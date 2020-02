Педофилы разоряют крупнейшую детскую организацию США Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики 23 февраля 2020, 15:00

Сообщить об ошибке • Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Конец недели ознаменовался новым информационно-пропагандистским штормом за океаном. Два ведущих американских СМИ в лице New York Times (NYT) и Washington Post снова напомнили обеспокоенной общественности о «российской угрозе» выборам президента США. Сначала нью-йоркское издание со ссылкой на пять источников поведало о секретном брифинге недельной давности в комитете Палаты представителей по разведке с участием конгрессменов и представителей американского разведывательного сообщества. Представители разведки заявили, что Россия уже вмешивается в предвыборную кампанию 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок. А в субботу рупор неолиберальной пропаганды из Вашингтона, опять же со ссылкой на неизвестных лиц, «знакомых с ситуацией», рассказал о встрече неких официальных лиц с кандидатом в президенты от Демократической партии сенатором Берни Сандерсом, информировавших последнего о намерении России помочь ему в его избирательной кампании. Президент Трамп яростно отреагировал на утечку в NYT, заявив, что демократы способны воспользоваться ею как оружием против его кампании, а также отчитал уходящего в отставку с должности исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. Спустя шесть дней Трамп заменил Магуайра на своего сторонника, экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла. Кремль также отреагировал на новую порцию антироссийских высказываний в американской прессе устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сравнившего с паранойей заявления американской разведки. С чем связана новая волна антироссийских заявлений со стороны американского политического истеблишмента? Пожалуй, исчерпывающий ответ на это дал Дмитрий Песков, подчеркнув, что параноидальных заявлений из-за океана, ничего не имеющих общего с правдой, будет становиться все больше по мере приближения финальной стадии американских выборов. Помимо обычных обвинений в адрес России, на этот раз New York Times раскрыло некоторые подробности брифинга разведчиков и конгрессменов. Кстати, если это была секретная встреча, то как могло получиться так, что сразу пять источников допустили утечку информации? Кажется, американской общественности стоит задуматься о профессиональных компетенциях национальной разведки и органов надзора. Тем не менее, по сведениям издания, отныне русские злоумышленники применяют более изощренную тактику, используя американские серверы и выдавая себя в соцсетях за жителей США, позволяя им в дальнейшем самим распространять дезинформацию. Также американская разведка обвиняет российскую сторону в проникновении в иранские подразделения, отвечающие за кибервойны, с тем, чтобы проводить кибератаки от лица Тегерана. Очень к месту пришлись и очередные упреки, озвученные в минувший четверг в адрес русских хакеров, в нападении на... сайты органов госвласти и телеканалов в Грузии. В сведениях американских спецслужб, на которые ссылается NYT, содержатся все характерные признаки кампании по антироссийской дезинформации, развернутой за океаном в последние годы. Не называются источники, не раскрываются подробности, не представляются факты, только смутные предположения. На эту тему Впрочем, для адептов антиамериканского заговора Кремля и руки Москвы, покусившейся на святая святых – национальные выборы – все это выглядит неопровержимым фактом. Конгрессмен-демократ Адам Шифф, один из самых ярых противников Трампа и сторонников импичмента действующего хозяина Белого дома, развил кипучую деятельность после публикации Times, забросав твитами и интервью на тему «вмешательства России» инфополе с усердием, достойным лучшего применения. Россиянам, интересующимся заокеанской политикой, Шифф известен тем, что стал жертвой известных пранкеров Вована и Лексуса. Два года назад они смогли связаться с конгрессменом от имени председателя украинской Рады Андрея Парубия и заставили поверить Шиффа в фантасмагорическую схему шантажа Трампа со стороны Кремля при помощи российских звезд-шпионов, среди которых фигурировали Ксения Собчак, Аркадий Укупник и Ольга Бузова. Напомним, адепт конспирологических заговоров Шифф, неустанно ищущий компромат на американского президента и представший в образе шута после лютого розыгрыша пранкеров, возглавляет комитет по разведке Палаты представителей, а значит, этот человек допущен к важнейшим государственным тайнам США. Вновь оживший нарратив о российском вмешательстве вовсю раскручивают и остальные продемократические ресурсы, например, CNN, которое уже обвинило Москву в действиях, «угрожающих запятнать самый священный институт демократии – национальные выборы... а также ослабить национальное единство». Между прочим, в ходе прошлых президентских выборов в США CNN дважды ловили за руку на нечестной игре. Незадолго до дня голосования Wikileaks представило документы, из которых ошеломленные американцы узнали, что руководство CNN не только согласовывало с Национальным комитетом Демократической партии неудобные вопросы для интервью телеканалу с кандидатами-республиканцами Тедом Крузом и Дональдом Трампом, чтобы выставить их в невыгодном свете, но и заранее знакомило Хиллари Клинтон с вопросами, которые в ходе дебатов с Трампом могли быть ей адресованы. И кто после этого запятнал священный институт американских выборов? Что касается ситуации с Берни Сандерсом, которому по сведениям Washington Post якобы помогает Россия, то Трамп прозорливо прокомментировал эту ситуацию в Twitter. Президент США отметил, что фейковые новости о российских симпатиях в адрес сенатора-социалиста помогут истеблишменту Демпартии снять Сандерса с выборов. Действительно, определенные могущественные силы в демлагере заинтересованы в удалении Сандерса. В пятницу Financial Times опубликовало интервью с недавно вышедшим на пенсию гендиректором Goldman Sachs Ллойдом Бланкфейном, в котором известный донор партии демократов осудил Сандерса, похвалил его соперника-миллиардера Майкла Блумберга и подчеркнул, что если Сандерс получит номинацию от демократов, он, скорее всего, проголосует за Трампа. Одновременно бывший многолетний лидер демократов в Сенате Гарри Рид призвал партию сплотиться и не допустить выдвижение Сандерса. Информация о российской заинтересованности в победе Сандерса сыграла эффект щедрой порции перца, брошенного в булькающий котел американской предвыборной истерии. Сам сенатор уже отверг предположения о симпатиях Москвы и призвал российского президента не участвовать в американских выборах. Сторонники Трампа и вообще американские правые не преминули накинуться на пожилого сенатора, обвинив его в том, что он является спящим агентом Москвы, «маньчжурским кандидатом», коммунистом и тому подобной ерунде. Дело дошло до того, что Сандерсу припомнили даже медовый месяц, проведенный в Ярославле в 1988 году. Между тем серьезные аналитики скептически отнеслись к теории подстрекательства пророссийских сил в социальных сетях, стоящих за кампанией Сандерса, которые якобы хотели посеять раздор в демократическом лагере. По словам Грэма Бруки, директора лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, в открытых источниках нет доказательств того, что интернет-сообщество сторонников Сандерса, известное как «Берни Бро», было спровоцировано на свои действия российским вмешательством. В действительности мало кто в России считает, что враждебные нам действия американского «глубинного государства» претерпят какие-то изменения, если Сандерс вдруг окажется в Белом доме. Достаточно прочитать недавнее интервью сенатора тому же NYT, в котором Сандерс согласился с тем, что Россию следует считать соперником и даже врагом США в случае продолжения ею текущей политики на Украине и постсоветском пространстве. New York Times, Washington Post, CNN и другие главные генераторы американских психотических фантазий изо всех сил стараются дать понять американцам, что если Трамп снова будет переизбран в ноябре, то произойдет это не из-за его экономических успехов или стадионов, заполненных сторонниками, но потому что этого захочет Владимир Путин. Масштабная кампания дезинформации, устроенная Демократической партией США, причиняет невообразимый ущерб, прежде всего ей самой, обратившейся к беспочвенным теориям заговора, необоснованным обвинениям и прямому очернительству. В американском обществе создается устойчивое впечатление о личном вмешательстве Путина в выборы. Персонификация и демонизация являются хорошо известными пропагандистскими методами Вашингтона, когда из раза в раз американские спецслужбы сотрудничают со СМИ, чтобы выставить иностранного лидера в образе дьявола с рогами на голове и адским пламенем вокруг. Главный враг американских выборов, подрывающий их прозрачность и легитимность, находится не в Москве, но в самих США, всякий раз он проявляет себя в твитах Шиффа, сюжетах CNN и статьях Times.

