Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС
Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.
Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.
Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.
Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.
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