На борьбу с «главным социалистом Америки» брошены огромные деньги

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24 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              На борьбу с «главным социалистом Америки» брошены огромные деньги

              Майкл Блумберг – пока еще темная лошадка американских выборов   24 февраля 2020, 14:20
              Фото: Julie Rogers/Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Социалист Берни Сандерс триумфально выигрывает один за другим раунды внутрипартийных голосований. Все идет к тому, что именно он станет главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента США. Однако есть человек, сохраняющий шансы победить Сандерса – и это его прямой антагонист, мультимиллиардер и циник Майкл Блумберг. Скупит ли он на корню американскую демократию?

              Текущую избирательную кампанию в США уже называют самой конкурентной в истории. Понятно, что к правящей партии это не относится: Дональд Трамп тоже проходит через горнило праймериз, но это для него почти условность, поскольку собирает он до 95% голосов однопартийцев. А вот в стане демократов исход забега претендентов на то, чтобы бросить Трампу вызов в финале гонки, по-прежнему скрыт в тумане: аналитики пересматривают прогнозы чуть ли не раз в неделю. Сейчас число возможных фаворитов снизилось до трех.

              Формально лидером является сенатор-социалист Берни Сандерс. Он занимает первые места в опросах, а на кокусах в Неваде буквально разгромил конкурентов: после подсчета 20% поданных голосов сенатор от Вермонта получает почти половину из них. Результаты вряд ли сильно изменятся: Невада штат «компактный» – порядка 90% жителей проживают в агломерации Лас-Вегаса, американской «столице» игорного бизнеса и срочных свадеб.

              Судя по всему, громкий скандал на кокусах в Айове, где у Сандерса, как считают его сторонники, буквально украли победу предельно грязным способом, дисциплинировал его электорат, который теперь пытается восстановить справедливость. С другой стороны, Невада – штат со стремительно растущей долей испаноязычного населения, а оно весьма симпатизирует Сандерсу, выступающему за максимальные иммиграционные послабления.

              Также в качестве претендента на победу по-прежнему рассматривается любимчик партийного руководства демократов и бывший вице-президент Джо Байден. Пока что дела у него идут скверно. В Неваде он претендует на второе место с незначительным отрывом от третьего, с самого начала этапа праймериз показывал результаты ниже ожидаемых, и теперь уже уступает Сандерсу лидерство в общенациональных соцопросах.

              Однако впереди – всего через пару дней – праймериз в Южной Каролине. Если сравнивать ее с Айовой, Нью-Гэмпширом и Невадой, где предварительные выборы уже состоялись, это крупный штат, где много выборщиков, а также умеренных и чернокожих избирателей, которые симпатизируют Байдену. Поэтому по опросам бывший вице-президент лидирует там с хорошим отрывом, и убедительная победа в штате сабаловых пальм (так иногда называют ЮК) может переломить ход кампании в его пользу.

              Правда, только в том случае, если «на взлете» окажется сбит третий возможный финалист – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, готовый потратить любые деньги, лишь бы остановить и Сандерса, и Трампа. Он вступил в кампанию с большим опозданием, пока что не участвовал (и по-прежнему не участвует) в праймериз, но ставит целью вырваться вперед в «супервторник», следующий за голосованием в Южной Каролине (тогда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая крупнейшие в стране – Калифорнию и Техас).

              Блумберг – один из самых богатых людей не только в Америке, но и во всем мире. Благодаря колоссальным вливаниям в рекламу и оптовую скупку политтехнологов по всей стране его рейтинг всего за пару недель увеличился в 15 раз. Сейчас он уже оспаривает у Байдена второе место в общенациональных опросах.

              Если он существенно обойдет бывшего зама Обамы в голосованиях на «супервторник», то неизбежно «торпедирует» его кампанию, заберет большую часть голосов умеренных, опасающихся сандерсовского радикализма избирателей, после чего будет бороться с кандидатом-социалистом один на один.

              Исход их схватки не ясен, но очевидно, что битва будет жаркой. Собственно, мультимиллионер потому и вписался в кампанию на поздних сроках, что хотел остановить победное шествие Сандерса. Денег у него много – 50 млрд долларов, но налоговая инициатива социалиста, грозящего ввести сверхпоборы для сберхбогатых, грозит и Блумбергу, и Уолл-стрит в целом слишком большими убытками.

              В преддверии кокусов в Неваде Блумберг впервые участвовал в дебатах демократов – и был бит со всех сторон. Бывшему мэру припомнили и прежние сексистские шутки, и договоры о неразглашении с бывшими сотрудницами его компании (подразумевается, что женщинам платили за то, чтобы они не разглашали случаи харрасмента), и практику уличных обысков в Нью-Йорке (как считают левые демократы, расистскую). Ну а больше всего ему досталось за непомерное и «неэтичное» богатство. Отбивался Блумберг довольно невыразительно и предстал перед электоратом не в лучшем виде. Это может затормозить его стремительный взлет и дать второй шанс Байдену. Многое в этом смысле станет понятно после «супервторника».

              Как бы там ни было, идет к тому, что этап праймериз существенно измотают обоих участников полуфинала от демократов – Сандерса и кого-то из пары Байден-Блумберг. Это сыграет на руку Дональду Трампу – его и без того очень высокие шансы на переизбрание повысятся еще больше.

              Но есть и еще один фактор, который в дальнейших прогнозах крайне трудно учитывать: у Блумберга на руках действительно хорошие карты.

              Во-первых, это неизбежная в случае провала Байдена и очень деятельная поддержка руководства Демократической партии, для которой Сандерс во всех смыслах чужой (формально он – один из двух независимых сенаторов) и люто ненавидимый, поскольку отпугивает своим радикализмом спонсоров.

              Во-вторых, это почти неограниченные финансовые возможности и предельно циничный подход к политике. Как утверждают люди из его окружения в анонимных беседах со СМИ, Блумберг готов стать кандидатом, а потом и президентом любым способом и будет разрушать на своем пути все препятствия, которые можно разрушить при помощи денег. Речь идет чуть ли не о подкупе делегатов на съезд Демпартии – именно эти люди в конечном счете будут выбирать кандидата в президенты и именно за их голоса идет сейчас борьба на праймериз. Это может прозвучать чересчур пафосно и в духе псевдопатриотических передовиц, но американская демократия действительно находится под угрозой – ее готовятся скупить на корню. По крайней мере, об этом криком кричат многие левые американские публицисты и другие сторонники Сандерса.

              Есть основания утверждать, что демократия в итоге выстоит, и возмущенные столь беспардонными действиями Блумберга партийные делегаты сплотятся вокруг Сандерса.

              Более того, на поверку все эти рассказы про беспринципного взяткодателя могут оказаться беспочвенной истерикой и черным пиаром. Однако Блумберг действительно тратит на свою кампанию огромные деньги и привлекает к ней очень мощные ресурсы, в том числе медийные.

              Характерно, что либеральные СМИ теперь атакуют не только Трампа (этим они бесперебойно занимаются вот уже четыре года), но и Сандерса. Например, газета Washington Post со ссылкой на свои источники утверждает, что кандидату-социалисту помогает победить российское правительство (в ответ на публикацию Сандерс заявил, что не нуждается в подобной помощи, и выступил с «посланием к Путину»). Другие источники – источники The New York Times – утверждают иное: что Москва продолжает поддерживать Трампа и работает над его переизбранием. Трампа это откровенно веселит, а нам остается констатировать следующее.

              Если верить (пусть это и нечеловечески трудно) самым авторитетным изданиям США, в финале президентских выборов должны встретиться два «российских агента». Сдержим смех и воспримем это как комплимент – никогда еще «рука влияния Москвы» не была столь мускулистой и вездесущей.

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