Россияне назвали самую дружественную страну

Около половины россиян (45%) поставили Китай на первое место в списке дружественных России стран, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, треть опрошенных (30%) считают прочными отношения с Белоруссией, еще 21% назвали дружественным Казахстан. Также россияне назвали дружественными странами Сирию (13%), Францию (10%) и Германию (9%), передает ТАСС.

Самыми напряженными остаются отношения России с США, заявили более половины 67% респондентов.

Недружественными являются отношения с Украиной, согласно ответам 53% респондентов, а также с Великобританией (25%).

31% россиян допускают существование угрозы военного нападения на Россию. 53% заявили, что она исходит от США.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 августа 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее в октябре «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовали данные опроса, из которого следует, что жители России и Украины стали лучше относиться друг к другу.