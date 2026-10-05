Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Ростех создал робота для заживления повреждений кожи
Ростех разработал роботизированный комплекс для лечения повреждений кожи
Госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «РобоПро» разработала роботизированный комплекс для лечения поврежденных участков кожи, сообщил статс-секретарь компании Сергей Цыб в кулуарах «Биопрома».
«Первая разработка – это роботизированный комплекс для лечения повреждений кожных покровов. Это первый разработанный с компанией «РобоПро», нашим партнером, робот, который в режиме реального времени сканирует и наносит определенного рода гель совместно с живыми клетками на поврежденную поверхность, и тем самым происходит быстрое заживание этой поверхности», – заявил Цыб, передает РИА «Новости».
Статс-секретарь добавил, что комплекс уже прошел испытания на животных. Ростех рассчитывает зарегистрировать оборудование и начать его поставки в клиники страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал регистрацию инновационного робота для 3D-биопечати.
Госкорпорация представила новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.
Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.