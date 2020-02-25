Трамп обвинил демократов в мошенничестве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американское разведсообщество и Демократическую партию США в мошенничестве с целью навредить ему и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

«Они (представители разведки) якобы сказали сумасшедшему Берни (так Трамп называет Сандерса), что на него рассчитывает Россия, а не на меня. Все это большая афера с участием разведсообщества и демократов. Они хотят, чтобы Сандерс покинул [президентскую гонку], и ненавидят Трампа», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

Он добавил, что эта афера началась еще с расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером якобы имевших место попыток вмешательства России в выборы.

Накануне влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В посольстве России в Вашингтоне выразили глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве России в американские праймериз. Ранее Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в американские президентские выборы 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.

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