Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии
Путин по видеосвязи открыл новый образовательный комплекс в Якутии
Президент Владимир Путин в День учителя по видеосвязи принял участие в открытии нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
Глава государства дал старт работе нового учреждения в онлайн-формате, пишет РИА «Новости». Мероприятие было приурочено ко Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.
Современный образовательный комплекс был полностью построен на средства российских предпринимателей, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первый подобный центр «Точка будущего» до этого появился в Иркутске.
В июле глава Якутии Айсен Николаев докладывал президенту о ходе строительства комплекса в регионе. Он рассказывал, что новый объект в Якутске планируется ввести в строй в 2026 году, и приглашал главу государства посетить его лично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства наградит в Кремле воспитавших героев спецоперации на Украине педагогов.
В воскресенье была анонсирована встреча Путина с лучшими учителями России.