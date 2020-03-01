В Америке оживили политический труп Байдена

Взгляд
1 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
Перейти а раздел…

Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Троих задержанных журналистов Sputnik Турция освободили
              Турция объяснила уничтожение двух сирийских самолетовВ Стамбуле задержан главный редактор Sputnik ТурцияИран захотел встретиться с Турцией и Сирией без РоссииСирия закрыла небо над Идлибом
              Трамп предложил место встречи лидеров пятерки СБ ООНАмериканский самолет провел разведку у российских баз в СирииЭрдогана на фоне ситуации с журналистами Sputnik сравнили с ПорошенкоВ России предрекли появление нового формата – G5
              Ученый предрек США массовый голодПолитолог объяснил цели военных действий Турции перед встречей Путина и ЭрдоганаЯпонскую журналистку восхитило гостеприимство русскихОбнаружена связь между стоимостью машин и нежеланием водителей пропускать пешеходов

              Ближний восток


              Минобороны Турции начало операцию в Сирии и высказалось о противостоянии с Россией

              война в Сирии


              Минобороны отреагировало на сведения о сбитом в Идлибе Су-24

              мировая угроза


              Эксперт объяснил, как политическая элита Ирана заразилась коронавирусом

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              В Америке оживили политический труп Байдена

              Неожиданно для всех Байден получил почти половину голосов на праймериз в Южной Каролине    1 марта 2020, 16:55
              Фото: Gerald Herbert/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бывший вице-президент Джо Байден, которого уже успели списать со счетов, неожиданно разгромил всех соперников на праймериз в Южной Каролине. Это дает ему шанс на то, чтобы навязать социалисту Берни Сандерсу конкурентный бой в «супервторник» и в конечном итоге выйти в финал, где дать бой Трампу. При этом Трамп рискует проиграть, но не столько из-за Байдена, сколько из-за коронавируса.

              Победу Джо Байдена в Южной Каролине предсказывали изначально, но никто не ожидал, что она будет настолько оглушительной: бывший вице-президент набрал около 50% голосов. Социалист Берни Сандерс, еще неделю назад тоже надеявшийся на первое место, отстал от него в два с половиной раза.

              Поскольку Южная Каролина – крупнейший штат из всех, где уже прошли предварительные выборы (то есть АйовыНью-Гэмпшира и Невады), успех Байдена позволил ему выйти на второе место по количеству делегатов на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты: 48 против 56 у Сандерса. Это только начало гонки (нужно – больше тысячи), и теперь она обещает стать для «ослов» особенно изнуряющей.

              С точки зрения финала президентских выборов демократам от Южной Каролины нет никакого проку: это наглухо консервативный штат типичного Юга, который неизбежно проголосует за Трампа. Здесь даже суперпопулярный Обама в свое время уступил не только Джону Маккейну, но и гораздо менее выразительному Митту Ромни.   

              Но со времен хлопковых плантаций и рабовладения штату досталась значительная доля чернокожего населения – почти треть от всех жителей. Афроамериканцы традиционно голосуют за демократов, а на сей раз массово поддержали Байдена, причем только из-за того, что ассоциируют его с Обамой.

              С их стороны это черная неблагодарность в отношении Сандерса – ветерана движения за права афроамериканцев. Он проводил забастовки против сегрегации еще в колледже и был одним из тех активистов, кто в 1963 году присутствовал на знаменитом выступлении Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Байден ничем подобным похвастаться не может и вынужден выдумывать себе заслуги –например, рассказал недавно о том, как был арестован в ЮАР за борьбу с апартеидом.

              Впоследствии он был вынужден дезавуировать свои слова, поскольку никакого ареста на самом деле не было. Но эту ложь избиратели Байдену простили, рассудив, возможно, тем образом, что это не ложь, а оговорка. Одна из особенностей кампании 77-летнего политика в том, что заговаривается он постоянно, путая фамилии, должности, даты и географические названия. Судя по всему, возраст берет своё. Вкупе с коррупционными скандалами на Украине и крайне невыразительным стартом президентской гонки это должно было окончательно превратить Байдена в политический труп, но теперь он неожиданно «воскрес».

              Одна из причин этого в активизации поддержки со стороны руководства Демпартии – как федерального, так и на уровне штата. Другая в ошибках Сандерса: еще недавно он активно набирал популярность в Южной Каролине и уже начал наступать Байдену на пятки, но в последние дни слишком увлекся радикально левыми призывами и даже нашел повод похвалить коммунистический режим на Кубе. А ведь в консервативной Южной Каролине даже демократы довольно консервативные.

              В совокупности все это притормозило победное шествие социалиста и подарило второе дыхание кампании Байдена, жизненно необходимое ей перед так называемым супервторником 3 марта.

              В «супервторник» праймериз пройдут сразу в 14 штатах, в том числе в двух крупнейших: в Калифорнии, где у Сандерса весьма неплохие шансы, и Техасе, где лучше выглядят шансы Байдена. При этом положение последнего осложняется тем, что с «супервторника» голоса делегатов также будет собирать поздно включившийся в гонку мультимиллиардер Майкл Блумберг, почитающий себя могильщиком и Сандерса, и Трампа

              Остальных кандидатов в качестве серьезных игроков можно уже не рассматривать. Вопрос лишь в том, как скоро они снимутся с гонки, в результате чего электорат сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен перейдет к Сандерсу, а открытого гея Пита Буттиджича, позиционирующего себя как «умеренного кандидата», – к Байдену и частично к Блумбергу.

              Что характерно, ЛГБТ за Буттиджича не голосуют (он для них «недостаточно гей») и поддерживают преимущественно Сандерса, который своей правозащитной риторике верен с конца 1960-х годов.

              Но кто бы ни вышел победителем из поединка двух кандидатов от элиты – Байдена и Блумберга, его «полуфинал» с Сандерсом затянется на месяцы. Велика вероятность, что противостояние между умеренными демократами и сторонниками социалиста продлится вплоть до съезда, ко дню которого ни один из кандидатов не будет иметь достаточно делегатских голосов, чтобы гарантировать себе выдвижение в президенты.

              В этом случае победителя демократического забега мы узнаем уже по итогам свободного голосования всех присутствующих на съезде делегатов. «Свободного» с поправкой на то, что Блумберг, судя по всему, готов не побрезговать даже откровенной скупкой голосов. Это грозит Демпартии грандиозным скандалом и фактическим расколом, что для неё худший сценарий из всех возможных. И лучший – для Трампа.

              Переизбрание действующего президента сейчас выглядит весьма вероятным: триумф Байдена в Южной Каролине только осложнил положение демократов и внес в их ряды дополнительную сумятицу. Вероятным – но отнюдь не гарантированным.

              «Темной лошадкой», которая способна испортить Трампу столь благоприятный для него расклад, является не Сандерс, не Байден и даже не Блумберг, а коронавирус.

              Если его дальнейшее распространение по планете не будет купировано, эпидемия окажет существенное давление на мировые рынки. Это может склонить электорат в колеблющихся штатах (как правило, проблемных и зависящих от мировой конъюнктуры) в пользу оппозиции, будь она хоть социалистической, хоть умеренной.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............