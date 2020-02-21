Премьер Грузии обвинил Россию в кибератаке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обвинил Россию в кибератаке против его страны 28 октября 2019 года, когда были выведены из строя сайты государственных, частных учреждений и СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Да, эта атака осуществлялась со стороны России, – заявил он. – Мы работаем с нашими стратегическими партнерами против этих форм гибридной войны».

«Вызов глобален, он содержит риски не только для Грузии», – сказал председатель кабмина.

«Общими усилиями Грузия и ее стратегические партнеры сделали много, провели следствие», – сообщил Георгий Гахария.

Накануне МИД Грузии обвинил ГРУ Генштаба России в этой кибератаке. Заявление Тбилиси сразу же поддержали Вашингтон, Лондон и многие другие столицы.

Россия обвинения категорически отвергла. Москва выразила сожаление в связи с тем, что в Грузии не желают «отказываться от линии на демонизацию» России и «извлекать уроки из прошлогоднего кризиса».

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