Актриса призвала мужчин соглашаться с обвинениями в харассменте вне зависимости от правды

Участница движения MeeToo актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному сексуальных домогательствах, признать свою вину вне зависимости от обоснованности обвинений.

«Я бы посоветовала ему встретить обвинение с высоко поднятой головой, ответить на каждый вопрос и признать любой проступок, послужить примером для всех мужчин, которые сталкиваются с обвинениями подобного рода, независимо от того, обоснованы они или нет», – заявила Милано в своем открытом письме Байдену, пишет Fox News.

Напомним, экс-помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Она отметила, что лишилась работы после того, как пожаловалась на домогательства.