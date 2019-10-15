Россияне и украинцы стали лучше относиться друг к другу

Жители России и Украины стали лучше относиться друг к другу, следует из результатов совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

В результате проведенных опросов, о своем хорошем отношении к украинцам сообщили 56% опрошенных россиян, а 54% респондентов на Украине признались в хорошем отношении к гражданам России, передает «Интерфакс».

При этом социологи отметили, что с февраля по сентябрь россиян, оценивающих свое отношение к Украине, как хорошее, стало больше в полтора раза (их доля увеличилась с 34% до 56% соответственно), а удельный вес украинцев, положительно относящихся к россиянам, вырос с 49% до 54%.

О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 31% россиян и 35% украинцев.

В России опрос был проведен 26 сентября – 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. На Украине КМИС проводил опрос с 6 по 16 сентября среди 2035 респондентов.

Напомним, в июле опрос ВЦИОМ показал, что о хорошем отношении к Украине заявили 68% россиян, а 30% граждан считают ее братской страной.

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