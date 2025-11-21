Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Силуанов сообщил о планах усилить контроль за маркетплейсами
Министерство финансов подготовило совместные с ФНС меры после выявления случаев нарушения налогового законодательства компаниями, работающими через маркетплейсы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что не все компании, ведущие продажи через маркетплейсы, полностью соблюдают налоговое законодательство, передает ТАСС.
Силуанов уточнил, что выявлены случаи неполного исполнения налоговых обязательств в сегменте интернет-торговли.
«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», – заявил министр.
Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что предложения крупных банков угрожают конкуренции и запрет скидок приведет к росту инфляции.
Руководители крупных банков ранее предложили запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки покупателям и использовать бонусные программы.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.