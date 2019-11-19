Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно?

Открытая конфронтация России и США идет уже больше шести лет – летом 2013-го Москва отказалась выдавать США Сноудена, а осенью стороны начали активную борьбу за Украину. И если вначале обострение отношений двух стран не сильно сказывалось на общественном мнении, то уже после Крыма, с весны 2014-го, когда Штаты попытались с помощью санкций поставить Россию на место, все опросы свидетельствуют о плохом состоянии отношений двух стран.

Вот и нынешний опрос ВЦИОМ показал, что негативные оценки составляют в сумме 85 процентов. 52% оценивают российско-американские отношения как напряженные, 20% как прохладные и 13% как враждебные. Тут почти ничего не меняется – три года назад, до президентских выборов в США, негативные оценки давали вообще 88 процентов. Потом, правда, был короткий период изменения общественных настроений.

Летом 2017-го процент негативных оценок упал до 69, а число тех, кто ставил позитивные, выросло в четыре раза – с шести до 25 процентов. Это был период надежд на улучшение, связанных, естественно, с вступлением в должность Дональда Трампа, обещавшего американцам «поладить с Путиным». Однако уже к концу 2017 года все вернулось на круги своя, а летом 2018-го негативные оценки опять ставило 84 процента. Это последствия разочарования у тех, кто ожидал улучшения отношений и увидел, что Трамп ничего не может сделать.

И хотя неудача Трампа на российском направлении связана в первую очередь с тем, что его объявили едва ли не «русским агентом», наше общественное мнение разочаровалось в президенте США.

Если в марте 2017-го, спустя два месяца после вступления Трампа в должность, скорее положительно его оценивали 38 процентов, то сейчас таковых осталось всего 11%. За это же время число тех, кто относится к нему отрицательно, выросло с 7 до 32 процентов. При этом абсолютное большинство (53 процента) выбирает вариант ответа «мне все равно».

Это говорит о том, что русские устали «ждать от Трампа погоды», при всем понимании того, что президенту США действительно мешают даже не договариваться, а просто разговаривать с Путиным. Почти никто не связывает с американским президентом надежды на улучшение двусторонних отношений. И именно этим объясняется низкая оценка Трампа – наших людей не волнуют его личные и политические качества, президента США оценивают почти исключительно по качеству российско-американских отношений.

Плохие отношения – значит, и Трамп оказался так себе, раз ничего не смог сделать для их улучшения.

Внутриамериканские причины этой беспомощности Трампа не являются в глазах российских граждан оправданием для хозяина Белого дома. Ведь мало кто стремится разобраться в том, как устроена американская власть, как распределяются полномочия – и уж тем более совсем мало кому интересно, какая борьба идет сейчас между Трампом и «глубинным государством». В России все уже устали высмеивать маниакальную зацикленность врагов Трампа на его «русских связях». Однако от нашей усталости значение «русского фактора» в давлении на президента США не снижается.

То есть Трамп как жил, так и живет под постоянным подозрением в «русских связях». И если весной этого года, после публикации доклада прокурора Мюллера, не нашедшего доказательств этих самых связей, казалось, что теперь Белый дом сможет заняться русским направлением без оглядки на подозрения, то после начала процедуры импичмента по «украинскому делу», все русское снова стало смертельно токсичным. Трампа не уволят, но отношения с Россией опять попали в зависимость от борьбы за власть в самих США.

Если Трампу удастся до конца весны следующего года разобраться с импичментом, то есть не дать демократам затянуть изначально бесперспективные слушания в палате представителей и добиться более-менее быстрого голосования за импичмент в палате, чтобы потом рассмотрение дела перешло в Сенат, где импичмент и будет провален, тогда изменится и отношение к нему наших граждан. Почему? Потому что Трамп сможет осуществить свое желание и приехать в Москву на Парад Победы 9 мая 2020 года.

Нет никаких сомнений, что после этого опросы зафиксируют рост положительных оценок с 11 до 25, а то и 30 процентов. Люди у нас недоверчивые, но отходчивые. Ну а реальные изменения в двусторонних отношениях станут возможны после переизбрания Трампа в ноябре 2020 года. Так что тогда можно будет ожидать нового роста его рейтинга в России.

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Кстати, нынешнее разочарование в Трампе куда в большей степени связано не с его поведением, а с самим феноменом очарования. Некоторая часть наших граждан – далеко не большинство – изначально слишком легко отнеслась к обещаниям Трампа наладить отношения с Россией. И потом, когда этого не произошло, быстро разочаровалась в новом американском президенте. Но это проблема не Трампа, а тех, кто симпатизировал ему исходя исключительно из надежды на улучшение двусторонних отношений. Между тем главная заслуга Трампа (и перед Россией, кстати, тоже) состоит в том, что он вскрыл ящик Пандоры американской политической системы и нынешнего политического класса, не отвечающих интересам самих США как национального государства. То есть Трамп пытается изменить принципы американской внутренней политики, с тем, чтобы поменять и внешнюю политику США.

И это по-настоящему выгодно России.

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