдвижение на вице-президентство.

              ВЗГЛЯД: Байден уже пообещал предложить пост вице-президента женщине. Он делает это, чтобы смягчить скандалы, типа того, что устроила Байдену его бывшая подчиненная?

              А. К.: Секс-скандалы, в которые оказался втянут Байден, наверняка не последние. Как только летом он будет официально номинирован, сторонники Трампа начнут выпускать против него и другой компромат.

              Сама партийная верхушка теперь смотрит на Байдена как на промежуточную фигуру, поэтому борьба за кандидатуру вице-президента идет гораздо жестче, чем когда бы то ни было за последнее десятилетие. На Байдена давят с двух сторон.

              Первая группировка – это черные, которые требуют, чтобы это была не просто женщина, а черная женщина. Вторая группировка – прогрессисты, леваки.

              Их еще недавно возглавлял Сандерс. Здесь наиболее видимым кандидатом кажется Элизабет Уоррен.

              Проблема Уоррен в том, что она тоже стара, ей за 70. И у нее достаточное количество скелетов в шкафу, она неоднократно была поймана на лжи. Ближе к выборам эти скелеты, вероятно, начнут вываливаться наружу. Захочет ли Байден выбрать себе в напарницы такого человека?

              ВЗГЛЯД: Но Уоррен поддерживает 36% демократов – она лидирует среди женщин в партии по популярности. Трамп в шутку тоже советует Байдену выбрать Уоррен.

              А. К.: Потому что Уоррен утопит Байдена. Она и белая, и представляет леваков. То есть отпугивает и цветные меньшинства, и центристскую верхушку партии, которая контролирует административный аппарат и процесс выбора кандидата.

              ВЗГЛЯД: Сам Байден назвал уже одно имя. Он не исключил, что кандидатом станет Стейси Абрамс, чернокожая депутат парламента Джорджии. Недавно она тщетно баллотировалась там в губернаторы.

              А. К.: Она набирает больше очков, чем основная масса. Но Стейси Абрамс ведет себя довольно глупо. Она не просит рассмотреть свою кандидатуру, а требует, чтобы Байден сам номинировал ее. Это нарушает правила игры. Байден с подозрением смотрит на такую агрессивность.

              ВЗГЛЯД: После Уоррен на втором месте по популярности в партии – чернокожая сенатор от Калифорнии и бывшая генпрокурор этого штата Камала Харрис. Каковы ее шансы?

              А. К.: Харрис вела себя крайне непорядочно по отношению к Байдену во время праймериз. Конечно, он этого не забыл. Жена Байдена говорила, что поведение Харрис вызывает отвращение. Но Харрис – сильная фигура.

              Есть и четвертая женщина. Это Эми Клобушар, белый сенатор от Миннесоты – это штат Среднего Запада. Он соседствует с Висконсином, Мичиганом и Пенсильванией. Эти штаты принесли Трампу победу в 2016 году. С этой точки зрения она интересна для Байдена. Клобушар также представляет центристов и поэтому рассматривается верхушкой партии как безопасная фигура, но Клобушар – сама по себе очень жесткий человек. Известно, что она безобразно ведет себя по отношению к подчиненным.

              ВЗГЛЯД: А вы сами кого бы посоветовали Байдену?

              А. К.: Ну, для начала: чтобы с этим человеком можно было сработаться, чтобы он элементарно тебя не предал. Но главное: такой выбор должен усилить поддержку в рамках партии и электората в целом.

              Напомню, что Байден выиграл номинацию во многом благодаря очень сильной поддержке среди черных. Они составляют порядка четверти электората от Демократической партии. В ряде южных штатов они составляли даже больше половины электората демократов, например, в Южной Каролине.

              Тут-то и возникает загвоздка. Демократические комментаторы советуют Байдену выбрать на пост вице-президента чернокожую женщину. Мол, это усилит его поддержку среди черных. Но он и так имеет уже полную поддержку среди черных.

              Байдену нужно обратить внимание на другие три фактора. Ему нужно усилить свои позиции среди либералов – тех, кто называет себя прогрессистами, в штатах Среднего Запада, а также среди мексиканцев, выходцев из Латинской Америки, других меньшинств и групп населения.

              Поэтому возможен вариант, когда в итоге появится совершенно непредсказуемая фигура из второго ряда, которая в прессе вообще не упоминается. Например, сенатор от Невады Кэтрин Кортес-Масто, на мой взгляд, обеспечила бы Байдену голоса избирателей и на Среднем Западе, и среди испаноязычных.

              ВЗГЛЯД: То есть это ваш кандидат. А какое решение, скорее всего, примет верхушка демократов?

              А. К.: Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Кажется, что это дает свободу маневра для Байдена. Но, с другой стороны, такой метод отбора показывает электорату, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности».

              Деятеля назначают на должность не на основе его квалификации, знаний, опыта, а исключительно на основе принадлежности к определенной расовой, гендерной, этнической группе, сексуальной ориентации и так далее.

              В итоге процесс отбора превращается в цирк для наблюдателей извне. Это процесс бесконечных торгов между представителями отдельных групп, которые сейчас и контролируют Демократическую партию – гендерных, расовых, этнических, сексуальных меньшинств.

              ВЗГЛЯД: Почему вы не упоминаете Мишель Обаму? Многие говорят, что выиграть выборы Байдену поможет именно она.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 92 комментария
              А. К.: Обама – это кандидат мечты для множества демократов. Именно они создали миф о том, что Мишель Обаму обожает вся страна. Но они выдают желаемое за действительное, потому что популярность среди демократов еще не означает популярности у большинства населения. А большинство американцев Обама раздражает.

              При этом сама Мишель категорически отказывалась номинироваться в кандидаты. Причин тут несколько. Одна из них в том, что Обамы сейчас очень заняты – они агрессивно зарабатывают деньги. Мишель уже получила 10 млн долларов за мемуары. Обамы недавно купили дорогое поместье на северо-востоке США, им нужно восполнить свои расходы.

              Вторая причина – у одной из их дочек уже отмечено несколько приводов в полицию, и родителям вряд ли захочется, чтобы эта грязь полезла наружу во время выборов.

              ВЗГЛЯД: В политику опять рвется Хиллари Клинтон. Она может помочь Байдену?

              А. К.: Она запустила медиакампанию – чтобы ее имя опять начало крутиться в качестве кандидата в вице-президенты или даже в президенты. Но Хиллари стала бы красной тряпкой не только для республиканцев, но и для всего центристского электората, мобилизуя голоса против демократов.

              Да и Байден прекрасно понимает, кто такие Клинтоны. Вряд ли он захочет взять себе такого вице-президента, который дышит тебе в затылок и готов на все, чтобы заполучить твое кресло.

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