В Америке оживили политический труп Байдена

Бывший вице-президент Джо Байден, которого уже успели списать со счетов, неожиданно разгромил всех соперников на праймериз в Южной Каролине. Это дает ему шанс на то, чтобы навязать социалисту Берни Сандерсу конкурентный бой в «супервторник» и в конечном итоге выйти в финал, где дать бой Трампу. При этом Трамп рискует проиграть, но не столько из-за Байдена, сколько из-за коронавируса.

Победу Джо Байдена в Южной Каролине предсказывали изначально, но никто не ожидал, что она будет настолько оглушительной: бывший вице-президент набрал около 50% голосов. Социалист Берни Сандерс, еще неделю назад тоже надеявшийся на первое место, отстал от него в два с половиной раза.

Поскольку Южная Каролина – крупнейший штат из всех, где уже прошли предварительные выборы (то есть Айовы, Нью-Гэмпшира и Невады), успех Байдена позволил ему выйти на второе место по количеству делегатов на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты: 48 против 56 у Сандерса. Это только начало гонки (нужно – больше тысячи), и теперь она обещает стать для «ослов» особенно изнуряющей.

С точки зрения финала президентских выборов демократам от Южной Каролины нет никакого проку: это наглухо консервативный штат типичного Юга, который неизбежно проголосует за Трампа. Здесь даже суперпопулярный Обама в свое время уступил не только Джону Маккейну, но и гораздо менее выразительному Митту Ромни.

Но со времен хлопковых плантаций и рабовладения штату досталась значительная доля чернокожего населения – почти треть от всех жителей. Афроамериканцы традиционно голосуют за демократов, а на сей раз массово поддержали Байдена, причем только из-за того, что ассоциируют его с Обамой.

С их стороны это черная неблагодарность в отношении Сандерса – ветерана движения за права афроамериканцев. Он проводил забастовки против сегрегации еще в колледже и был одним из тех активистов, кто в 1963 году присутствовал на знаменитом выступлении Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Байден ничем подобным похвастаться не может и вынужден выдумывать себе заслуги –например, рассказал недавно о том, как был арестован в ЮАР за борьбу с апартеидом.

Впоследствии он был вынужден дезавуировать свои слова, поскольку никакого ареста на самом деле не было. Но эту ложь избиратели Байдену простили, рассудив, возможно, тем образом, что это не ложь, а оговорка. Одна из особенностей кампании 77-летнего политика в том, что заговаривается он постоянно, путая фамилии, должности, даты и географические названия. Судя по всему, возраст берет своё. Вкупе с коррупционными скандалами на Украине и крайне невыразительным стартом президентской гонки это должно было окончательно превратить Байдена в политический труп, но теперь он неожиданно «воскрес».

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Одна из причин этого в активизации поддержки со стороны руководства Демпартии – как федерального, так и на уровне штата. Другая в ошибках Сандерса: еще недавно он активно набирал популярность в Южной Каролине и уже начал наступать Байдену на пятки, но в последние дни слишком увлекся радикально левыми призывами и даже нашел повод похвалить коммунистический режим на Кубе. А ведь в консервативной Южной Каролине даже демократы довольно консервативные.

В совокупности все это притормозило победное шествие социалиста и подарило второе дыхание кампании Байдена, жизненно необходимое ей перед так называемым супервторником 3 марта.

В «супервторник» праймериз пройдут сразу в 14 штатах, в том числе в двух крупнейших: в Калифорнии, где у Сандерса весьма неплохие шансы, и Техасе, где лучше выглядят шансы Байдена. При этом положение последнего осложняется тем, что с «супервторника» голоса делегатов также будет собирать поздно включившийся в гонку мультимиллиардер Майкл Блумберг, почитающий себя могильщиком и Сандерса, и Трампа.

Остальных кандидатов в качестве серьезных игроков можно уже не рассматривать. Вопрос лишь в том, как скоро они снимутся с гонки, в результате чего электорат сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен перейдет к Сандерсу, а открытого гея Пита Буттиджича, позиционирующего себя как «умеренного кандидата», – к Байдену и частично к Блумбергу.

Что характерно, ЛГБТ за Буттиджича не голосуют (он для них «недостаточно гей») и поддерживают преимущественно Сандерса, который своей правозащитной риторике верен с конца 1960-х годов.

Но кто бы ни вышел победителем из поединка двух кандидатов от элиты – Байдена и Блумберга, его «полуфинал» с Сандерсом затянется на месяцы. Велика вероятность, что противостояние между умеренными демократами и сторонниками социалиста продлится вплоть до съезда, ко дню которого ни один из кандидатов не будет иметь достаточно делегатских голосов, чтобы гарантировать себе выдвижение в президенты.

В этом случае победителя демократического забега мы узнаем уже по итогам свободного голосования всех присутствующих на съезде делегатов. «Свободного» с поправкой на то, что Блумберг, судя по всему, готов не побрезговать даже откровенной скупкой голосов. Это грозит Демпартии грандиозным скандалом и фактическим расколом, что для неё худший сценарий из всех возможных. И лучший – для Трампа.

Переизбрание действующего президента сейчас выглядит весьма вероятным: триумф Байдена в Южной Каролине только осложнил положение демократов и внес в их ряды дополнительную сумятицу. Вероятным – но отнюдь не гарантированным.

«Темной лошадкой», которая способна испортить Трампу столь благоприятный для него расклад, является не Сандерс, не Байден и даже не Блумберг, а коронавирус.

Если его дальнейшее распространение по планете не будет купировано, эпидемия окажет существенное давление на мировые рынки. Это может склонить электорат в колеблющихся штатах (как правило, проблемных и зависящих от мировой конъюнктуры) в пользу оппозиции, будь она хоть социалистической, хоть умеренной.

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