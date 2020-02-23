Трамп поздравил «сумасшедшего Берни» с победой над Байденом

Глава американского государства Дональд Трамп поздравил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса с успехом на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде.

Трамп заявил, что «сумасшедший Берни, кажется, показывает хорошие результаты в великом штате Невада». По словам Трампа, «Байден и остальные выглядят слабыми». У «мини-Майка» (Трамп в очередной раз высмеял низкий рост Блумберга) «точно нет никакого шанса».

«Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!» – приводит слова Трампа ТАСС.

New York Times пишет, что Сандерс с большим отрывом лидирует на собраниях активистов. Пока он набирает 54,6% голосов, а его ближайший соперник Байден – 17,8%. Это только предварительные данные, но NYT, CNN, NBC, ABC прогнозируют уверенную победу Сандерса.

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