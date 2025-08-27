Апелляция оставила в силе взыскание с «Ебидоеби» за песню Instasamka

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение о взыскании с сети суши «Ебидоеби» компенсации в 300 тыс. рублей по иску директора певицы Instasamka Максима Столярова осталось без изменений, передает РИА «Новости».

Апелляция отклонила жалобу истца, который требовал взыскать 3 млн рублей, и оставила в силе апрельское решение арбитражного суда Москвы.

Столяров заявлял, что его авторские права были нарушены: в запрещенной в России социальной сети Instagram* появились ролики с актрисой, загримированной под Instasamka, а также звучанием фонограммы трека «За деньги да». Также сеть устроила флешмоб, где участники пели переработанную версию композиции.

Истец подчеркивал, что использованные ролики и флешмоб являются незаконной переработкой и были размещены в коммерческих целях. В доказательство приводилась переписка с предложениями от «Ебидоеби» о сотрудничестве по рекламе.

Представитель ответчика настаивал, что ролики были пародией, что допускается законом, и их целью была имиджевая акция в жанре шутки. Суд первой инстанции не признал ролики пародией, но уменьшил сумму компенсации, сославшись на принципы разумности и справедливости.

