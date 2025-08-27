Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Апелляция оставила в силе взыскание с «Ебидоеби» за песню Instasamka
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения взыскание компенсации за незаконное использование трека певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) в рекламе сети суши «Ебидоеби».
Решение о взыскании с сети суши «Ебидоеби» компенсации в 300 тыс. рублей по иску директора певицы Instasamka Максима Столярова осталось без изменений, передает РИА «Новости».
Апелляция отклонила жалобу истца, который требовал взыскать 3 млн рублей, и оставила в силе апрельское решение арбитражного суда Москвы.
Столяров заявлял, что его авторские права были нарушены: в запрещенной в России социальной сети Instagram* появились ролики с актрисой, загримированной под Instasamka, а также звучанием фонограммы трека «За деньги да». Также сеть устроила флешмоб, где участники пели переработанную версию композиции.
Истец подчеркивал, что использованные ролики и флешмоб являются незаконной переработкой и были размещены в коммерческих целях. В доказательство приводилась переписка с предложениями от «Ебидоеби» о сотрудничестве по рекламе.
Представитель ответчика настаивал, что ролики были пародией, что допускается законом, и их целью была имиджевая акция в жанре шутки. Суд первой инстанции не признал ролики пародией, но уменьшил сумму компенсации, сославшись на принципы разумности и справедливости.
В мае с ООО «ЭУ, Пацан», основателем которой являются актеры из сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, взыскали порядка 1 млн рублей в пользу логистической компании.
Напомним, производитель напитков «Коленки пчелы», где основной долей владеет блогер Анастасия Ивлеева, оказался ответчиком по искам транспортных компаний на сумму свыше 2,5 млн рублей.
