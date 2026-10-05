Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Женщина получила ранения при детонации дрона в Белгородской области
В селе Шведуновка Белгородской области местная жительница получила осколочное ранение бедра после взрыва вражеского беспилотника о дорожное покрытие, сообщил оперштаб региона.
Инцидент произошел на территории Валуйского округа, передает РИА «Новости». Вражеские аппараты нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам региона.
«В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях», – говорится в заявлении оперативного штаба.
В поселке Уразово беспилотник повредил окна социального объекта, а в Колыхалино пострадал легковой автомобиль. В Шебекинском округе взрывы затронули частный дом, местное предприятие и два грузовика.
Аналогичные происшествия зафиксированы на автодороге Ракитное – Бобрава и в селе Введенская Готня, где дроны атаковали транспортные средства. В населенных пунктах Санково и Никольское осколки пробили крыши жилых домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе.
В середине того же месяца один человек погиб в результате удара дрона по машине предприятия в селе Ржевка. Несколькими днями ранее в селе Дорогощь два мирных жителя пострадали от взрыва вражеского аппарата.