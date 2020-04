Будущее Америки уперлось в неизвестность Американские либералы загнали себя в ловушку 14 апреля 2020, 10:42

Фото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Бавырин

Сообщить об ошибке • В США разгорается сексуальный скандал вокруг Джо Байдена, только что вышедшего в финал президентской гонки. Интересен он не непристойными деталями, а реакцией на него со стороны американских интеллектуалов. Эта реакция демонстрирует острый кризис ценностей и то обстоятельство, что некогда всемогущие СМИ окончательно превратились в обслугу крайне неприятных людей. Имя Тары Рид стало известно не вчера. Полная тезка актрисы из «Американского пирога» и бывшая сотрудница аппарата Джо Байдена обвинила бывшего шефа в сексуальных домогательствах еще год назад, но только теперь это сделано официально – в формате заявления в полицию. Как минимум оно будет рассмотрено и перейдет к стадии сбора доказательств, поскольку преступления такого рода не имеют в США срока давности. А инцидент, если верить Рид, имел место еще в 1993 году, когда Байден был сенатором от штата Делавэр и где-то в подвалах Капитолия засунул руку под юбку помощницы, пытаясь склонить ее к сексу. Двадцать семь лет спустя сыскать какие-либо доказательства будет трудно. Но в этом деле есть, что расследовать. Как минимум должны остаться свидетели косвенных обстоятельств, поскольку Рид была уволена из аппарата вскоре после того, как сообщила о харассменте трем другим помощникам Байдена и отделу Сената по работе с персоналом, который не предпринял никаких мер. Если смотреть на эту ситуацию глазами конспиролога, всё это, конечно, не случайно. То, что именно Байден станет кандидатом в президенты от демократов, стало очевидно за месяц до обращения Рид в полицию. То есть обвинение десятилетиями молчавшей экс-сотрудницы подоспело как никогда вовремя, что позволяет заподозрить политический заказ. Невозможно отрицать, что президент Трамп и его союзники – сверхвлиятельные люди, которым есть, что предложить за ложные обвинения против главного конкурента в борьбе за власть. В подобном духе обычно реагируют скептики, когда разгорается очередной сексуальный скандал, в центре которого известная личность, а предполагаемое преступление отнесено к далекому прошлому и труднодоказуемо. Предполагаемые «мотивы» жертвы могут меняться от случая к случаю – вместо политического или коммерческого заказа ей могут предъявить, например, желание денег и славы, но суть ясна: всё это слишком подозрительно, чтобы просто верить обвинителю на слово. Противоречий тут на самом деле нет: то, что жертва корыстна и хочет извлечь из скандала пользу, не означает, что она врет. В любом случае с конспирологами категорически не согласны феминистки, а с феминистками глубоко солидарна американская либеральная образованщина («на наши деньги» – это будут «креаклы» или «интеллигенция»), журналисты прогрессивных СМИ и «гражданское общество» крупных мультикультурных штатов вроде Нью-Йорка и Калифорнии. Их позиция близка к почти официальной позиции Демократической партии: «нужно верить жертве». Не то чтобы эта позиция была где-то закреплена с подписью и гербовой печатью, но публично спорить с ней не решится ни один статусный демократ. Стоит ли из-за «патриархального заговора» отменять одну из основ современного права – презумпцию невиновности, это уже вопрос более дискуссионный: со столь радикальной мерой согласны не все в Демпартии, но в остальном жертвам действительно предписано верить на слово. Как нетрудно догадаться, в случае Байдена это почему-то не работает. В его случае первенство отдано конспирологии и теории заговора, за которые в прогрессивных кругах вроде бы принято стыдить. Крупнейшие либеральные СМИ США, еще вчера столь принципиальные в своей борьбе с харассментом, старательно не замечают дела Рид. То тут, тот там мелькают колонки с намеками, что все это может быть той самой «политической провокацией», хотя те же самые авторы буквально позавчера высмеивали и обличали аналогичные соображения консерваторов, которые к движению #MeToo подчас относятся со скепсисом. Но одно дело – обвинения в адрес режиссера или кандидата в судьи, и совсем другое – в адрес Джо Байдена, бывшего зама Обамы и будущего кандидата в президенты от элит Демократической партии. Всем остальным группам внутри нее он был навязан как единственный, кто способен победить Трампа. Ради Байдена на праймериз прокатили гораздо более приятного, принципиального и честного человека – Берни Сандерса. Байден теперь – последняя надежда прогрессивной Америки. Потому принцип «нужно верить жертве» вдруг перестает работать. На первый план выходит «блестящая репутация» Байдена и то, что он в свое время выступил одним из главных лоббистов закона о домашнем насилии. Последнее – чистая правда. А вот то, что касается незапятнанной репутации, откровенная ложь. Около года назад восемь женщин одна за другой обвинили бывшего вице-президента в разного рода «недопустимых прикосновениях». Но и прежде всей стране было известно, что Байден большой любитель флирта и распускания рук. К примеру, инцидент 2014 года, когда политик особенно нежно прильнул к жене министра обороны Эштона Картера в момент присяги последнего, породил огромное количество шуток на тему того, что глава Пентагона не может защитить даже свою семью от Байдена. В Демпартии тогда слегка пожурили своего политического ветерана (мол, вот такой он у нас старомодно эмоциональный, неравнодушный и эмпатичный; простим его), а сам ветеран поклялся соответствовать современным нормам и уважать чужое пространство. Важно учитывать и вторую репутационную характеристику Байдена – он любит приврать в свою пользу, и делал это всегда. Тридцать лет назад он врал, что был стипендиатом и одним из лучших выпускников юридического факультета Сиракузского университета (в реальности стипендии за успеваемость он не получал и по успеваемости был одним из последних). Теперь он врет, что полиция ЮАР арестовала его за борьбу с апартеидом (что уже похоже на элементы старческой деменции). Но сейчас у него слишком важная миссия – прервать президентство Трампа, чтобы элиты Демпартии, лояльные им селебрити и их пропагандистская машина вспоминали о своих принципах, согласно которым верить нужно пострадавшей женщине. На эту тему Не будем преувеличивать, что заговор лицемеров непрогляден и абсолютен. Либеральный рупор Америки – газета The New York Times написала о деле Рид и связалась с ее близкими и друзьями, которые подтвердили ее версию событий. Но прозрачные намеки на пристрастность мимолетной помощницы сенатора и ссылки на «блестящую репутацию» Байдена можно прочитать там же. Эта своего рода шизофрения – следствие той ловушки, в которую загнали себя американские либералы. Объединившись четыре года назад в ненависти к Трампу, провозгласив идею реванша над этим «расистом, мизогином и идиотом» своей главной задачей, они окончательно превратились в безвольную обслугу Демократической партии и вынуждены теперь пожинать грехи ее бонз. Данная история имеет весьма отдаленное отношение собственно к борьбе за президентский пост. Многочисленные сексуальные скандалы не помешали выиграть выборы тому же Трампу, хотя стоит учитывать, что он никогда не рядился святошей – мужу топ-модели из Словении и бывшему владельцу конкурса «Мисс Вселенная» было бы трудно отрицать навязчивую любовь к вульгарно красивым женщинам. А то, сможет ли он переизбраться, зависит сейчас не от заявления Тары Рид, а от совсем других факторов, в первую очередь от пандемии коронавируса. Эта история про часть американского общества, которая самовольно, ультимативно и истерично объявила себя защитниками «единственно правильных» ценностей – и вот теперь вынуждена выпутываться из крайне поганой истории. У нас, в России, совсем другие проблемы, но даже отсюда интересно наблюдать, как эти люди врут и изворачиваются, опровергая самих себя. В свое время они «сдали» Харви Вайнштейна – во всех смыслах «своего» человека, который олицетворял прогрессивный Голливуд и выступал своеобразным связующим звеном между Голливудом и руководством Демпартии, включая Хиллари Клинтон. В итоге мало кто подал голос в его поддержку, но все же значимость Вайнштейна для «партии ценностей» несопоставима со значимостью Байдена. Она, как мы теперь видим, любых ценностей ценней. Это история о том, в какие ловушки загоняет бездумная ненависть (в данном случае – к Трампу) и на какое количество компромиссов с совестью можно пойти, пережив болезненный удар по самолюбию (победа Трампа была для американской «образованщины» именно таким ударом). Наконец, это история, например, о Крыме. Когда люди из этого лагеря, выступая хоть в Конгрессе, хоть на CNN, хоть с передовицы The New York Times, будут оппонировать России с точки зрения «ценностей и принципов», не нужно сдерживать смех. 