Байден заявил о нежелании Путина видеть его кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что глава российского государства Владимир Путин не хочет его участия в борьбе за пост американского президента.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы поддерживает кандидатуру другого члена Демократической партии США – Берни Сандерса, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По словам Байдена, «было ясно с самого начала», что Путин «не хочет» выдвижения бывшего вице-президента кандидатом в президенты США от демократов. Как отметил Байден, не желает этого и действующий глава американского государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Напомним, Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы намерена помочь Сандерсу одержать победу.

Напомним, Путин не раз указывал, что Москва готова работать с любым президентом США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кого Демократическая партия США может выдвинуть на выборах против Трампа.

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