На борьбу с «главным социалистом Америки» брошены огромные деньги

Социалист Берни Сандерс триумфально выигрывает один за другим раунды внутрипартийных голосований. Все идет к тому, что именно он станет главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента США. Однако есть человек, сохраняющий шансы победить Сандерса – и это его прямой антагонист, мультимиллиардер и циник Майкл Блумберг. Скупит ли он на корню американскую демократию?

Текущую избирательную кампанию в США уже называют самой конкурентной в истории. Понятно, что к правящей партии это не относится: Дональд Трамп тоже проходит через горнило праймериз, но это для него почти условность, поскольку собирает он до 95% голосов однопартийцев. А вот в стане демократов исход забега претендентов на то, чтобы бросить Трампу вызов в финале гонки, по-прежнему скрыт в тумане: аналитики пересматривают прогнозы чуть ли не раз в неделю. Сейчас число возможных фаворитов снизилось до трех.

Формально лидером является сенатор-социалист Берни Сандерс. Он занимает первые места в опросах, а на кокусах в Неваде буквально разгромил конкурентов: после подсчета 20% поданных голосов сенатор от Вермонта получает почти половину из них. Результаты вряд ли сильно изменятся: Невада штат «компактный» – порядка 90% жителей проживают в агломерации Лас-Вегаса, американской «столице» игорного бизнеса и срочных свадеб.

Судя по всему, громкий скандал на кокусах в Айове, где у Сандерса, как считают его сторонники, буквально украли победу предельно грязным способом, дисциплинировал его электорат, который теперь пытается восстановить справедливость. С другой стороны, Невада – штат со стремительно растущей долей испаноязычного населения, а оно весьма симпатизирует Сандерсу, выступающему за максимальные иммиграционные послабления.

Также в качестве претендента на победу по-прежнему рассматривается любимчик партийного руководства демократов и бывший вице-президент Джо Байден. Пока что дела у него идут скверно. В Неваде он претендует на второе место с незначительным отрывом от третьего, с самого начала этапа праймериз показывал результаты ниже ожидаемых, и теперь уже уступает Сандерсу лидерство в общенациональных соцопросах.

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Однако впереди – всего через пару дней – праймериз в Южной Каролине. Если сравнивать ее с Айовой, Нью-Гэмпширом и Невадой, где предварительные выборы уже состоялись, это крупный штат, где много выборщиков, а также умеренных и чернокожих избирателей, которые симпатизируют Байдену. Поэтому по опросам бывший вице-президент лидирует там с хорошим отрывом, и убедительная победа в штате сабаловых пальм (так иногда называют ЮК) может переломить ход кампании в его пользу.

Правда, только в том случае, если «на взлете» окажется сбит третий возможный финалист – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, готовый потратить любые деньги, лишь бы остановить и Сандерса, и Трампа. Он вступил в кампанию с большим опозданием, пока что не участвовал (и по-прежнему не участвует) в праймериз, но ставит целью вырваться вперед в «супервторник», следующий за голосованием в Южной Каролине (тогда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая крупнейшие в стране – Калифорнию и Техас).

Блумберг – один из самых богатых людей не только в Америке, но и во всем мире. Благодаря колоссальным вливаниям в рекламу и оптовую скупку политтехнологов по всей стране его рейтинг всего за пару недель увеличился в 15 раз. Сейчас он уже оспаривает у Байдена второе место в общенациональных опросах.

Если он существенно обойдет бывшего зама Обамы в голосованиях на «супервторник», то неизбежно «торпедирует» его кампанию, заберет большую часть голосов умеренных, опасающихся сандерсовского радикализма избирателей, после чего будет бороться с кандидатом-социалистом один на один.

Исход их схватки не ясен, но очевидно, что битва будет жаркой. Собственно, мультимиллионер потому и вписался в кампанию на поздних сроках, что хотел остановить победное шествие Сандерса. Денег у него много – 50 млрд долларов, но налоговая инициатива социалиста, грозящего ввести сверхпоборы для сберхбогатых, грозит и Блумбергу, и Уолл-стрит в целом слишком большими убытками.

В преддверии кокусов в Неваде Блумберг впервые участвовал в дебатах демократов – и был бит со всех сторон. Бывшему мэру припомнили и прежние сексистские шутки, и договоры о неразглашении с бывшими сотрудницами его компании (подразумевается, что женщинам платили за то, чтобы они не разглашали случаи харрасмента), и практику уличных обысков в Нью-Йорке (как считают левые демократы, расистскую). Ну а больше всего ему досталось за непомерное и «неэтичное» богатство. Отбивался Блумберг довольно невыразительно и предстал перед электоратом не в лучшем виде. Это может затормозить его стремительный взлет и дать второй шанс Байдену. Многое в этом смысле станет понятно после «супервторника».

Как бы там ни было, идет к тому, что этап праймериз существенно измотают обоих участников полуфинала от демократов – Сандерса и кого-то из пары Байден-Блумберг. Это сыграет на руку Дональду Трампу – его и без того очень высокие шансы на переизбрание повысятся еще больше.

Но есть и еще один фактор, который в дальнейших прогнозах крайне трудно учитывать: у Блумберга на руках действительно хорошие карты.

Во-первых, это неизбежная в случае провала Байдена и очень деятельная поддержка руководства Демократической партии, для которой Сандерс во всех смыслах чужой (формально он – один из двух независимых сенаторов) и люто ненавидимый, поскольку отпугивает своим радикализмом спонсоров.

Во-вторых, это почти неограниченные финансовые возможности и предельно циничный подход к политике. Как утверждают люди из его окружения в анонимных беседах со СМИ, Блумберг готов стать кандидатом, а потом и президентом любым способом и будет разрушать на своем пути все препятствия, которые можно разрушить при помощи денег. Речь идет чуть ли не о подкупе делегатов на съезд Демпартии – именно эти люди в конечном счете будут выбирать кандидата в президенты и именно за их голоса идет сейчас борьба на праймериз. Это может прозвучать чересчур пафосно и в духе псевдопатриотических передовиц, но американская демократия действительно находится под угрозой – ее готовятся скупить на корню. По крайней мере, об этом криком кричат многие левые американские публицисты и другие сторонники Сандерса.

Есть основания утверждать, что демократия в итоге выстоит, и возмущенные столь беспардонными действиями Блумберга партийные делегаты сплотятся вокруг Сандерса.

Более того, на поверку все эти рассказы про беспринципного взяткодателя могут оказаться беспочвенной истерикой и черным пиаром. Однако Блумберг действительно тратит на свою кампанию огромные деньги и привлекает к ней очень мощные ресурсы, в том числе медийные.

Характерно, что либеральные СМИ теперь атакуют не только Трампа (этим они бесперебойно занимаются вот уже четыре года), но и Сандерса. Например, газета Washington Post со ссылкой на свои источники утверждает, что кандидату-социалисту помогает победить российское правительство (в ответ на публикацию Сандерс заявил, что не нуждается в подобной помощи, и выступил с «посланием к Путину»). Другие источники – источники The New York Times – утверждают иное: что Москва продолжает поддерживать Трампа и работает над его переизбранием. Трампа это откровенно веселит, а нам остается констатировать следующее.

Если верить (пусть это и нечеловечески трудно) самым авторитетным изданиям США, в финале президентских выборов должны встретиться два «российских агента». Сдержим смех и воспримем это как комплимент – никогда еще «рука влияния Москвы» не была столь мускулистой и вездесущей.

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