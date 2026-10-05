Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.