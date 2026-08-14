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Композитор Незванов обвинил Shaman в нарушении авторских прав
Челябинский певец и композитор Александр Незванов потребовал через суд 100 тыс. рублей от заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), обвинив того в нарушении авторских прав.
Заявление Незванова к Дронову поступило в Арбитражный суд города Москвы, передает РИА «Новости».
Сам Незванов рассказал в беседе с РЕН ТВ, что 28 июля услышал песню Shaman «Россия-мама» в компании знакомых и узнал мелодию. «Вспомнил, что у меня в 2023 году был такой релиз. Я давал свои площадки, документы все поднял... И понял, что есть плагиат», – заявил он.
Незванов отметил, что авторство подтверждается пакетом документов: свидетельством о депонировании и договором с Российским авторским обществом. По его словам, ранее он консультировался с юристами по поводу патентования своих прав на эту песню.
Сумму иска в 100 тыс. рублей Незванов объяснил тем, что трек SHAMAN был выпущен недавно, исполняется нечасто и, по его оценке, еще не принес существенной прибыли.
Ранее Незванов пытался взыскать по 5 млн рублей с певицы Надежды Кадышевой и театра «Золотое кольцо» за нарушение исключительного права на его произведения. Однако эти иски были возвращены заявителю, так как в них не было данных об истце, описания обстоятельств спора и ссылок на законы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Shaman решил кардинально обновить сценический образ и сжечь кожаные штаны в русской печи.
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь и еще 17 категорий товаров, усмотрев в этом обозначении возможное оскорбление чувства достоинства россиян.