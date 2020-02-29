В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидовФото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Антон Крылов

              В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

              Антон Крылов
              журналист
              		 29 февраля 2020, 12:50

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              Писатель Владимир Сорокин в своей фантастической антиутопии «День опричника» иронизировал над выбором товаров в магазинах тоталитарной монархической Руси будущего:

              «Стандартный набор продуктового ларька: сигареты «Родина» и папиросы «Россия», водка «Ржаная» и «Пшеничная», хлеб черный и белый, конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на Севере», повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая…. Мудро это и глубоко. Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трех и не из тридцати трех. Выбирая из двух, народ покой душевный приобретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойной избегает, а следовательно, удовлетворяется. А с таким народом, удовлетворенным, великие дела сотворить можно».

              То, что для русского – фантастика, для американца – объективная реальность. Испокон веку американцы выбирали между Севером и Югом, рабством и аболиционизмом, Чарли Чаплиным и Бастером Китоном, Мерилин Монро и Одри Хэпберн, пепси-колой и кока-колой, Гарвардом и Стэнфордом, «Роллинг Стоунз» и «Пинк Флойд», автомобилем «форд» и всеми остальными… Макдональдс или Бургеркинг, Apple или IBM,  Starbucks или безымянные кофейни у дома... Пиво простое или пиво крафтовое, пицца или бургеры, и так далее и тому подобное.

              Но, разумеется, самая главная бинарная оппозиция – это американские выборы. За редчайшими и совершенно не меняющими суть исключениями, это всегда борьба между двумя кандидатами – республиканцем и демократом. И как апофеоз выбора из двух позиций – президентская кампания.

              Если до недавнего времени мы могли верить в то, что у американцев действительно есть выбор, пусть и ограниченный лишь двумя позициями, то вскоре после нежданной победы Дональда Трампа в 2016 году стало понятно: выбора на самом деле нет. Абсолютно не важно, как проголосуют американцы и что будет обещать новый президент. Ему дадут сделать лишь то, что устраивает вашингтонский истеблишмент.

              Фото: Shannon Stapleton/Reuters

              Напомню инаугурационную речь Дональда Трампа, смелую и порывистую:

              «...сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой или от одной партии другой. Мы переносим власть из Вашингтона и отдаем ее вам – народу.

              Слишком долго небольшая группа в столице нашей страны пожинала плоды правления, а народ платил за это. Вашингтон процветал, а народ не разделял с ним это изобилие. Политики благоденствовали, но рабочие места уплывали, а фабрики закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами…

              Мы будем стремиться к дружбе и доброй воле с другими народами, понимая при этом, что все страны имеют право ориентироваться в первую очередь на собственные интересы. Не стремясь никому навязывать свой образ жизни, мы позволим ему светить своим примером: мы будем источником света для всех, кто за нами последует. Мы будем укреплять старые союзы, формировать новые и объединять цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрем с лица земли».

              Даже самый искренний и фанатичный сторонник Трампа, ложащийся спать и просыпающийся со словами «сделаем Америку снова великой» будет вынужден согласиться с тем, что эти пункты своей программы американскому президенту выполнить не дали.

              Истеблишмент объединился и показал, что один в поле не воин. Сколько бы раз Трамп ни повторял о своем желании поладить с Россией, столько же раз истеблишмент находил, что ответить. На каждую мирную инициативу найдется решение Конгресса, ограничивающее внешнеполитические права президента, а также пучок скандалов и аресты среди ближайшего окружения Трампа.

              Справедливости ради надо отметить, что если бы победила Хиллари Клинтон, и, допустим, единолично решила бы отправить американские войска штурмовать Дамаск или защищать линию разграничения в Донбассе, то, скорее всего, Конгресс остановил бы и ее. Ведь Трампа очень жестко взнуздали после убийства генерала Сулеймани – даже удар по американской военной базе остался безнаказанным, что в любое другое время – абсолютно ненаучная фантастика. Одно дело – показать силу, и совсем другое – затяжная война. Истеблишменту такого не надо, а значит – такого не будет. Не будет, пока интересы истеблишмента не изменятся.

              И если для самих американцев небольшая разница между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить разные режимы налогообложения, медицинских страховок и так далее, то для внешнего наблюдателя, и в первую очередь, России, различий нет вообще никаких.

              Сандерс или Буттиджич, Трамп или Блумберг, Байден или очередной представитель клана Бушей, или даже отпрыск Клинтонов – любой из них может повлиять на российско-американские отношения в случае победы на выборах президента США не больше, чем орловский рысак Жиголо или орловский рысак Померанец в случае победы на скачках на московском ипподроме.

              По большому счету, американский президент превратился даже отчасти в трагическую фигуру – огромные, фантастические возможности, которые предоставляет крупнейшая экономика мира и мощнейшая армия мира – и полная, опустошающая невозможность всем этим воспользоваться. Междусобойный разговор с президентом страны-сателлита оборачивается попыткой импичмента. Актеры кроют тебя матом. Спикер нижней палаты парламента рвет твою победную речь. 

              Вот и остается Трампу только переругиваться в твиттере с журналистами и иронизировать над демократическими кокусами, в ходе которых социалист Берни Сандерс пока что тотально доминирует над обамовским вице-президентом Джо Байденом.

              Американские СМИ наперебой обсуждают, поддерживает ли Россия Сандерса, или наоборот, он станет неудобным президентом для Путина. То есть нас, как и в 2016 году, опять пытаются делать непосредственном участником кампании, и делают это сами американцы, а не воображаемые «хакеры ГРУ».

              Скорее всего, Трамп победит любого из демократических кандидатов. Но даже если он каким-то образом уступит, то определять политику США по отношении к России будет не сам победитель, а все тот же вашингтонский истеблишмент, сменить который снаружи можно только прямым ударом ядерной бомбы, что, впрочем, тоже маловероятно – бункеры под Капитолием глубокие.

              Значит ли это, что Россия обречена на вечное противостояние с США, выход из которого – только война или новая позорная сдача с нашей стороны? Разумеется, нет.

              Да, именно наша страна в конце 80-х годов прошлого века отлично продемонстрировала миру, что в условиях отсутствия социальных лифтов и реальной смены элит кажущийся стальным колосс может в любую минуту превратиться в глиняный и стремительно рухнуть под грузом внутренних противоречий без какого-либо серьезного воздействия извне.

              Но теперь не наша очередь. США слишком долго разрабатывали методы бескровных и не очень бескровных революций, чтобы эти методы не вернулись на родину. Пока что договариваться внутри себя удается, но это не может длиться вечно. Все империи рушились, и США никак не могут стать исключением.

              Ничего хорошего от их краха ни для нас, ни для других стран мира, которых США включают в число своих геополитических противников, не будет, как и, разумеется, для союзников Америки. Вашингтон многие годы делал все, чтобы сделать свою экономику неотъемлемой частью общемировой. Но и чрезмерно волноваться тоже не стоит, крах европейских империй столетней давности был мрачным и кровавым, однако человечество выкарабкивалось и не из такого.

              А пока этого не случилось, будем с интересом наблюдать за президентской гонкой в США. Главное – помнить, что нет никаких принципиальных различий между дебатами Сандерса и Байдена и забегом орловских рысаков Жиголо и Померанца.

              Ну и после дня голосования снова вспомним бессмертные строки Дмитрия Александровича Пригова:

              Вот избран новый Президент
              Соединенных Штатов
              Поруган старый Президент
              Соединенных Штатов

              А нам-то что? – ну Президент 
              Ну Съединенных Штатов
              А интересно все ж – Прездент
              Соединенных Штатов.


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