Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
Суд утвердил мировое соглашение между РАО и компанией Гуфа
Суд прекратил дело по иску РАО на 4,4 млн рублей к компании рэпера Гуфа
Арбитражный суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение по иску Российского авторского общества к компании рэпера Алексея Долматова (Гуфа) о взыскании более 4,4 млн рублей.
В связи с примирением сторон производство по делу было прекращено. Условия соглашения не разглашаются. Исковое заявление с требованием выплаты поступило в суд в июле, пишет РИА «Новости».
Весной и летом Российское авторское общество (РАО) подало несколько исков к принадлежащему музыканту ООО «Дома» на общую сумму около 7,9 млн рублей. Ранее суд в Москве удовлетворил первое требование и взыскал с компании 440 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения семи исполнителей.
В суде Краснодара рассматривается иск о взыскании авторского вознаграждения и штрафов на сумму более 1,6 млн рублей, а в Екатеринбурге продолжается слушание дела о взыскании долга и неустоек на 1,3 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд наказал «Двач» за нарушение авторских прав.
В прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ к треку рэпера Гуфа.
Адвокат музыканта объяснил невозможность удаления альбома исполнителя без разрешения.