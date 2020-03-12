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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...

Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
Обсуждение: 173 комментария
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              США рискуют получить президента-марионетку

              Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразм   12 марта 2020, 13:14
              Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.

              «Пора сдаваться», – призывает конгрессвумен Марсия Фадж, обращаясь к Берни Сандерсу.

              С точки зрения того, что называют реальной политикой, и впрямь пора: из шести штатов, где во вторник прошли предварительные выборы, он смог победить только в крошечной (не по размеру, но по населению – 3-е место с конца) Северной Дакоте. Даже если за социалиста выскажется большинство в штате Вашингтон (там подсчет голосов не окончен, и кандидаты идут «нос к носу»), это не спасет его положение – игра уже проиграна.

              Ключевым стало поражение в Мичигане – крупном промышленном центре на севере страны. Три с половиной года назад Сандерс легко одолел там Клинтон за счет голосов рабочих (так называемых синих воротничков), а в том же Вашингтоне наголову разгромил «кандидатку от элитки». Теперь же сторонники Демократической партии голосуют преимущественно за бывшего вице-президента Джо Байдена, кампанию которого хоронили еще две недели назад.

              Почему так сложилось – вопрос открытый. Возможно, Сандерс перестарался, когда хвалил социальные реформы Фиделя Кастро – анфан террибль в глазах большей части Америки. Возможно, основа его группы поддержки – молодежь – решила не идти на участки, посчитав, что шансы социалиста обнулились еще неделю назад, после триумфального для Байдена «супервторника»

              Но главное, пожалуй, в том, что против Сандерса слаженно сработала «политическая машина» демократов. В глазах партийной элиты он настоящий вредитель, который отпугивает своими радикальными взглядами не только избирателей, но и спонсоров. Успех социалиста на прошлых выборах стал для руководства демократов неприятным сюрпризом, но к этим они успели подготовиться и в нужный момент нажали на рычаги, чтобы обеспечить поддержку Байдену на местах.

              С учетом, что в оставшихся крупных штатах (в первую очередь во Флориде и Огайо) соцопросы сулят Байдену победу с большим отрывом, сейчас не существует ни одного сценария, по которому Сандерс может стать единым кандидатом в президенты от Демократической партии. Разве что Байден попадет под грузовик (не желаем, конечно).

              Тем не менее сенатор от Вермонта уже дал понять, что сдаваться не собирается. Ему 78 лет, происходящее сейчас – финал его длинной и уникальной для США политической карьеры, а то, что руководство «ослов» социалиста ненавидит, он и прежде знал. В конце концов, это даже не его партия – Сандерс редкий случай независимого сенатора, расплевавшегося с демократами после того, как те (на свою голову) подыграли Хиллари Клинтон.

              Чисто теоретически он может пойти до конца и выставиться на выборах в качестве «третьего кандидата». Это будет в должной мере революционно, и все же такой сценарий выглядит маловероятным. В этом случае демократы неизбежно обвинят Сандерса в том, что он играет на стороне действующего президента и обеспечивает его переизбрание. И по факту окажутся правы – при таком спойлере шансы Байдена будут близки к нулю, а Сандерс выставит себя лжецом прямо на пороге почетной пенсии. Ведь главная цель, по его же словам, победить не Байдена, а Трампа.

              Социалист пообещал доказать на дебатах, которые пройдут 15 марта в режиме визави с Байденом, что именно он – тот кандидат, который способен прервать президентство миллиардера. Но подавляющее большинство американцев считает, что таким кандидатом является как раз Байден.

              В этом, собственно, кроется один из ключей к неожиданному успеху бывшего зама Обамы: демократам удалось убедить свою аудиторию, что голосовать нужно по принципу «как хуже для Трампа». Мол, Байден, конечно, не орел, к нему множество претензий, но он способен дать Трампу бой в финале, а Сандерс – нет: его взгляды слишком радикальны, так что переизбрание станет для действующего президента легкой прогулкой.   

              Правда это или нет – вопрос, в общем-то, дискуссионный. Но за Байдена действительно голосуют без особой любви к нему, напирая на рациональность такого выбора. А ситуация складывается так, что победа Трампа, еще недавно казавшаяся предопределенной, теперь под большим вопросом – из-за паники на рынках и коронавируса.

              Сейчас Белый дом бросил все силы на стимулирование экономики и борьбу с китайской инфекцией, пытаясь избежать экономического спада. Если он все-таки произойдет, у демократов появится хороший шанс на то, чтобы объединить вокруг фигуры Байдена всех недовольных в ключевых штатах «ржавого пояса» (тех, что с безработными «синими воротничками»), тогда как часть разочарованных кризисом избирателей Трампа могут просто забить на выборы.

              Пока прогнозы обещают США рост ВВП в 3,1% и сокращение безработицы до рекордно низких 3,5% – это главный козырь Трампа, фундамент его программы. Но ситуация рискует измениться, и этот риск сейчас осязаем, как никогда прежде – к стране зримо подступает экономическая депрессия.

              В этом случае Байден победит, а демократы возьмут реванш за болезненное поражение на прошлых выборах. Причем то, что президентом станет именно Байден, открывает перед ними широкие возможности.

              Дело в том, что бывший вице-президент ненамного моложе Сандерса – ему 77 лет, но демонстрирует куда большую дряхлость.

              Он постоянно забывается, заговаривается, теряется в реальности, путает имена, фамилии, географические названия и детали собственной биографии. В том числе поэтому – легко соскакивает в необоснованную агрессию.

              Например, назвал избирателя «лошадиной задницей» за вопрос о том, каковы планы кандидата на запрет полуавтоматического оружия. В картине мира Байдена «винтовки AR-14» уже запрещены, хотя таких винтовок не существует, а продажа в частные руки винтовок AR-15 (кстати, штатного оружия американской полиции) по-прежнему легальна на большей части страны.

              Дошло до того, что специально для Байдена был изменен регламент дебатов –бывшему вице-президенту разрешили участвовать в них сидя. Возможно, Сандерс рассчитывает именно на то, что в раже «борьбы за американское будущее» сможет «заклевать» интеллектуально дряхлого и растерявшего всякую харизму кандидата от элит. Социалист уже заявил, что, проиграв по голосам, одержал «идеологическую победу» и намерен ее закрепить. Но в ситуации с голосами это ему все равно не поможет – победа сенатора от Вермонта невозможна уже чисто математически.

              Поможет ли наступающая деменция Байдена (а злые языки выражаются именно так) президенту Трампу – дебатеру весьма умелому и острому на язык, «будем посмотреть». Но если не поможет, и Байден переедет в Белый дом, он станет самым несамостоятельным президентом со времен Гражданской войны.

              Сейчас у него явно нет энергии на то, чтобы развить на верховном посту сколь-либо активную деятельность. В этой связи очевидно, что ключевым человеком в демократическом кабинете станет вице-президент («пара» Байдена еще неизвестна, но велика вероятность, что это будет женщина, например, Эми Клобучар или Камала Харрис), а в целом управление страной будет коллегиальным – центр политической воли переместится в национальный комитет демократов.

              Можно не сомневаться – они попытаются отомстить за прошлый разгром, причем как Трампу, так и России, поскольку убедили себя, что именно козни Москвы всему виной.

              А в Китае, наоборот, будут открывать шампанское, поскольку болели за Байдена с самого начала кампании.

              У Пекина сложились просто отвратительные отношения с Трампом, который объявил КНР главной угрозой американским интересам и начал против нее торговую войну. В руководстве КПК пошли на значительные уступки, явно надеясь на то, что нынешняя буря – временное явление, и надо лишь дождаться того дня, когда в Белый дом переедет сторонник менее агрессивной политики на азиатском направлении.

              Байден в этом смысле – идеальный вариант. Во времена президента Барака Обамы он курировал внешнюю политику США в отношении Китая, с элитой которого у него давно налажены связи. Байдена в Пекине уважают, чтобы не сказать – любят, и имеют все основания рассчитывать на то, что при нем торговая война закончится, а экономические приоритеты Вашингтона переместятся с реального производства (которое Трамп пытается перетащить из КНР обратно в США) на финансовый сектор. Это одинаково устроило бы и американских демократов, и китайских коммунистов.

              Трамп давно уже требовал расследовать возможные коррупционные нарушения со стороны семейства Байденов в КНР, но дело с мертвой точки не сдвинулось – китайцы предсказуемо отказали хозяину Белого дома в любой поддержке на этот счет. 

              Во всем этом трудно не разглядеть иронию судьбы. Трамп стал самым неудобным президентом США для Китая со времен Никсона, установившего с Мао хорошие рабочие отношения в пику СССР. И именно из Китая пришел коронавирус, который теперь грозит прервать его президентство.

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