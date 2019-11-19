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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

Русский поэт Орлуша предпочитает быть украинцемФото: facebook.com/orlusha
«Счастливое ощущение свободы» – вот главное преимущество украинца перед россиянином. По крайней мере, в это верит российский поэт, пишущий под псевдонимом Орлуша и называющий себя «политическим украинцем». Его высказывания вызвали предсказуемую реакцию в России, но главную нестыковку в своих словах не замечает и сам этот человек. Подробности...
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Грузинская власть прошла проверку Майданом

Иванишвили решил не повторять ошибок Януковича и велел разгонять Майдан дубинкамиФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Очередной «цветной революции» в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев

Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Дональд Трамп сильно расстроил россиян

              Симпатии к Трампу стали частью истории   19 ноября 2019, 10:12
              Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно?

              Открытая конфронтация России и США идет уже больше шести лет – летом 2013-го Москва отказалась выдавать США Сноудена, а осенью стороны начали активную борьбу за Украину. И если вначале обострение отношений двух стран не сильно сказывалось на общественном мнении, то уже после Крыма, с весны 2014-го, когда Штаты попытались с помощью санкций поставить Россию на место, все опросы свидетельствуют о плохом состоянии отношений двух стран.

              Вот и нынешний опрос ВЦИОМ показал, что негативные оценки составляют в сумме 85 процентов. 52% оценивают российско-американские отношения как напряженные, 20% как прохладные и 13% как враждебные. Тут почти ничего не меняется – три года назад, до президентских выборов в США, негативные оценки давали вообще 88 процентов. Потом, правда, был короткий период изменения общественных настроений.

              Летом 2017-го процент негативных оценок упал до 69, а число тех, кто ставил позитивные, выросло в четыре раза – с шести до 25 процентов. Это был период надежд на улучшение, связанных, естественно, с вступлением в должность Дональда Трампа, обещавшего американцам «поладить с Путиным». Однако уже к концу 2017 года все вернулось на круги своя, а летом 2018-го негативные оценки опять ставило 84 процента. Это последствия разочарования у тех, кто ожидал улучшения отношений и увидел, что Трамп ничего не может сделать.

              И хотя неудача Трампа на российском направлении связана в первую очередь с тем, что его объявили едва ли не «русским агентом», наше общественное мнение разочаровалось в президенте США.

              Если в марте 2017-го, спустя два месяца после вступления Трампа в должность, скорее положительно его оценивали 38 процентов, то сейчас таковых осталось всего 11%. За это же время число тех, кто относится к нему отрицательно, выросло с 7 до 32 процентов. При этом абсолютное большинство (53 процента) выбирает вариант ответа «мне все равно». 

              Это говорит о том, что русские устали «ждать от Трампа погоды», при всем понимании того, что президенту США действительно мешают даже не договариваться, а просто разговаривать с Путиным. Почти никто не связывает с американским президентом надежды на улучшение двусторонних отношений. И именно этим объясняется низкая оценка Трампа – наших людей не волнуют его личные и политические качества, президента США оценивают почти исключительно по качеству российско-американских отношений.

              Плохие отношения – значит, и Трамп оказался так себе, раз ничего не смог сделать для их улучшения.

              Внутриамериканские причины этой беспомощности Трампа не являются в глазах российских граждан оправданием для хозяина Белого дома. Ведь мало кто стремится разобраться в том, как устроена американская власть, как распределяются полномочия – и уж тем более совсем мало кому интересно, какая борьба идет сейчас между Трампом и «глубинным государством». В России все уже устали высмеивать маниакальную зацикленность врагов Трампа на его «русских связях». Однако от нашей усталости значение «русского фактора» в давлении на президента США не снижается.

              То есть Трамп как жил, так и живет под постоянным подозрением в «русских связях». И если весной этого года, после публикации доклада прокурора Мюллера, не нашедшего доказательств этих самых связей, казалось, что теперь Белый дом сможет заняться русским направлением без оглядки на подозрения, то после начала процедуры импичмента по «украинскому делу», все русское снова стало смертельно токсичным. Трампа не уволят, но отношения с Россией опять попали в зависимость от борьбы за власть в самих США.

              Если Трампу удастся до конца весны следующего года разобраться с импичментом, то есть не дать демократам затянуть изначально бесперспективные слушания в палате представителей и добиться более-менее быстрого голосования за импичмент в палате, чтобы потом рассмотрение дела перешло в Сенат, где импичмент и будет провален, тогда изменится и отношение к нему наших граждан. Почему? Потому что Трамп сможет осуществить свое желание и приехать в Москву на Парад Победы 9 мая 2020 года.

              Нет никаких сомнений, что после этого опросы зафиксируют рост положительных оценок с 11 до 25, а то и 30 процентов. Люди у нас недоверчивые, но отходчивые. Ну а реальные изменения в двусторонних отношениях станут возможны после переизбрания Трампа в ноябре 2020 года. Так что тогда можно будет ожидать нового роста его рейтинга в России.

              Кстати, нынешнее разочарование в Трампе куда в большей степени связано не с его поведением, а с самим феноменом очарования. Некоторая часть наших граждан – далеко не большинство – изначально слишком легко отнеслась к обещаниям Трампа наладить отношения с Россией. И потом, когда этого не произошло, быстро разочаровалась в новом американском президенте. Но это проблема не Трампа, а тех, кто симпатизировал ему исходя исключительно из надежды на улучшение двусторонних отношений. Между тем главная заслуга Трампа (и перед Россией, кстати, тоже) состоит в том, что он вскрыл ящик Пандоры американской политической системы и нынешнего политического класса, не отвечающих интересам самих США как национального государства. То есть Трамп пытается изменить принципы американской внутренней политики, с тем, чтобы поменять и внешнюю политику США.

              И это по-настоящему выгодно России.

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