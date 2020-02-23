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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

Маршал Блюхер был совсем не тем, за кого себя выдавалФото: Фотохроника ТАСС
23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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          • Хорошим поводом выразить чувства

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              Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

              Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в США   23 февраля 2020, 15:00
              Фото: Stefani Reynolds/picture alliance
              Consolidated/ТАСС
              Текст: Артем Филиппов

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              Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам?

              Конец недели ознаменовался новым информационно-пропагандистским штормом за океаном. Два ведущих американских СМИ в лице New York Times (NYT) и Washington Post снова напомнили обеспокоенной общественности о «российской угрозе» выборам президента США.

              Сначала нью-йоркское издание со ссылкой на пять источников поведало о секретном брифинге недельной давности в комитете Палаты представителей по разведке с участием конгрессменов и представителей американского разведывательного сообщества. Представители разведки заявили, что Россия уже вмешивается в предвыборную кампанию 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок. А в субботу рупор неолиберальной пропаганды из Вашингтона, опять же со ссылкой на неизвестных лиц, «знакомых с ситуацией», рассказал о встрече неких официальных лиц с кандидатом в президенты от Демократической партии сенатором Берни Сандерсом, информировавших последнего о намерении России помочь ему в его избирательной кампании.

              Президент Трамп яростно отреагировал на утечку в NYT, заявив, что демократы способны воспользоваться ею как оружием против его кампании, а также отчитал уходящего в отставку с должности исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. Спустя шесть дней Трамп заменил Магуайра на своего сторонника, экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла. Кремль также отреагировал на новую порцию антироссийских высказываний в американской прессе устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сравнившего с паранойей заявления американской разведки.

              С чем связана новая волна антироссийских заявлений со стороны американского политического истеблишмента? Пожалуй, исчерпывающий ответ на это дал Дмитрий Песков, подчеркнув, что параноидальных заявлений из-за океана, ничего не имеющих общего с правдой, будет становиться все больше по мере приближения финальной стадии американских выборов.

              Помимо обычных обвинений в адрес России, на этот раз New York Times раскрыло некоторые подробности брифинга разведчиков и конгрессменов. Кстати, если это была секретная встреча, то как могло получиться так, что сразу пять источников допустили утечку информации? Кажется, американской общественности стоит задуматься о профессиональных компетенциях национальной разведки и органов надзора. Тем не менее, по сведениям издания, отныне русские злоумышленники применяют более изощренную тактику, используя американские серверы и выдавая себя в соцсетях за жителей США, позволяя им в дальнейшем самим распространять дезинформацию. Также американская разведка обвиняет российскую сторону в проникновении в иранские подразделения, отвечающие за кибервойны, с тем, чтобы проводить кибератаки от лица Тегерана. Очень к месту пришлись и очередные упреки, озвученные в минувший четверг в адрес русских хакеров, в нападении на... сайты органов госвласти и телеканалов в Грузии.

              В сведениях американских спецслужб, на которые ссылается NYT, содержатся все характерные признаки кампании по антироссийской дезинформации, развернутой за океаном в последние годы. Не называются источники, не раскрываются подробности, не представляются факты, только смутные предположения.

              Впрочем, для адептов антиамериканского заговора Кремля и руки Москвы, покусившейся на святая святых – национальные выборы – все это выглядит неопровержимым фактом. Конгрессмен-демократ Адам Шифф, один из самых ярых противников Трампа и сторонников импичмента действующего хозяина Белого дома, развил кипучую деятельность после публикации Times, забросав твитами и интервью на тему «вмешательства России» инфополе с усердием, достойным лучшего применения.

              Россиянам, интересующимся заокеанской политикой, Шифф известен тем, что стал жертвой известных пранкеров Вована и Лексуса. Два года назад они смогли связаться с конгрессменом от имени председателя украинской Рады Андрея Парубия и заставили поверить Шиффа в фантасмагорическую схему шантажа Трампа со стороны Кремля при помощи российских звезд-шпионов, среди которых фигурировали Ксения Собчак, Аркадий Укупник и Ольга Бузова. Напомним, адепт конспирологических заговоров Шифф, неустанно ищущий компромат на американского президента и представший в образе шута после лютого розыгрыша пранкеров, возглавляет комитет по разведке Палаты представителей, а значит, этот человек допущен к важнейшим государственным тайнам США.

              Вновь оживший нарратив о российском вмешательстве вовсю раскручивают и остальные продемократические ресурсы, например, CNN, которое уже обвинило Москву в действиях, «угрожающих запятнать самый священный институт демократии – национальные выборы... а также ослабить национальное единство». Между прочим, в ходе прошлых президентских выборов в США CNN дважды ловили за руку на нечестной игре. Незадолго до дня голосования Wikileaks представило документы, из которых ошеломленные американцы узнали, что руководство CNN не только согласовывало с Национальным комитетом Демократической партии неудобные вопросы для интервью телеканалу с кандидатами-республиканцами Тедом Крузом и Дональдом Трампом, чтобы выставить их в невыгодном свете, но и заранее знакомило Хиллари Клинтон с вопросами, которые в ходе дебатов с Трампом могли быть ей адресованы. И кто после этого запятнал священный институт американских выборов?

              Что касается ситуации с Берни Сандерсом, которому по сведениям Washington Post якобы помогает Россия, то Трамп прозорливо прокомментировал эту ситуацию в Twitter. Президент США отметил, что фейковые новости о российских симпатиях в адрес сенатора-социалиста помогут истеблишменту Демпартии снять Сандерса с выборов. Действительно, определенные могущественные силы в демлагере заинтересованы в удалении Сандерса. В пятницу Financial Times опубликовало интервью с недавно вышедшим на пенсию гендиректором Goldman Sachs Ллойдом Бланкфейном, в котором известный донор партии демократов осудил Сандерса, похвалил его соперника-миллиардера Майкла Блумберга и подчеркнул, что если Сандерс получит номинацию от демократов, он, скорее всего, проголосует за Трампа. Одновременно бывший многолетний лидер демократов в Сенате Гарри Рид призвал партию сплотиться и не допустить выдвижение Сандерса.

              Информация о российской заинтересованности в победе Сандерса сыграла эффект щедрой порции перца, брошенного в булькающий котел американской предвыборной истерии. Сам сенатор уже отверг предположения о симпатиях Москвы и призвал российского президента не участвовать в американских выборах. Сторонники Трампа и вообще американские правые не преминули накинуться на пожилого сенатора, обвинив его в том, что он является спящим агентом Москвы, «маньчжурским кандидатом», коммунистом и тому подобной ерунде. Дело дошло до того, что Сандерсу припомнили даже медовый месяц, проведенный в Ярославле в 1988 году.

              Между тем серьезные аналитики скептически отнеслись к теории подстрекательства пророссийских сил в социальных сетях, стоящих за кампанией Сандерса, которые якобы хотели посеять раздор в демократическом лагере. По словам Грэма Бруки, директора лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, в открытых источниках нет доказательств того, что интернет-сообщество сторонников Сандерса, известное как «Берни Бро», было спровоцировано на свои действия российским вмешательством. В действительности мало кто в России считает, что враждебные нам действия американского «глубинного государства» претерпят какие-то изменения, если Сандерс вдруг окажется в Белом доме. Достаточно прочитать недавнее интервью сенатора тому же NYT, в котором

              Сандерс согласился с тем, что Россию следует считать соперником и даже врагом США в случае продолжения ею текущей политики на Украине и постсоветском пространстве.

              New York Times, Washington Post, CNN и другие главные генераторы американских психотических фантазий изо всех сил стараются дать понять американцам, что если Трамп снова будет переизбран в ноябре, то произойдет это не из-за его экономических успехов или стадионов, заполненных сторонниками, но потому что этого захочет Владимир Путин. Масштабная кампания дезинформации, устроенная Демократической партией США, причиняет невообразимый ущерб, прежде всего ей самой, обратившейся к беспочвенным теориям заговора, необоснованным обвинениям и прямому очернительству. В американском обществе создается устойчивое впечатление о личном вмешательстве Путина в выборы.

              Персонификация и демонизация являются хорошо известными пропагандистскими методами Вашингтона, когда из раза в раз американские спецслужбы сотрудничают со СМИ, чтобы выставить иностранного лидера в образе дьявола с рогами на голове и адским пламенем вокруг. Главный враг американских выборов, подрывающий их прозрачность и легитимность, находится не в Москве, но в самих США, всякий раз он проявляет себя в твитах Шиффа, сюжетах CNN и статьях Times.

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