Ростех создал робота для заживления повреждений кожи

Ростех разработал роботизированный комплекс для лечения повреждений кожи

Tекст: Дарья Григоренко

«Первая разработка – это роботизированный комплекс для лечения повреждений кожных покровов. Это первый разработанный с компанией «РобоПро», нашим партнером, робот, который в режиме реального времени сканирует и наносит определенного рода гель совместно с живыми клетками на поврежденную поверхность, и тем самым происходит быстрое заживание этой поверхности», – заявил Цыб, передает РИА «Новости».

Статс-секретарь добавил, что комплекс уже прошел испытания на животных. Ростех рассчитывает зарегистрировать оборудование и начать его поставки в клиники страны.

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