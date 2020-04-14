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14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Кудрин ждет трехкратного роста безработицы в РоссииФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для России это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как Россия справится с новым вызовом? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

Мы не послушали Грету Тунберг, но испугались коронавируса. И теперь обещания шведской активистки как будто бы сбываютсяФото: Zuma/ТАСС
Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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Американские либералы загнали себя в ловушку

Байден – известный любитель распустить рукиФото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС
В США разгорается сексуальный скандал вокруг Джо Байдена, только что вышедшего в финал президентской гонки. Интересен он не непристойными деталями, а реакцией на него со стороны американских интеллектуалов. Эта реакция демонстрирует острый кризис ценностей и то обстоятельство, что некогда всемогущие СМИ окончательно превратились в обслугу крайне неприятных людей. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию

Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

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История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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              Американские либералы загнали себя в ловушку

              Байден – известный любитель распустить руки   14 апреля 2020, 10:42
              Фото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В США разгорается сексуальный скандал вокруг Джо Байдена, только что вышедшего в финал президентской гонки. Интересен он не непристойными деталями, а реакцией на него со стороны американских интеллектуалов. Эта реакция демонстрирует острый кризис ценностей и то обстоятельство, что некогда всемогущие СМИ окончательно превратились в обслугу крайне неприятных людей.

              Имя Тары Рид стало известно не вчера. Полная тезка актрисы из «Американского пирога» и бывшая сотрудница аппарата Джо Байдена обвинила бывшего шефа в сексуальных домогательствах еще год назад, но только теперь это сделано официально – в формате заявления в полицию.

              Как минимум оно будет рассмотрено и перейдет к стадии сбора доказательств, поскольку преступления такого рода не имеют в США срока давности. А инцидент, если верить Рид, имел место еще в 1993 году, когда Байден был сенатором от штата Делавэр и где-то в подвалах Капитолия засунул руку под юбку помощницы, пытаясь склонить ее к сексу.

              Двадцать семь лет спустя сыскать какие-либо доказательства будет трудно. Но в этом деле есть, что расследовать. Как минимум должны остаться свидетели косвенных обстоятельств, поскольку Рид была уволена из аппарата вскоре после того, как сообщила о харассменте трем другим помощникам Байдена и отделу Сената по работе с персоналом, который не предпринял никаких мер.

              Если смотреть на эту ситуацию глазами конспиролога, всё это, конечно, не случайно. То, что именно Байден станет кандидатом в президенты от демократов, стало очевидно за месяц до обращения Рид в полицию. То есть обвинение десятилетиями молчавшей экс-сотрудницы подоспело как никогда вовремя, что позволяет заподозрить политический заказ. Невозможно отрицать, что президент Трамп и его союзники – сверхвлиятельные люди, которым есть, что предложить за ложные обвинения против главного конкурента в борьбе за власть.  

              В подобном духе обычно реагируют скептики, когда разгорается очередной сексуальный скандал, в центре которого известная личность, а предполагаемое преступление отнесено к далекому прошлому и труднодоказуемо. Предполагаемые «мотивы» жертвы могут меняться от случая к случаю – вместо политического или коммерческого заказа ей могут предъявить, например, желание денег и славы, но суть ясна: всё это слишком подозрительно, чтобы просто верить обвинителю на слово.

              Противоречий тут на самом деле нет: то, что жертва корыстна и хочет извлечь из скандала пользу, не означает, что она врет.

              В любом случае с конспирологами категорически не согласны феминистки, а с феминистками глубоко солидарна американская либеральная образованщина («на наши деньги» – это будут «креаклы» или «интеллигенция»), журналисты прогрессивных СМИ и «гражданское общество» крупных мультикультурных штатов вроде Нью-Йорка и Калифорнии. Их позиция близка к почти официальной позиции Демократической партии: «нужно верить жертве».

              Не то чтобы эта позиция была где-то закреплена с подписью и гербовой печатью, но публично спорить с ней не решится ни один статусный демократ. Стоит ли из-за «патриархального заговора» отменять одну из основ современного права – презумпцию невиновности, это уже вопрос более дискуссионный: со столь радикальной мерой согласны не все в Демпартии, но в остальном жертвам действительно предписано верить на слово.

              Как нетрудно догадаться, в случае Байдена это почему-то не работает.

              В его случае первенство отдано конспирологии и теории заговора, за которые в прогрессивных кругах вроде бы принято стыдить.

              Крупнейшие либеральные СМИ США, еще вчера столь принципиальные в своей борьбе с харассментом, старательно не замечают дела Рид. То тут, тот там мелькают колонки с намеками, что все это может быть той самой «политической провокацией», хотя те же самые авторы буквально позавчера высмеивали и обличали аналогичные соображения консерваторов, которые к движению #MeToo подчас относятся со скепсисом.

              Но одно дело – обвинения в адрес режиссера или кандидата в судьи, и совсем другое – в адрес Джо Байдена, бывшего зама Обамы и будущего кандидата в президенты от элит Демократической партии. Всем остальным группам внутри нее он был навязан как единственный, кто способен победить Трампа. Ради Байдена на праймериз прокатили гораздо более приятного, принципиального и честного человека – Берни Сандерса. Байден теперь – последняя надежда прогрессивной Америки.

              Потому принцип «нужно верить жертве» вдруг перестает работать. На первый план выходит «блестящая репутация» Байдена и то, что он в свое время выступил одним из главных лоббистов закона о домашнем насилии.

              Последнее – чистая правда. А вот то, что касается незапятнанной репутации, откровенная ложь.

              Около года назад восемь женщин одна за другой обвинили бывшего вице-президента в разного рода «недопустимых прикосновениях». Но и прежде всей стране было известно, что Байден большой любитель флирта и распускания рук. К примеру, инцидент 2014 года, когда политик особенно нежно прильнул к жене министра обороны Эштона Картера в момент присяги последнего, породил огромное количество шуток на тему того, что глава Пентагона не может защитить даже свою семью от Байдена.

              В Демпартии тогда слегка пожурили своего политического ветерана (мол, вот такой он у нас старомодно эмоциональный, неравнодушный и эмпатичный; простим его), а сам ветеран поклялся соответствовать современным нормам и уважать чужое пространство.

              Важно учитывать и вторую репутационную характеристику Байдена – он любит приврать в свою пользу, и делал это всегда. Тридцать лет назад он врал, что был стипендиатом и одним из лучших выпускников юридического факультета Сиракузского университета (в реальности стипендии за успеваемость он не получал и по успеваемости был одним из последних). Теперь он врет, что полиция ЮАР арестовала его за борьбу с апартеидом (что уже похоже на элементы старческой деменции).

              Но сейчас у него слишком важная миссия – прервать президентство Трампа, чтобы элиты Демпартии, лояльные им селебрити и их пропагандистская машина вспоминали о своих принципах, согласно которым верить нужно пострадавшей женщине.

              Не будем преувеличивать, что заговор лицемеров непрогляден и абсолютен. Либеральный рупор Америки – газета The New York Times написала о деле Рид и связалась с ее близкими и друзьями, которые подтвердили ее версию событий. Но прозрачные намеки на пристрастность мимолетной помощницы сенатора и ссылки на «блестящую репутацию» Байдена можно прочитать там же.

              Эта своего рода шизофрения – следствие той ловушки, в которую загнали себя американские либералы. Объединившись четыре года назад в ненависти к Трампу, провозгласив идею реванша над этим «расистом, мизогином и идиотом» своей главной задачей, они окончательно превратились в безвольную обслугу Демократической партии и вынуждены теперь пожинать грехи ее бонз.

              Данная история имеет весьма отдаленное отношение собственно к борьбе за президентский пост. Многочисленные сексуальные скандалы не помешали выиграть выборы тому же Трампу, хотя стоит учитывать, что он никогда не рядился святошей – мужу топ-модели из Словении и бывшему владельцу конкурса «Мисс Вселенная» было бы трудно отрицать навязчивую любовь к вульгарно красивым женщинам. А то, сможет ли он переизбраться, зависит сейчас не от заявления Тары Рид, а от совсем других факторов, в первую очередь от пандемии коронавируса.

              Эта история про часть американского общества, которая самовольно, ультимативно и истерично объявила себя защитниками «единственно правильных» ценностей – и вот теперь вынуждена выпутываться из крайне поганой истории. У нас, в России, совсем другие проблемы, но даже отсюда интересно наблюдать, как эти люди врут и изворачиваются, опровергая самих себя.

              В свое время они «сдали» Харви Вайнштейна – во всех смыслах «своего» человека, который олицетворял прогрессивный Голливуд и выступал своеобразным связующим звеном между Голливудом и руководством Демпартии, включая Хиллари Клинтон. В итоге мало кто подал голос в его поддержку, но все же значимость Вайнштейна для «партии ценностей» несопоставима со значимостью Байдена. Она, как мы теперь видим, любых ценностей ценней.

              Это история о том, в какие ловушки загоняет бездумная ненависть (в данном случае – к Трампу) и на какое количество компромиссов с совестью можно пойти, пережив болезненный удар по самолюбию (победа Трампа была для американской «образованщины» именно таким ударом).

              Наконец, это история, например, о Крыме. Когда люди из этого лагеря, выступая хоть в Конгрессе, хоть на CNN, хоть с передовицы The New York Times, будут оппонировать России с точки зрения «ценностей и принципов», не нужно сдерживать смех.

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