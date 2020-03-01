Канделаки восхитилась предвыборными перформансами Трампа

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что демократы в США на собственных дебатах не дотянули до перформансов президента страны Дональда Трампа и все их праймериз останутся «слетом бойскаутов».

«Объятия с флагом, издевки над «соней Байденом», «крейзи Сандерсом», «мини-Майком» и безудержное скандирование «Еще 4 года!». На такое представление стоит купить билет», – написала Канделаки в Telegram.

«Будем откровенны: при всей своей ненависти к Трампу, ни на слушаниях по импичменту, ни на собственных дебатах демократы не дотянули до перформансов нынешнего президента США. Если они не примут правила современной политической игры, все их праймериз так и останутся слетом бойскаутов, от которых веет политической импотенцией», – добавила она.

Напомним, ранее на этой неделе Трамп обвинил американское разведсообщество и Демократическую партию США в мошенничестве с целью навредить ему и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, назвав при этом политика «сумасшедшим Берни».

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии.