Бывшая сотрудница Байдена призвала политика выйти из предвыборной гонки

Бывшая сотрудница Сената США Тара Рид призвала бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки.

Рид призвала Байдена «принять ответственность» и выйти из президентской гонки, передает ТАСС. «Я бы хотела этого, но он так не сделает. Но я бы хотела этого. Таково мое эмоциональное состояние», – заявила бывшая сотрудница Байдена в интервью Мегин Келли на вопрос о том, желает ли она, чтобы экс-вице-президент США отказался от намерений стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Бывшая помощница Байдена констатировала, что в последнее время регулярно подвергалась нападкам со стороны представителей Байдена. Рид отметила, что ее обвиняли в том, что она является «российским агентом». «Это раззадоривает людей. Мне угрожали смертью, поскольку думали, что я предала Америку», – добавила женщина. Экс-сотрудница Конгресса США сообщила, что ее личная информация была опубликована в социальных сетях.

Рид констатировала, что готова повторить обвинения в отношении Байдена под присягой и быть подвергнута перекрестному допросу. На вопрос о том, может ли она пройти проверку на полиграфе, Рид ответила: «Я не преступник. Джо Байден должен пройти проверку на полиграфе». Она выразила готовность пройти проверку, если на нее согласится Байден.

Напомним, экс-помощница Байдена Тара Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.

Участница движения MeeToo актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену признать свою вину. Однако Байден отверг обвинения.

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