Суд наказал «Двач» на 140 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Суд в Москве оштрафовал «Двач» за нарушение авторских прав востоковеда Саламова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иск против владельца «Двача» Наримана Намазова подал автор канала «Укиё-э каждый день» Исмаил Саламов, передает ТАСС.

Востоковед обвинил администраторов в копировании его постов о подделке японской литературы российскими издательствами. По его словам, они удалили авторскую подпись и водяной знак.

«Суд взыскал в пользу владельца телеграм-канала «Укиё-э каждый день» с владельца телеграм-канала «Двач» компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности в размере 70 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 65 000 рублей и расходы на оплату госпошлины в размере 4 000 рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Судья пришел к выводу, что ответчик использовал произведение без разрешения. Использование интеллектуального труда в виде изображения, а не текста, не отменяет права на защиту. Аргументы защиты об отсутствии коммерческой выгоды и рекламного характера публикации суд отклонил, отказавшись снижать компенсацию до минимальных 10 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года власти Белоруссии внесли информационную продукцию Telegram-канала «Двач» в список экстремистских материалов.

Несколькими днями ранее челябинский композитор Александр Незванов потребовал через суд компенсацию от певца Shaman за нарушение авторских прав.

До этого апелляционная инстанция оставила в силе взыскание с сети суши «Ебидоеби» 300 тыс. рублей по иску директора певицы Instasamka.